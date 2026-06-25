Resepsiyona BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Enerji Bakanı Ed Miliband ve Barbados Başbakanı Mia Mottley de katılarak konuşma yaptı.

Bakan Kurum, St. James Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda Türkiye'yi ve COP31 Başkanlığı'nı temsil etti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu'na katıldı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu'na katıldı.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Bakan Kurum, resepsiyon kapsamında İngiltere Kralı 3. Charles ile görüştü.

TÜRKİYE'Yİ VE COP31 BAŞKANLIĞI'NI TEMSİL ETTİ

Bakan Kurum, resepsiyonda Türkiye'yi ve COP31 Başkanlığı'nı temsil etti. Resepsiyonda COP31 Başkanı Murat Kurum'un yanı sıra İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barbados Başbakanı Mia Mottley de birer konuşma yaptı.