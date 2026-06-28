Türkiye’ye savaştan bile tehlikeli tehdit | "Nüfusumuz 25 milyona düşebilir"
Türkiye’nin nüfus artış hızındaki dramatik düşüş, geleceğe dair stratejik tehdit oluşturuyor. Genç nüfusuyla övünen Türkiye, hızla Avrupa’nın yaşlı ülkeleri arasına katılıyor. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı demografik tehlike verilere de yansıyor. Doğurganlık hızımız 1.42’ye kadar gerilerken, tarihçi Erhan Afyoncu, Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfus dengesini kaybettiği için toprak kaybettiğini hatırlatarak günümüzde benzer tehlikenin kapıda olduğunu aktardı. Acil tedbir alınmaması halinde 2100 yılında Türkiye nüfusunun 25 milyona düşebileceğini belirten Sabah yazarı Afyoncu, genç iş gücünün ve askeri kapasitenin eriyebileceği ihtarında bulundu.
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- Tarihçe Erhan Afyoncu, Türkiye'nin doğurganlık hızının 2000'de 2.49 iken 2025'te 1.42'ye düştüğünü ve bu gidişatın durdurulmaması halinde 2100 yılında nüfusun 25 milyona düşeceğini belirtti.
- Afyoncu, nüfusun kendini yenileyememesinin Türkler için savaştan bile önemli bir tehdit oluşturduğunu ve Türklerin Anadolu'nun yaşlı milletlerinden biri olarak tarih sahnesinden çekilebileceğini ifade etti.
- Sabah gazetesi yazarı Afyoncu, azalan genç nüfusun Türkiye'nin askeri kapasitesini zayıflatacağını ve askeri personel sayısını düşüreceğini vurguladı.
- Afyoncu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 17-18. yüzyıllarda nüfusunun artmaması nedeniyle toprak kaybettiğini ve Rus ordusunun beş misli büyümesi sonucu savaşları kaybettiğini hatırlattı.
- Türkiye'de genç nüfus oranının 2024 yılında yüzde 14.9'a düştüğü ve yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik yükünü artırarak bütçe baskısı oluşturacağı belirtildi.
Türkiye, son yıllarda artan jeopolitik etkisi ve gelişen savunma sanayiine rağmen, gelecekteki konumu için büyük stratejik engelle karşı karşıya kalıyor. Türkiye'nin doğurganlık hızı 2000'de 2.49 iken 2025'te 1.42'ye kadar gerilerken, Tarihçi Erhan Afyoncu bu gidişatın durdurulamaması halinde 2100 yılında nüfusun 25 milyona düşeceğini ve Türklerin Anadolu'nun yaşlı milletlerinden biri olarak tarih sahnesinden çekilebileceği tehlikesine çarpıcı sözlerle işaret etti.
Sabah gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, "Çocuk sayımız böyle düşerse tarih sahnesinden çekiliriz" başlıklı yazısında, Türkiye'nin hızlı ve derin demografik çöküş yaşadığına dikkat çekti. Doğurganlık hızındaki korkutucu düşüşe dikkat çeken Afyoncu, "Türkiye'nin doğurganlık hızı 2000'de 2.49 iken 2025'te 1.42'ye kadar düştü. Nüfusumuzun kendini yenileyememesi ciddi risktir. Türkler için savaştan bile daha önemli tehdittir." dedi.
2100 İÇİN "BEKA" SİNYALLERİ
Nüfus meselesinde dönülemez kabusa doğru gidildiğini ifade eden Afyoncu, "Böyle gidersek 2100'de Türkiye'nin nüfusu 25 milyona kadar düşerken yaşlı nüfusumuzun toplam nüfusumuzun yarısına yükselme ihtimali fazladır. Nüfusumuzun azalmasını ve yaşlı nüfus olmamızı engelleyemezsek Anadolu'nun yaşlı milletlerinden biri olarak tarih sahnesinden çekiliriz." ifadelerini kullandı.
NÜFUS ARTMAYINCA İMPARATORLUĞU KAYBETTİK
Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfus dengesini kaybetmesiyle yaşadığı çöküşü hatırlatan Afyoncu, mevcut duruma şu tarihi gerçekle tahlil etti:
"Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfusu 17-18. yüzyıllarda fazla artmazken, Avrupa'nın nüfusu 100 milyondan 190 milyona çıkarak iki misline yakın arttı. İmparatorluğun son iki asrında Osmanlı nüfusu hemen hemen aynı kalırken, Rusya'nın nüfusu 10 misli arttı. Ordu büyüklükleri karşılaştırıldığında Rus ordusu, Türk ordusunun beş misline yakın büyüklüğe ulaşmıştı. Bu yüzden Ruslara karşı yaptığımız savaşları kaybettik. Artmayan nüfusumuz bize milyonlarca kilometrekarelik imparatorluğu kaybettirdi."
ÇOCUĞU ÖCÜ GİBİ GÖSTEREN HİN KAMPANYALAR
Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar uygulandığını belirten Afyoncu, 1950'lerin sonlarından itibaren küresel örgütlerin propagandalarının devreye girdiğini hatırlattı.
Afyoncu, "Vakıflar, dernekler, bazı politikacılar, bazı işadamları ve basın, nüfus artışının milli geliri düşürdüğünü ve büyük sorunlara yol açtığını söyleyerek nüfus artışını öcü gibi gösterdiler. İki çocuklu aile ideal aile olarak gösterildi." diye konuştu.
SAVAŞTAN BİLE MÜHİM TEHDİT
Türkiye'nin doğurganlık hızının 2025 yılında 1.42'ye inmesinin nüfusun yaşlanmasını çok hızlandırdığına işaret eden Afyoncu, "Doğurganlık hızımızın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in altına inmesi nüfusumuzun yaşlanma eğilimine girdiğini gösteriyor. Nüfusumuzun kendini yenileyememesi ciddi risktir. Gerçek beka sorunudur. Bu birçoğumuzun fark edemediği, Türkler için savaştan bile daha önemli tehdittir." dedi.
ASKERİ KAPASİTE ZAYIFLAR
Genç nüfus oranının 2024 yılında yüzde 14.9'a düştüğünü aktaran Afyoncu, bu durumun "felaket ötesi tablo" oluşturduğunu vurguladı.
Yaşlanan nüfusun devletin dünyadaki tesirini azaltacağının altını çizen Afyoncu, "Türkiye hızla yaşlanmakta, doğurganlık hızı ve çalışan nüfus azalmaktadır. Bu durum Türkiye'nin askeri kapasitesini zayıflatacak, azalan genç işgücü, askeri personel sayısını ve artan savunma harcamalarını sürdürme yeteneğini zayıflatacaktır. Sosyal güvenlik yükünün büyümesini ve bütçe baskısını artıracaktır." sözlerini sarf etti.
"TEHLİKE KAPIYI ÇALMIYOR KIRIYOR"
Avrupa ülkelerinin düştüğü demografik çöküşten çıkamadığını hatırlatan Afyoncu, Türkiye'nin acil tedbir alması gerektiğini vurguladı.
Aile yapısının korunmasının hayati önem taşıdığını belirten Afyoncu, "Nüfus ve aile konusunda tehlike kapıyı çalmıyor, kırıyor. Hala tehlikenin farkında değiliz. Çok acil tedbirler alıp uygulamaya sokmazsak 2100'de Türkiye'nin nüfusu 25 milyona kadar düşerken, yaşlı nüfusumuzun toplam nüfusumuzun yarısına yükselme ihtimali fazladır." ifadelerini kullandı.