Başkan Erdoğan’ın tavsiyesine uydu: Meloni sigarayı bıraktı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'nın Évian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde sigarayı bir ay önce bıraktığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2025'te Mısır'daki Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Meloni'ye sigara uyarısında bulunmuş ve 'sigarayı bıraktırmam lazım' demişti.

Meloni daha önce yaptığı açıklamalarda sigarayı bırakmaya zorlanırsa 'birini öldüreceğini' söylemişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Meloni'nin sigarayı bırakmasını tebrik etti.

Meloni, 13 yıl sigara içmedikten sonra yeniden başladığını ve tütün alışkanlığının bazı yabancı liderlerle yakınlaşmasına yardımcı olduğunu belirtmişti.

Fransa'nın Évian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken bir açık mikrofon anı yaşandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, liderlerle yaptığı ayaküstü sohbet sırasında sigarayı bıraktığını duyurdu. Meloni'nin açıklaması, zirvede bulunan liderler arasında şaşkınlık ve tebessümle karşılandı. Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı

ERDOĞAN'IN SİGARA UYARISI GÜNDEM OLMUŞTU Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekim 2025'te Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Giorgia Meloni'ye yaptığı sigara uyarısı o dönem dikkat çekmişti. Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından başta garantör ülke Türkiye olmak üzere birçok ülke lideri Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Zirvede diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken renkli anlar da kameralara yansımıştı. Başkan Erdoğan, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile temaslarda bulunmuştu. Erdoğan, zirvedeki bir sohbet sırasında Meloni'ye, "İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım" demişti. Meloni ise Erdoğan'ın bu sözlerine gülerek, "Biliyorum, biliyorum" karşılığını vermişti. Sohbete katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Bu imkansız gibi" diyerek renkli diyaloğa dahil olmuştu. Erdoğan'ın Meloni'ye sigarayı bırakma tavsiyesi, İtalyan basınında da geniş yer bulmuştu. Aradan geçen yaklaşık 8 ayın ardından Meloni'nin G7 Zirvesi'nde "Bıraktım" demesi, Erdoğan'ın o sözlerini yeniden gündeme taşıdı.