4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucular 353 parça halinde şüphelilerin mide ve bağırsaklarından doğal yollarla çıkarıldı.

Hastanede yapılan incelemelerde şüphelilerden 918 gram eroin, 500 gram metamfetamin ve 1 kilo 308 gram esrar olmak üzere toplam 2 kilo 726 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman'da narkotik ekiplerinin kent girişinde durdurduğu yolcu otobüsünde yabancı uyruklu 4 şüphelinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi.

Batman'da narkotik ekiplerinin kent girişinde durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan denetimde, yabancı uyruklu 4 şüphelinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde taşıdığı ortaya çıktı. Hastanede yapılan incelemelerin ardından şüphelilerden toplam 2 kilo 726 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 şüpheli tutuklandı

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim gerçekleştirildi. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 4 kişinin davranışlarından şüphelenen ekipler, şahısları kontrol amacıyla hastaneye götürdü.

Midelerinden çıkanlar polisi bile şoke etti

UYUŞTURUCUYU MİDELERİNDE TAŞIDILAR

Hastanede yapılan incelemelerde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden doğal yollarla çıkarılan 113 parça halinde 918 gram eroin, 80 parça halinde 500 gram metamfetamin ve 160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar ele geçirildi.