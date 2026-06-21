Ticaret Bakanlığı'nın mayıs ayı izin listesi yayımlandı: 422 firmaya işleme belgesi verildi
Ticaret Bakanlığı'nın mayıs ayına ilişkin verilerine göre 422 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 6 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 1 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan listelerde, firma talebi doğrultusunda 12 dahilde işleme izin belgesinin de iptal edildiği bildirildi.
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- Ticaret Bakanlığı mayıs ayında 422 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenledi.
- 6 firmaya yurt içi satış ve teslim izni verildi.
- 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.
- Firma talebine istinaden 12 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.
- İzin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı, mayıs ayında dahilde işleme rejimi kapsamında yüzlerce firmaya izin belgesi verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, geçen ay 422 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenlenirken, çeşitli kapsamlarda toplam 7 firmaya da satış, teslim ve hariçte işleme izni verildi.
LİSTE RESMİ GAZETE'DE
Bakanlığın mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
422 FİRMAYA İZİN BELGESİ
Buna göre, geçen ay 422 firmaya dahilde işleme izin, 6 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.
12 BELGE İPTAL EDİLDİ
Firma talebine istinaden 12 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.