Fidye için kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal soruşturmasında 2 zanlı daha yakalandı
İstanbul Maltepe'de evinin önünden zorla araca bindirilerek kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında 2 zanlı daha yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Günlerce metruk binalarda rehin tutulan, darbedilen ve fidye ödenmemesi durumunda infaz edilmesi planlanan Karaal, polisin Tuzla'da düzenlediği nefes kesen operasyonla kurtarılmıştı.
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- İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında 2 kişi daha yakalanarak gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.
- Karaal'ın kaçırılmasının arka planında Yerebatan Sarnıcı temizlik işleri ihalesi husumetinin bulunduğu ve işten çıkarılan eski belediye çalışanı ile ihale alamayan iki müteahhidin olayı organize ettiği belirlendi.
- Kaçırılan Karaal'ın İstanbul, Kocaeli, Yalova hattında metruk binalarda işkence gördüğü ve eşine fidye istenmesi için yurt dışı numaralarından arama yapıldığı ortaya çıktı.
- Şüphelilerin fidye ödenmemesi durumunda Yusuf A. isimli tetikçiye Karaal'ı öldürme talimatı verdiği soruşturma dosyasındaki kayıtlarda tespit edildi.
- Gasp Büro Amirliği ekipleri Tuzla'da düzenledikleri operasyonla Karaal'ı başında silahlı tetikçi beklerken son anda kurtardı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında giderek daralıyor., derinleştirdikleri soruşturma kapsamında 2 zanlıyı daha yakaladı.
12'NCİ GÖZALTI
Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında eşini beklerken zorla araca bindirilen Karaal'ı kurtaran emniyet güçleri, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
İlk etapta yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı.
Alınan ifadeler, yapılan teknik takipler sonucunda kimlikleri tespit edilen 2 kişi daha düzenlenen baskınla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.
İHALE HUSUMETİNDEN İNFAZ PLANINA
Olayın arka planında çarpıcı iddialar ortaya çıkmıştı.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuksuz yargılanan Karaal'ın kaçırılma nedeni, Yerebatan Sarnıcı'nın temizlik işleri ihalesine uzanmıştı. Sarnıcın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinin ardından, ihale için verilen rüşvetlerin geri istendiği öne sürülmüştü. Emniyet kaynakları olayın planlayıcılarına dikkat çekerek, Karaal'ın işten çıkardığı eski belediye çalışanı ile ihale alamayan iki müteahhitin eylemi organize tespiti üzerinde duruyor.
"KAFASINA SIKIN CESEDİ ISSIZ YERE BIRAKIN"
Kaçırıldığı süre boyunca İstanbul, Kocaeli, Yalova hattında sürekli araç değiştirilerek metruk binalarda tutulan Karaal, ağır işkence gördü.
Elleri, ayakları sandalyeye bağlı şekilde alıkonulan yöneticinin eşi, yurt dışı numaralarından aranarak fidye istendi.
Şüphelilerin, istedikleri parayı alamamaları durumunda Yusuf A. isimli tetikçiyi görevlendirdiği belirlendi. Soruşturma dosyasına giren kan dondurucu kayıtlarda, şüphelilerin tetikçiye, "Fidye ödenmezse kafasına sıkın. Cesedini bulunamayacağı ıssız yere bırakın." talimatı verdiği saptandı.
TUZLA'DA SİLAHLI NÖBET SIRASINDA KURTARILDI
Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz takibi, muhtemel cinayeti son anda engelledi. Karaal, Tuzla'da depoda tetikçi Yusuf A. başında silahla beklerken düzenlenen ani operasyonla sağ kurtarıldı.
Aralarında korsan taksicilerin bulunduğu şebeke üyeleri adalete teslim edildi.
Günlerce susuz bırakılması nedeniyle böbreklerinde hasar oluşan, ciddi şekilde darbedilen Karaal, hastanede tedavi altında.