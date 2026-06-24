YAZICIOĞLU AİLESİNİN AVUKATI, DAVANIN ANKARA'DA GÖRÜLMESİNİ İSTEDİ

Merhum Yazıcıoğlu'nun ablası Mavuş Ocak, kardeşinin hayatını kaybettiğinde çocuk olan evlatlarının artık çocuk sahibi olacak döneme eriştiğini ancak halen davanın sonuçlandırılamadığını belirterek, davanın en kısa zamanda sonuçlanması gerektiğini söyledi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz da mevcut davanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen "ana soruşturma" dosyasıyla birleştirilmesi talebinde bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu

DURUŞMA 9 EKİM 2026'YA ERTELENDİ

Davanın baştan bu yana Ankara'da görülmesi gerektiğine işaret eden Yavuz, "Bir irade ortaya çıktığını görüyor, bu durumu ihtiyatlı karşılıyoruz. Ümidimiz arttı. Mahkemeden yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara'ya gönderilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti başkanı, duruşmayı 9 Ekim 2026'ya erteledi.

NE OLMUŞTU? Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 25 Aralık 2020'de Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Bu dava dosyası ile helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı. Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle sanık sayısı 19'a düşmüştü.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel