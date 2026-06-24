Suç örgütlerine karşı ortak mücadele! Bakan Gürlek açıkladı: Can Dalton'un Rusya'dan iade talebi yenilendi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Hukuk Forumu kapsamında Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile bir araya geldi. İki ülke arasında adli yardımlaşmayı güçlendirecek İş Birliği Protokolü'nün imzalandığını açıklayan Gürlek, görüşmelerde organize suç örgütleriyle mücadele ve suçluların iadesi konularının ele alındığını belirtti. Gürlek, "Can Dalton" lakaplı organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade talebi bulunan şahısların Türkiye'ye iadesi yönündeki taleplerin Rus makamlarına yeniden iletildiğini açıkladı.
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- Adalet Bakanı Akın Gürlek, St. Petersburg'daki Uluslararası Hukuk Forumu'nda Rusya Federasyonu Başsavcısı Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile görüşerek adli yardımlaşma konusunda İş Birliği Protokolü imzaladı.
- Türkiye, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir'in iadesini Rus makamlarına yeniden talep etti.
- Bakan Gürlek, görüşmede adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyeti Rus tarafına açık şekilde iletti.
- İki ülke arasındaki adli iş birliği sınır aşan suçlarla mücadelede güçlendirilecek.
Ülke genelinde suç ve suçluyla mücadele aralıksız devam ederken, Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla "Can Dalton" lakaplı organize suç örgütü olan şahsın iadesini talep ettiğini belirtti.
İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK SUÇLARLA MÜCADELE ARTACAK
Akın Gürlek, "Uluslararası Hukuk Forumu'na katılmak üzere bulunduğumuz St. Petersburg'da, Rusya ile adli iş birliğimizi güçlendirecek ve sınır aşan suçlarla mücadelemize ivme kazandıracak önemli temaslarda bulunduk." dedi.
RUSYA İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Hukuk Forumu kapsamında bulundukları St. Petersburg'da Rusya ile adli iş birliğini güçlendirecek önemli temaslarda bulunduklarını belirtti.
Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Rusya Federasyonu Başsavcısı Sayın Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası verimli görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak İş Birliği Protokolü'nü imzaladık.
Görüşmemizde; organize suç örgütleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi vurgulayarak, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetimizi açık şekilde dile getirdik.
CAN DALTON'UN İADE TALEBİ YENİDEN İLETİLDİ
Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik.
Adalet Bakanlığı olarak; dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."
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