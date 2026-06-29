Son dakika: Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı! Paparazzi tetikçi İstanbul'a getirilecek

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlattı.

Tanrıyar, Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan 23 Haziran'da yurt dışına çıkış yaptı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tanrıyar, Kuşadası'ndaki bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı.

Başsavcılık, Tanrıyar'ın yurtdışından gelip Kuşadası'nda teslim olduğunu ve soruşturma işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Gözaltına alınan Tanrıyar, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yapan Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Tamar Tanrıyar kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildi.