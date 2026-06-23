CHP'de "olağanüstü" hareketlilik! Toplanan imzaları Genel Merkez'e sorduk: "Yok hükmünde" | Özgür Özel'i boşa düşüren "noter" hamlesi
CHP'de "imza" krizi büyüyor, Takvim.com.tr tarafların nabzını tutuyor... Mutlak Butlan sonrası olağanüstü kurultay için toplanan imzaları Genel Merkez'e sorduk. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları "İmza aldıkları delegeler arasında 38. Kurultayın delegeleri de var. Bu isimlerin imza yetkileri yok, attıkları imzalar da yok hükmünde" yanıtı verdi. Lütfü Savaş'ın ekibine ise "İmzalara karşı bir başvurunuz olacak mı?" sorusunu yönelttik ve "başvuru olabilir" yanıtı aldık. Nitekim beklenen hamle geldi. Savaş, "Tedbir varken kurultay sürecine gidilemez" diyerek CHP Genel Merkezi'ne ihtar çekip imzaların işleme alınmamasını istedi.
Hızlı Özet Göster
- CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Genel Merkez'e sunuldu ancak Kılıçdaroğlu'nun ekibi yargı sürecini işaret ederek kapıları kapattı.
- İstanbul'da 170 delege imzasını geri çekerken, Özgür Özel ve ekibinin 26 Haziran'a kadar sulh hukuk mahkemesine başvuru yapması bekleniyor.
- Genel Merkez kurmayları, toplanan imzalar arasında yetkisiz delegelerin bulunduğunu ve bu imzaların geçersiz olduğunu belirtti.
- Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, devam eden yargı süreçleri nedeniyle yeni bir kurultay sürecine girilemeyeceğini belirterek CHP Genel Merkezi'ne ihtar çekti.
- CHP'de yeni bir parti kurma süreci için 'Yürüyüş' ismi gündeme gelirken, Anadolu Birliği Partisi ile temaslar olduğu öğrenildi.
Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olağanüstü kurultay için topladığı imzaları 17 Haziran'dan Genel Merkez'e sundu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise yargıda devam eden süreci ve "tedbir" kararını işaret edip bu çağrılara kapıları kapattı.
26 HAZİRAN'DAN SONRA KOPUŞ BAŞLIYOR
İstanbul'da 170 delege imzasını geri çekerken Özgür Özel ve ekibinin 26 Haziran'a kadar sulh hukuk mahkemesine başvuru yapması bekleniyor.
İmzaları işleme almayan Kılıçdaroğlu'na karşı "Çağrı Heyeti" istenmesi planlanıyor.
"TOPLANAN İMZALAR ŞAİBELİ"
Takvim.com.tr'ye konuşan Genel Merkez kurmayları ise "İmza aldıkları delegeler arasında mutlak butlanla sonuçlanan 38. Kurultayın delegeleri de var. Bu isimlerin imza yetkileri yok, attıkları imzalar da yok hükmünde. Delegeliği sahih olmayan birinden imza alınamaz" değerlendirmesini yaptı.
LÜTFÜ SAVAŞ CEPHESİNE SORDUK: BAŞVURUNUZ OLACAK MI?
CHP Genel Merkezi'ne 17 Haziran'da teslim edilen imzalardan bir gün sonra Takvim.com.tr, Lütfü Savaş'ın ekibine "İmzalara karşı bir başvurunuz olacak mı?" sorusunu yöneltti ve "başvuru olabilir" yanıtı aldı.
Ve beklenen hamle geldi.
SAVAŞ'TAN BEKLENEN HAMLE: YARGILAMA DEVAM EDİYOR, TEDBİR VAR, KURULTAY SÜRECİNE GİDİLEMEZ
Mutlak butlan ile sonuçlanan şaibeli kurutlayın davacılarından olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi'ne noter aracılığıyla ihtar çekti. Savaş, "Devam eden yargılamalar, mevcut tedbir kararları ve kesinleşmemiş yargı süreçleri nedeniyle yeni bir kurultay sürecine girilemeyeceğini" söyledi.
Bu konuda işlem yapılmamasını istedi.
İhtarnamedeki şu ifade dikkat çekti:
"Devam eden yargılamalar sonuçlanıp kararlar kesinleşinceye kadar CHP tarafından olağan veya olağanüstü herhangi bir kurultay sürecinin başlatılması, imza toplanması, takvim ilan edilmesi, kurultay kararı alınması veya toplanması; mevcut tedbir kararları ve devam eden yargı sürecini etkisiz bırakması sonucunu doğurabilecek nitelikte olup mahkeme kararlarının bağlayıcılığı ilkeleriyle bağdaşmayacaktır"
İMZA HAMLESİ BOŞA ÇIKAN ÖZEL'İN YOL HARİTASI
Özgür Özel'in "imza" hamlesini boşa çıkaran bu hamle sonrası gözler CHP'de ayrılıkçılara çevrildi.
Bugünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na son kez "Kurultay için tarih ver" çağrısı yapılması bekleniyor. 26 Haziran'dan sonra sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılması, 20 Temmuz'un ardından da yeni partiye geçiş süreçlerinin işletilmesi öngörülüyor.
YENİ PARTİ İÇİN YENİ İSİM
CHP'yi bölecek parti için EKİM, İstiklal ve Cumhuriyet'ten sonra "Yürüyüş" ismi gündeme geldi.
"Yedek parti" için DSP ve GENÇ'ten umduğunu bulamayan Özel'in Anadolu Birliği Partisi ile temasta olduğu öğrenildi.
Tüm bu yaşananlar CHP'deki sancılı arınma sürecinde derin kopuşların yaşanacağını gösterdi.