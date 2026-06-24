Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Adalet Bakanı Akın Gürlek, St. Petersburg'daki Uluslararası Hukuk Forumu'nda Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile görüşerek adli yardımlaşma konusunda İş Birliği Protokolü imzaladı.

Türkiye, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir'in iadesini Rus makamlarına yeniden talep etti.

Bakan Gürlek, görüşmede adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyeti Rus tarafına açık şekilde iletti.

İki ülke arasındaki adli iş birliği sınır aşan suçlarla mücadelede güçlendirilecek.

Ülke genelinde suç ve suçluyla mücadele aralıksız devam ederken, Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla "Can Dalton" lakaplı organize suç örgütü olan şahsın iadesini talep ettiğini belirtti. İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK SUÇLARLA MÜCADELE ARTACAK Akın Gürlek, "Uluslararası Hukuk Forumu'na katılmak üzere bulunduğumuz St. Petersburg'da, Rusya ile adli iş birliğimizi güçlendirecek ve sınır aşan suçlarla mücadelemize ivme kazandıracak önemli temaslarda bulunduk." dedi.