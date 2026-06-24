Kaçırıldığı an (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

Operasyonda 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Bu kapsamda, gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi.

Böylece olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 20'ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Olayla bağlantılı olarak daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı. yapılan baskınlarda 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Yakalanan 5 şüpheliden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı.