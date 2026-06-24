Kılıçdaroğlu cephesi olağan kurultay için tarih verdi! CHP'de Özgür Özel'in topladığı imzalar boşa çıkaran hamle
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki MYK ve PM toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı, "Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kurultay kararını almış bulunuyoruz" dedi. Böylelikle Kılıçdaroğlu cephesi olağanüstü kurultay için imza toplayan Özgür Özel ve ekibinin hamlesini boşa çıkardı. CHP'de eylüle kadar kapsamlı bir arınma ve disiplin sürecinin işletilmesi, ismi yolsuzluklarla anılanların ihraç edilmesi bekleniyor. Oluşturulacak komisyon ile "şaibeye bulaşmamış" delegelerle "temiz kurultay" yapılması planlanıyor.
CHP'de "mutlak butlan" sonrası görevi devralan Kemal Kılıçdaroğlu, kapsamlı bir arınma ve disiplin süreci başlattı.
"Hesap sormazsam namerdim" diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve ismi yolsuzluk dosyalarında geçen 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
Bazı il başkanları görevden alındı, yerine yeni atamalar yapıldı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN TOPLADIĞI İMZALARDA ŞAİBE İZİ
Bir yandan da Özgür Özel ve ekibi, Genel Merkez'i olağanüstü kurultay için toplanan imzalarla sıkıştırıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise yargıda devam eden süreci ve "tedbir" kararını işaret edip bu çağrılara kapıları kapattı. Takvim.com.tr'ye konuşan Genel Merkez kurmayları ise "İmza aldıkları delegeler arasında mutlak butlanla sonuçlanan 38. Kurultayın delegeleri de var. Bu isimlerin imza yetkileri yok, attıkları imzalar da yok hükmünde. Delegeliği sahih olmayan birinden imza alınamaz" değerlendirmesini yaptı.
CHP YİNE MAHKEMEYE DÜŞECEK
İstanbul'da 170 delege imzasını geri çekerken Özgür Özel ve ekibinin 26 Haziran'a kadar sulh hukuk mahkemesine başvuru yapması bekleniyor.
Bu başvuru sonucu CHP'ye Kılıçdaroğlu yerine gelecek bir "kayyum" istenecek.
Tam da bu noktada Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından Özel'in topladığı imzaları boşa çıkaracak bir hamle geldi.
EYLÜLE KADAR ARINMA SONRASINDA KURULTAY
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay için tarih verip Eylül ayını işaret etti.
6 kişilik bir komisyon oluşturulduğunu belirten Sarı, "Eylül ayında bu süreç başlayacak. Genel bir yeniden yapılanma çerçevesinde görüşme yapıldı" şeklinde konuştu.
Sarı'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
Kurultay süreçleriyle ilgili geçtiğimiz hafta imzalar getirilmişti. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi devam ediyor, önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak. Bir kongre sürecinin başlatılmasını düşünmüştük, bununla ilgili hem MYK'da hem de PM'de karar vermiştik.
6 kişilik bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon olağan kurultay için oluşturulmuştu. Bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler. Eylül ayında bu süreç başlayacak. Genel bir yeniden yapılanma çerçevesinde görüşme yapıldı.
Bunlardan biri Kayseri ile ilgiliydi. Ayrıca disiplin de söz konusuydu. Diğeri de Antalya'daydı; orada sadece fesih gerçekleşti.
TAKVİM AÇIKLIYOR... ÖZGÜR ÖZEL'İN MASASINDAKİ PLAN
Öte yandan imza hamlesi boşa çıkan ve partiyi olağanüstü kurultaya götüremeyen Özgür Özel'in masasındaki plan belli oldu. Önce tüm hukuki yollar tüketilecek ve Kılıçdaroğlu yerine "kayyum" istenecek. Daha sonra da Meclis'i işlemez hale getirmek için aralarında yeni partinin de olduğu birden fazla siyasi yapı oluşturulacak.
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