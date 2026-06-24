CHP'de afiş krizi: Kılıçdaroğlu fotoğrafına hain yazısı astılar

SATILMIŞ: BİR HAFTADIR SÜKUNETLE BEKLEDİK CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, bir haftadır önceki yönetimin binayı teslim etmesini beklediklerini söyledi. Satılmış, "Partililerin karşı karşıya gelmemesi için süreci sükunet içerisinde yürütmeye çalıştık. Örgütlerin güçlendirilmesi ve parti içi birlikteliğin sağlanması için çalışacağız. Artık örgütler milletvekilleri veya belediye başkanlarının vesayeti altında olmayacaktır. Biz CHP örgütlerini ayağa kaldırıp, savunma pozisyonundan hücum pozisyonuna geçeceğiz. Bizim amacımız; partimizi birleştirmektir, bölmek ya da parçalamak değildir" dedi.

CHP BİNASI ÖNÜNDE GERGİN BEKLEYİŞ CHP Malatya İl Başkanlığı'na Hakan Satılmış'ın atanmasının ardından parti binası önünde bir araya gelen grup slogan attı. Parti binasına giren Gençlik Kolları üyeleri, binanın dış cephesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Hain" yazan afiş astı.

POLİS GİRİŞE İZİN VERMEDİ Aralarında bazı ilçe başkanlarının da bulunduğu partililer, CHP İl Başkanlığı binasına girmek istedi. Bu sırada polis ekipleriyle grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, gruptakilerin binaya girmesine izin vermedi. Binada bulunan Gençlik Kolları üyeleri de ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.