Bakan Kurum'dan Kral Charles'ın ev sahipliğinde COP31 diplomasisi | Yol haritası paylaşıldı
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu'na katıldı. Türkiye'yi ve COP31 Başkanlığı'nı temsil eden Kurum, konuşmasında Türkiye'nin COP31 hedefleri ile iklim eylem gündemini paylaştı, katılımcıları Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti. Kurum, program kapsamında Kral 3. Charles ile de bir araya geldi.
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- COP31 Başkanı ve Çevre Bakanı Murat Kurum, Londra'da İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu'na katıldı.
- Bakan Kurum, St. James Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda Türkiye'yi ve COP31 Başkanlığı'nı temsil etti.
- Kurum, konuşmasında Türkiye'nin COP31 hedeflerini paylaşarak katılımcıları Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti.
- Resepsiyona BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Enerji Bakanı Ed Miliband ve Barbados Başbakanı Mia Mottley de katılarak konuşma yaptı.
- Bakan Kurum, resepsiyon kapsamında İngiltere Kralı 3. Charles ile görüşme gerçekleştirdi.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu'na katıldı.
LONDRA'DA ÜST DÜZEY İKLİM BULUŞMASI
Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin üçüncü gününde, St. James Sarayı'nda İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu gerçekleştirildi.
TÜRKİYE'Yİ VE COP31 BAŞKANLIĞI'NI TEMSİL ETTİ
Bakan Kurum, resepsiyonda Türkiye'yi ve COP31 Başkanlığı'nı temsil etti. Resepsiyonda COP31 Başkanı Murat Kurum'un yanı sıra İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barbados Başbakanı Mia Mottley de birer konuşma yaptı.
KATILIMCILARI COP31 ZİRVESİ'NE DAVET ETTİ
Bakan Kurum, konuşmasında Türkiye'nin COP31 hedeflerini ve eylem gündeminin önemli başlıklarını paylaştı. Kurum ayrıca katılımcıları Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti.
KRAL 3. CHARLES İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Kurum, resepsiyon kapsamında İngiltere Kralı 3. Charles ile de bir araya geldi. Kurum, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere Kralı III. Charles'ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu'na katılarak; iklim kriziyle mücadelede COP31 Başkanlığımızın yol haritasını paylaştık." ifadelerini kullandı.