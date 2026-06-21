6 firmaya yurt içi satış ve teslim izni verildi.

Ticaret Bakanlığı, mayıs ayında dahilde işleme rejimi kapsamında yüzlerce firmaya izin belgesi verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, geçen ay 422 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenlenirken, çeşitli kapsamlarda toplam 7 firmaya da satış, teslim ve hariçte işleme izni verildi.

LİSTE RESMİ GAZETE'DE

Bakanlığın mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.