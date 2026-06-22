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Batman'da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Midelerinden zehir fışkırdı

Batman'da kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde bulunan yabancı uyruklu 4 şüphelinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. Hastanede yapılan incelemelerde şüphelilerden 113 parça halinde 918 gram eroin, 80 parça halinde 500 gram metamfetamin ve 160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar olmak üzere toplam 2 kilo 726 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Batman'da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Midelerinden zehir fışkırdı
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  • Batman'da narkotik ekiplerinin kent girişinde durdurduğu yolcu otobüsünde yabancı uyruklu 4 şüphelinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi.
  • Hastanede yapılan incelemelerde şüphelilerden 918 gram eroin, 500 gram metamfetamin ve 1 kilo 308 gram esrar olmak üzere toplam 2 kilo 726 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
  • Uyuşturucular 353 parça halinde şüphelilerin mide ve bağırsaklarından doğal yollarla çıkarıldı.
  • 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da narkotik ekiplerinin kent girişinde durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan denetimde, yabancı uyruklu 4 şüphelinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde taşıdığı ortaya çıktı. Hastanede yapılan incelemelerin ardından şüphelilerden toplam 2 kilo 726 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 şüpheli tutuklandı4 şüpheli tutuklandı

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim gerçekleştirildi. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 4 kişinin davranışlarından şüphelenen ekipler, şahısları kontrol amacıyla hastaneye götürdü.

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UYUŞTURUCUYU MİDELERİNDE TAŞIDILAR

Hastanede yapılan incelemelerde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden doğal yollarla çıkarılan 113 parça halinde 918 gram eroin, 80 parça halinde 500 gram metamfetamin ve 160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar ele geçirildi.

Midesinden çıkan uyuşturucunun görüntüsü (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv ve DHA'ya aittir.)Midesinden çıkan uyuşturucunun görüntüsü (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv ve DHA'ya aittir.)

TOPLAM 2 KİLO 726 GRAM UYUŞTURUCU

Operasyonda toplam 353 parça halinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken, şüpheliler gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Batman'da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Midelerinden zehir fışkırdı-4 Batman'da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Midelerinden zehir fışkırdı-5 Batman'da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Midelerinden zehir fışkırdı-6
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