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Son dakika: Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı! Paparazzi tetikçi İstanbul'a getirilecek

Hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan re’sen soruşturma başlatılan ve yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar, Kuşadası’nda gözaltına alındı. Tanrıyar’ın İstanbul’a getirileceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

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Son dakika: Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı! Paparazzi tetikçi İstanbul'a getirilecek
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  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlattı.
  • Tanrıyar, Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan 23 Haziran'da yurt dışına çıkış yaptı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • Tanrıyar, Kuşadası'ndaki bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı.
  • Başsavcılık, Tanrıyar'ın yurtdışından gelip Kuşadası'nda teslim olduğunu ve soruşturma işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.
  • Gözaltına alınan Tanrıyar, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yapan Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Video Oynatma İkonu Tamar Tanrıyar kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı


Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlattı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlattı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tamar Tanrıyar gözaltına alındıTamar Tanrıyar gözaltına alındı


23 HAZİRAN'DA YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KUŞADASI'NDA YAKALANDI

Tanrıyar, Aydın Kuşadası'ndaki bir kruvaziyer gemisinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan paparazzi tetikçinin emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar isimli şahıs yurtdışından kendisi gelerek Kuşadası'nda teslim olmuştur. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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