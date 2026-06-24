Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem: Datça açıkları sallandı

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

AFAD verilerine göre deprem, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 11.25'te meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 189 kilometre uzaklıkta kaydedilen sarsıntının, çevre il ve ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

Depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 189 kilometre uzaklıkta tespit edildi.

DEPREM AKDENİZ AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, Akdeniz'de saat 11.25.48'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'nın yaklaşık 189 kilometre açığında bulunduğu belirtildi.

Akdeniz'de 4,9'luk deprem Ege kıyılarında hissedildi

DEPREMİN DERİNLİĞİ 8,39 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Yerin 8,39 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları 35.06278 kuzey enlemi ve 26.84472 doğu boylamı olarak açıklandı. Uzmanlar, sığ sayılabilecek derinlikte meydana gelen depremlerin daha geniş alanlarda hissedilebildiğine dikkat çekiyor.

Depremin ardından ilgili kurumlar tarafından saha tarama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AFAD ʺXʺ hesabından paylaştı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin büyüklüğünü 4,9 (Mw) olarak duyurdu. Yetkililer, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem!

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel