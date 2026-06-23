CHP'de "olağanüstü" hareketlilik! Toplanan imzaları Genel Merkez'e sorduk: "Yok hükmünde" | Özgür Özel'i boşa düşüren "noter" hamlesi

CHP'de yeni bir parti kurma süreci için 'Yürüyüş' ismi gündeme gelirken, Anadolu Birliği Partisi ile temaslar olduğu öğrenildi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, devam eden yargı süreçleri nedeniyle yeni bir kurultay sürecine girilemeyeceğini belirterek CHP Genel Merkezi'ne ihtar çekti.

Genel Merkez kurmayları, toplanan imzalar arasında yetkisiz delegelerin bulunduğunu ve bu imzaların geçersiz olduğunu belirtti.

İstanbul'da 170 delege imzasını geri çekerken, Özgür Özel ve ekibinin 26 Haziran'a kadar sulh hukuk mahkemesine başvuru yapması bekleniyor.

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Genel Merkez'e sunuldu ancak Kılıçdaroğlu'nun ekibi yargı sürecini işaret ederek kapıları kapattı.

İstanbul'da 170 delege imzasını geri çekerken Özgür Özel ve ekibinin 26 Haziran'a kadar sulh hukuk mahkemesine başvuru yapması bekleniyor.İmzaları işleme almayan Kılıçdaroğlu'na karşıistenmesi planlanıyor.

Takvim.com.tr'ye konuşan Genel Merkez kaynakları imzaların yok hükmünde olduğunu söyledi



"TOPLANAN İMZALAR ŞAİBELİ"

Takvim.com.tr'ye konuşan Genel Merkez kurmayları ise "İmza aldıkları delegeler arasında mutlak butlanla sonuçlanan 38. Kurultayın delegeleri de var. Bu isimlerin imza yetkileri yok, attıkları imzalar da yok hükmünde. Delegeliği sahih olmayan birinden imza alınamaz" değerlendirmesini yaptı.

LÜTFÜ SAVAŞ CEPHESİNE SORDUK: BAŞVURUNUZ OLACAK MI?



CHP Genel Merkezi'ne 17 Haziran'da teslim edilen imzalardan bir gün sonra Takvim.com.tr, Lütfü Savaş'ın ekibine "İmzalara karşı bir başvurunuz olacak mı?" sorusunu yöneltti ve "başvuru olabilir" yanıtı aldı.



Ve beklenen hamle geldi.