Meclis'e "Terörsüz Türkiye" ayarı! Yasal düzenleme geliyor... Kandil'i "tasfiye" mekanizması işliyor | Dağdan inene adli işlem

PKK'nın kuuçka merkezi Kandil'in ve mağaraların boşaltılması bekleniyor



Meclis'te çalışmalar sürerken sahada da teyit ve tespit mekanizması işletilecek. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde terör örgütünün mağaraları ve Kandil'i boşaltması bekleniyor. KANDİL'İ TASFİYE MEKANİZMASI



Komisyona göre, münfesih PKK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesi ve bunun için bir tespit ve teyit mekanizmasının devrede olması gerekir.



Raporda, toplumla bütünleşmeyi de güçlendirecek geçiş süreci hukuku açısından amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu belirtilmişti. Yine raporda müstakil ve geçici bir kanunun yanı sıra ceza ve infaz hukuku düzenlemelerine yollama yapılmış münfesih örgüt mensuplarıyla ilgili adli işlem gerekliliğine işaret edilmişti.

Sürece dair yasal düzenlemelerde ʺcezasızlıkʺ ve ʺafʺ algısına asla yer verilmeyecek



CEZASIZLIK ALGISINA YER YOK



Bu doğrultuda yapılacak düzenlemeler ve işlemler toplumda cezasızlık ve af algısı oluşturmayacak. Suça bulaşan, eli silah tutan cezasını çekecek.



Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin son aşamasında münfesih örgüt unsurlarının tespit ve teyide elverecek şekilde silah bırakma ve tasfiye sürecini hızlandırması gerekiyor.



Ayrıca TBMM müstakil ve geçici kanunu tasfiye ve kesin silah bırakma gibi şartlara bağlı olarak çıkarma yetkisine sahip. Kanunun geçiciliği bakımından TBMM, Başkan Erdoğan'a kanunda düzenlenmiş süreyi uygun gördüğü sayıda ve makul sürelerde uzatma yetkisi de verebilir. Nihayetinde TBMM, bünyesinde kurulan Komisyonun raporunda yer alan geçiş süreci çerçevesine uygun her türlü esnek düzenlemeyi yapmaya muktedirdir.

MHP lideri Devlet Bahçeli



SÜRECİN KRONOLOJİSİ



Takvim.com.tr, Terörsüz Türkiye sürecine ivme kazandıran gelişmeleri kronolojik olarak derledi: •⁠ 30 Ağustos 2024'te Başkan Erdoğan "iç cepheyi güçlendirme" çağrısı yaptı.



• 22 Ekim 2024'te MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'ya çağrı yaptı.