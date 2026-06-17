Meclis'e "Terörsüz Türkiye" ayarı! Yasal düzenleme geliyor... Kandil'i "tasfiye" mekanizması işliyor | Dağdan inene adli işlem
Terörsüz Türkiye sürecinde somut adımlarla ivmelendi. Sürece dair düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve hukuki altyapının tesis edilmesi için çalışmalarını sürdüren TBMM tatile girmeyecek. Sahada da tespit ve teyit mekanizması işletilecek. Bu kapsamda Kandil'in ve mağaraların birkaç ay içerisinde tamamen boşaltılması gerekiyor. Ayrıca sürece özgün geçici mahiyetteki yasal düzenlemelerde "cezasızlık" ve "af" algısı oluşturulmayacak. Dağdan inenler adli işleme tabi olacak. Takvim.com.tr, sürecin en kritik safhasında atılacak adımları derledi.
Hızlı Özet Göster
- TBMM'nin çalışma süresi, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında uzatıldı. 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
- Sürece dair düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve hukuki altyapının tesis edilmesi için çalışmalar sürüyor.
- Terörsüz Türkiye sürecine özgün geçici mahiyetteki yasal düzenlemelerde "cezasızlık" ve "af" algısına yer verilmeyecek.
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti ile görüştü.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi için Meclis'te yoğun bir hazırlık sürecinin sürdüğünü belirtti.
Terörsüz Türkiye sürecinde "somut adımların atılacağı" sürece girildi. Komisyon raporundaki düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve hukuki altyapının tesis edilmesi için Meclis çatısı altında çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Düzenlemelerin TBMM tatile girmeden hayata geçirileceği konuşulurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
MECLİS'İN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI
Meclis'in çalışma süresine "Terörsüz Türkiye" ayarı getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
Anayasa'nın 93'üncü, TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddeleri uyarınca 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 16 Haziran'daki 102'nci Birleşimi'nde karar verildi.
"CUMHUR" İRADESİ
Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci Başkan Erdoğan'ın liderliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iradesiyle güçlü bir şekilde devam ediyor.
"Terörün tamamen bitirilmesini" hedefleyen düzenlemeler için artık son viraja girildi.
KURTULMUŞ, İMRALI HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti. Görüşmede sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için siyaset kurumunun atması gereken adımlar masaya yatırıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek 12. Yargı Paketi'ne ilişkin yaptığı açıklamalarda "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor" dedi.
Meclis'te çalışmalar sürerken sahada da teyit ve tespit mekanizması işletilecek. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde terör örgütünün mağaraları ve Kandil'i boşaltması bekleniyor.
KANDİL'İ TASFİYE MEKANİZMASI
Komisyona göre, münfesih PKK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesi ve bunun için bir tespit ve teyit mekanizmasının devrede olması gerekir.
Raporda, toplumla bütünleşmeyi de güçlendirecek geçiş süreci hukuku açısından amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu belirtilmişti. Yine raporda müstakil ve geçici bir kanunun yanı sıra ceza ve infaz hukuku düzenlemelerine yollama yapılmış münfesih örgüt mensuplarıyla ilgili adli işlem gerekliliğine işaret edilmişti.
CEZASIZLIK ALGISINA YER YOK
Bu doğrultuda yapılacak düzenlemeler ve işlemler toplumda cezasızlık ve af algısı oluşturmayacak. Suça bulaşan, eli silah tutan cezasını çekecek.
Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin son aşamasında münfesih örgüt unsurlarının tespit ve teyide elverecek şekilde silah bırakma ve tasfiye sürecini hızlandırması gerekiyor.
Ayrıca TBMM müstakil ve geçici kanunu tasfiye ve kesin silah bırakma gibi şartlara bağlı olarak çıkarma yetkisine sahip. Kanunun geçiciliği bakımından TBMM, Başkan Erdoğan'a kanunda düzenlenmiş süreyi uygun gördüğü sayıda ve makul sürelerde uzatma yetkisi de verebilir. Nihayetinde TBMM, bünyesinde kurulan Komisyonun raporunda yer alan geçiş süreci çerçevesine uygun her türlü esnek düzenlemeyi yapmaya muktedirdir.
SÜRECİN KRONOLOJİSİ
Takvim.com.tr, Terörsüz Türkiye sürecine ivme kazandıran gelişmeleri kronolojik olarak derledi:
• 30 Ağustos 2024'te Başkan Erdoğan "iç cepheyi güçlendirme" çağrısı yaptı.
• 22 Ekim 2024'te MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'ya çağrı yaptı.
• 27 Şubat 2025'te Öcalan'ın PKK'ya fesih çağrısı yayımlandı.
• 12 Mayıs 2025'te terör örgütünün fesih kararı ilan edildi.
• 11 Temmuz 2025'te silah yakma merasimi yapıldı.
• Terör örgütünün içerideki varlığının son derece minimal olması sebebiyle sembolik gözükse de örgütün Türkiye'den çekilme kararı da önemli bir adım oldu.
• Başkan Erdoğan'ın 12 Temmuz 2025'te yaptığı tarihe geçen "Kardeşlik Manifestosu" konuşmasıyla Terörsüz Türkiye hedefi bir üst aşamaya geçti.
• Bu üst aşamada 5 Ağustos 2025'te TBMM'de "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kuruldu.
• TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026'da raporunu bitirerek görevini tamamladı. Yüksek bir temsil bileşimiyle kurulan Komisyon, tarihsel bir sorumluluk üstlendi ve bunun gereğini de yerine getirdi.