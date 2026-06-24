Ankara’da terör operasyonu çatışmayla bitti: DEAŞ şüphelisi öldü eşi yaralandı
Ankara’nın Haymana ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin saklandığı adrese Özel Harekat polislerince düzenlenen operasyonda sıcak çatışma çıktı. Güvenlik güçlerinin çağrısına ateşle karşılık veren şüphelilerden M.K. etkisiz hale getirilirken eşi N.K. yaralı yakalandı. Yaşanan bu olay başkentte 8 ayrı terör örgütüne yönelik yürütülen ve 209 şüphelinin gözaltına alındığı dev operasyonun en kritik aşamalarından biri olarak kayıtlara geçti.
Hızlı Özet Göster
- Ankara'nın Haymana ilçesi Sazağası Mahallesi'nde DEAŞ şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda çatışma çıktı.
- Çatışmada DEAŞ zanlısı M.K. ölü ele geçirildi, eşi N.K. yaralı olarak yakalandı.
- Operasyon, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın 8 terör örgütünü hedef alan soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.
- Soruşturma kapsamında 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve 209 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.
- Operasyonda DEAŞ, DSİH, TKP/ML, TKİP, MLKP, DKP/BÖG, DHKP/C ve THKP/C terör örgütlerine bağlı şüpheliler hedef alındı.
Haymana ilçesi Sazağası Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin saklandığı tespit edilen adrese Özel Harekat polisleri dün sabah saatlerinde baskın düzenledi.
Güvenlik güçlerinin adrese yaklaşmasıyla birlikte içeriden ateş açıldı.
Polisin anında karşılık vermesiyle başlayan sıcak çatışmada DEAŞ zanlısı M.K. ölü ele geçirildi.
Aynı evde bulunan eşi N.K. yaralı yakalandı. Yaralı şüpheli tedavi altına alınırken bölgede geniş güvenlik önlemleri uygulandı.
NE OLMUŞTU
Yaşanan çatışma başkentte terör örgütlerinin eylem faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yürütülen dev soruşturmanın parçasını oluşturdu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa yürüttükleri çalışmalarda 8 ayrı terör örgütünü hedef almıştı. Soruşturma kapsamında 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 209 şüpheli yakalanarak adalete teslim edilmişti.
Operasyonun emniyet ayağında 148 şüpheli hedef alınmıştı. Ekipler DAEŞ terör örgütüne bağlı 30, DSİH terör örgütüne bağlı 23, TKP/ML terör örgütüne bağlı 22, TKİP terör örgütüne bağlı 20, MLKP terör örgütüne bağlı 16, DKP/BÖG örgütüne bağlı 16, DHKP/C terör örgütüne bağlı 12, THKP/C terör örgütüne bağlı 9 şüpheliyi tespit etmişti.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 93 şüpheliye yönelik çalışma yürütmüştü. Jandarma bölgesindeki operasyonlarda TPK/ML terör örgütüne bağlı 44, DAEŞ terör örgütüne bağlı 26, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine bağlı 23 şüpheli paketlenmişti.