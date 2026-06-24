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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında gelişme: 3 yeni gözaltı

İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dosyasında yeni bir operasyon düzenlendi. Daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sının tutuklandığı, ardından yakalanan 5 kişiden 4'ünün kaçırma olayında yer aldığının belirlendiği soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında gelişme: 3 yeni gözaltı
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  • İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayıyla ilgili soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
  • Yeni gözaltılarla birlikte olayla bağlantılı gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 20'ye yükseldi.
  • Daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
  • Erhan Karaal 36 saat süren operasyonun ardından kurtarılmıştı.
  • Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve 36 saat süren operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kaçırıldığı an (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Kaçırıldığı an (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

Operasyonda 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Bu kapsamda, gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi.

Böylece olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 20'ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Olayla bağlantılı olarak daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı. yapılan baskınlarda 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Yakalanan 5 şüpheliden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı.

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İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı

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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında gelişme: 3 yeni gözaltı-3 İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında gelişme: 3 yeni gözaltı-4 İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında gelişme: 3 yeni gözaltı-5

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