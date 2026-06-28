İntermodal taşımacılıkta yeni çağ: Tır dorseleriyle lojistik maliyetleri raylara iniyor

Proje ile karayolu ve demiryolu taşımacılığı entegre bir yapıya kavuşacak, maliyetlerin azaltılması ve karbon emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi kapsamında prototip üretiminin tamamlandığını ve test süreçlerinin başladığını açıkladı.

Karayolu ve demiryolunu aynı taşıma zincirinde bir araya getirecek proje sayesinde, yük taşımacılığında maliyetlerin azaltılması, karbon emisyonlarının düşürülmesi ve lojistik süreçlerin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. Projenin başarılı olması halinde Türkiye'nin intermodal taşımacılık kapasitesinde önemli bir artış yaşanması bekleniyor.

Yeni nesil yük vagonlarının lojistik sektörüne daha çevreci ve ekonomik bir alternatif sunacağını ifade eden Uraloğlu, projenin sürdürülebilir ulaşım hedefleri açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de bir ilke imza atarak lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirterek, "TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tır Dorsesi Taşıma Vagonu projemizde prototip üretimini başarıyla tamamladık ve test süreçlerimize başladık. Ülkemizde ilk kez üretilecek bu yeni nesil yük araçlarını demiryolu envanterimize katarak lojistik taşımacılıkta yeni bir sayfa açacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yürütülen Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi kapsamında prototip vagon üretiminin tamamlandığını ve test süreçlerinin başladığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi kapsamında prototip üretiminin tamamlandığını ve test süreçlerinin başladığını açıkladı.

TÜRASAŞ'ta 2026 yılı içerisinde 100 adet üretilmesi planlanan vagonlar, tır dorselerinin demiryolu hatlarında taşınmasını sağlayacak.

2026 YILINDA 100 VAGON ÜRETİLECEK

Tır Dorsesi Taşıma Vagonları sayesinde karayolu taşımacılığının temel unsurlarından biri olan tır dorseleri, yerli ve milli imkanlarla üretilen yük vagonlarının üzerine yüklenerek demiryolu hatlarında da taşınabilecek.

Yeni nesil vagonlar sayesinde tır dorseleri, uzun mesafelerde demiryolu üzerinden taşınarak lojistikte daha ekonomik ve çevreci bir alternatif sunacak.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"TÜRASAŞ'ta 2026 yılı içerisinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımız ile milli demiryolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Test süreçlerinin ardından hizmete alacağımız bu vagonlar, karayolu ve demiryolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha verimli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir lojistik altyapının oluşmasına katkı sağlayacak."

Proje ile karayolu ve demiryolu taşımacılığı entegre bir yapıya kavuşacak, maliyetlerin azaltılması ve karbon emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor.

KARAYOLU İLE DEMİRYOLU AYNI TAŞIMA ZİNCİRİNDE BULUŞACAK

Projeyle birlikte karayolu ve demiryolu taşımacılığı entegre bir yapıya kavuşacak. Özellikle uzun mesafeli yük taşımalarında demiryolunun maliyet ve çevre avantajları ön plana çıkarken, son kilometre teslimatlarında ise karayolunun esnek yapısı kullanılmaya devam edecek.

Bakan Uraloğlu, söz konusu vagonların intermodal taşımacılığın gelişimine önemli katkılar sunacağını belirterek, "Tır Dorsesi Taşıma Vagonlarımız, yüklerin bir taşıma modundan diğerine aktarılmasını kolaylaştırarak intermodal taşımacılığın gelişmesine katkı sağlayacak. Böylece yükler, uzun mesafelerde demiryolunun ekonomik ve çevreci avantajlarından yararlanırken son kilometre dağıtımlarında karayolunun esnekliğini koruyabilecek." ifadelerini kullandı.

Vagonlar uzun mesafelerde demiryolunun ekonomik ve çevreci avantajlarından yararlanırken son kilometre dağıtımlarında karayolunun esnekliğini koruyacak.

LOJİSTİKTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

TÜRASAŞ tarafından geliştirilen yerli ve milli Tır Dorsesi Taşıma Vagonları, Türkiye'nin lojistik altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacak önemli projeler arasında yer alıyor.

Test süreçlerinin tamamlanmasının ardından hizmete alınacak vagonların Türkiye'nin intermodal taşımacılık kapasitesini artırması bekleniyor.

Test süreçlerinin tamamlanmasının ardından hizmete alınacak vagonların, yük taşımacılığında verimlilik artışı sağlaması ve Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine destek olması bekleniyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel