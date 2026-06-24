CHP'de afiş krizi: Kılıçdaroğlu fotoğrafına hain yazısı astılar
CHP’de Kayseri’den sonra Malatya’da da “Hain Kemal” krizi patlak verdi. İl Başkanlığı’na yapılan atamanın ardından parti binasında gerginlik yaşanırken, Gençlik Kolları üyeleri Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Hain” afişini binaya astı. Eski İl Başkanı Barış Yıldız ve bazı ilçe başkanları atamaya tepki gösterirken, polis binaya girişe izin vermedi.
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- CHP Malatya İl Başkanlığı'na Hakan Satılmış'ın atanmasının ardından parti binası önünde gerginlik yaşandı ve polis müdahale etti.
- Gençlik Kolları üyeleri parti binası cephesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu 'Hain' yazılı afiş astı.
- Görevden alındığını belirten eski İl Başkanı Barış Yıldız, binaya gece saatlerinde çilingir yardımıyla girildiğini iddia ederek atamanın hukuksuz olduğunu savundu.
- CHP Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe başkanları görevlerinin devam ettiğini belirterek parti binasına girip çalışmalarını sürdürmek istediklerini söyledi.
- Polis ekipleri partililerin binaya girmesine izin vermedi ve içeride bulunan Gençlik Kolları üyelerini dışarı çıkardı.
CHP'de Kayseri İl Örgütü'nün feshedilmesinin ardından il binasında yaşanan krizin benzeri bu kez Malatya'da ortaya çıktı. Kayseri'de Genel Merkez'in talebiyle binayı terk etmeyen görevden alınmış yönetimin çıkarılması için polis çağrılmış, tahliye sırasında duvarlara ve asansörlere "Hain Kemal" yazıları yazıldığı görülmüştü.
CHP'de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasıyla birlikte Malatya'ya Hakan Satılmış İl Başkanı olarak atandı. Kararın ardından görevden alınan Barış Yıldız ve yönetimi, parti binasını terk etmeyeceklerini açıkladı.
Malatya'da atama sonrası parti binasında gerginlik yaşandı. Gençlik Kolları üyeleri, bina cephesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Hain" yazan afiş astı. Görevden alındığını belirten eski İl Başkanı Barış Yıldız ve bazı ilçe başkanları atamanın hukuksuz olduğunu savunurken, parti binasına giriş girişimi sırasında polisle kısa süreli arbede yaşandı.
CHP BİNASINDA GECE YARISI ÇİLİNGİRLİ GİRİŞ
Barış Yıldız ve yönetiminin parti binasını terk etmeyeceklerini açıklamasının ardından Hakan Satılmış ve yönetimi, gece saatlerinde polis eşliğinde il binasına geldi.
Çilingirin kapıyı açmasıyla parti binasına giren Satılmış ve ekibi, il binasında açıklama yaptı.
SATILMIŞ: BİR HAFTADIR SÜKUNETLE BEKLEDİK
CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, bir haftadır önceki yönetimin binayı teslim etmesini beklediklerini söyledi.
Satılmış, "Partililerin karşı karşıya gelmemesi için süreci sükunet içerisinde yürütmeye çalıştık. Örgütlerin güçlendirilmesi ve parti içi birlikteliğin sağlanması için çalışacağız. Artık örgütler milletvekilleri veya belediye başkanlarının vesayeti altında olmayacaktır. Biz CHP örgütlerini ayağa kaldırıp, savunma pozisyonundan hücum pozisyonuna geçeceğiz. Bizim amacımız; partimizi birleştirmektir, bölmek ya da parçalamak değildir" dedi.
CHP BİNASI ÖNÜNDE GERGİN BEKLEYİŞ
CHP Malatya İl Başkanlığı'na Hakan Satılmış'ın atanmasının ardından parti binası önünde bir araya gelen grup slogan attı.
Parti binasına giren Gençlik Kolları üyeleri, binanın dış cephesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Hain" yazan afiş astı.
POLİS GİRİŞE İZİN VERMEDİ
Aralarında bazı ilçe başkanlarının da bulunduğu partililer, CHP İl Başkanlığı binasına girmek istedi. Bu sırada polis ekipleriyle grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Polis, gruptakilerin binaya girmesine izin vermedi. Binada bulunan Gençlik Kolları üyeleri de ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.
BARIŞ YILDIZ'DAN "HUKUKSUZLUK" TEPKİSİ
Parti binası önünde açıklama yapan ve CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alındığını belirten Barış Yıldız, il başkanlığı binasına gece saatlerinde çilingir yardımıyla girildiğini iddia etti.
Yıldız, herhangi bir mahkeme kararı ya da resmi tebligat olmadan parti binasına girildiğini öne sürerek, parti içinde hukuksuzluk yaşandığını savundu.
İLÇE BAŞKANLARI GÖREVLERİNİN SÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayaz, mevcut ilçe başkanlarının görevlerinin devam ettiğini belirterek, parti binasına girip görevlerinin başına dönmek istediklerini söyledi.
CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy da görevden alınmadıklarını savunarak, ilçe başkanlarının kendi katlarına çıkıp çalışmalarını sürdürmek istediğini ifade etti.
Bir süre parti binası önünde bekleyen grup, daha sonra dağıldı.