Türkiye’ye savaştan bile tehlikeli tehdit | "Nüfusumuz 25 milyona düşebilir"

NÜFUS ARTMAYINCA İMPARATORLUĞU KAYBETTİK Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfus dengesini kaybetmesiyle yaşadığı çöküşü hatırlatan Afyoncu, mevcut duruma şu tarihi gerçekle tahlil etti: "Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfusu 17-18. yüzyıllarda fazla artmazken, Avrupa'nın nüfusu 100 milyondan 190 milyona çıkarak iki misline yakın arttı. İmparatorluğun son iki asrında Osmanlı nüfusu hemen hemen aynı kalırken, Rusya'nın nüfusu 10 misli arttı. Ordu büyüklükleri karşılaştırıldığında Rus ordusu, Türk ordusunun beş misline yakın büyüklüğe ulaşmıştı. Bu yüzden Ruslara karşı yaptığımız savaşları kaybettik. Artmayan nüfusumuz bize milyonlarca kilometrekarelik imparatorluğu kaybettirdi."

ÇOCUĞU ÖCÜ GİBİ GÖSTEREN HİN KAMPANYALAR Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar uygulandığını belirten Afyoncu, 1950'lerin sonlarından itibaren küresel örgütlerin propagandalarının devreye girdiğini hatırlattı. Afyoncu, "Vakıflar, dernekler, bazı politikacılar, bazı işadamları ve basın, nüfus artışının milli geliri düşürdüğünü ve büyük sorunlara yol açtığını söyleyerek nüfus artışını öcü gibi gösterdiler. İki çocuklu aile ideal aile olarak gösterildi." diye konuştu. Skandal fıkranın altından burjuva kibri çıktı: Koç’a kalkan yapılan kitaptaki iğrenç satırlar | Vehbi’den Rahmi’ye uzanan nüfus azaltma ajandası

SAVAŞTAN BİLE MÜHİM TEHDİT Türkiye'nin doğurganlık hızının 2025 yılında 1.42'ye inmesinin nüfusun yaşlanmasını çok hızlandırdığına işaret eden Afyoncu, "Doğurganlık hızımızın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in altına inmesi nüfusumuzun yaşlanma eğilimine girdiğini gösteriyor. Nüfusumuzun kendini yenileyememesi ciddi risktir. Gerçek beka sorunudur. Bu birçoğumuzun fark edemediği, Türkler için savaştan bile daha önemli tehdittir." dedi.

ASKERİ KAPASİTE ZAYIFLAR Genç nüfus oranının 2024 yılında yüzde 14.9'a düştüğünü aktaran Afyoncu, bu durumun "felaket ötesi tablo" oluşturduğunu vurguladı. Yaşlanan nüfusun devletin dünyadaki tesirini azaltacağının altını çizen Afyoncu, "Türkiye hızla yaşlanmakta, doğurganlık hızı ve çalışan nüfus azalmaktadır. Bu durum Türkiye'nin askeri kapasitesini zayıflatacak, azalan genç işgücü, askeri personel sayısını ve artan savunma harcamalarını sürdürme yeteneğini zayıflatacaktır. Sosyal güvenlik yükünün büyümesini ve bütçe baskısını artıracaktır." sözlerini sarf etti.