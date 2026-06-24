OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin adliyeye kalem görünümlü silahla girmek istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Nahit Y. savcılık ifadesinde, "Oturduğum sitenin müdürü olan Mehmet S.'nin bir mahkemede tanık olmasından dolayı ona arkadaşlık etmek için Bakırköy Adliyesi Ana Binasına gittik. Girişte bütün üst aramalarından geçerek içeri girdik akabinde danışmada bulunan personel yanlış geldiğimi Bakırköy Adliyesi Ek Binasına gitmemiz gerektiğini söyledi. 15.05 sıralarında birlikte Ek Hizmet Binasına geldik. Girişte elimde bulunan el çantamı cihaza bıraktım. Cihazdan geçtikten sonra güvenlikler tekrar geçirmemi istedi, tekrar çantamı geçirdim. Sonrasında çantamda biber gazı olduğunu söylediler.

Ben de evet var dedim. Sonrasında ben biber gazını çıkardım. Güvenlik görevlisi kalemler de var dedi. Ben de çantamın içindekileri tamamen görevlinin masasına bıraktım. Ben malzemelerin burada kalacağını düşünerek Mehmet ile asansöre doğru yöneldim bunun üzerine arkamdan seslenerek beni geri çağırdılar. Görevlilerin yanına gittiğimde bana 'neden biber gazı taşıyorsun, neşter neden var çantada, kalem, kalem değil bu silah" dedi.