Bakan Fidan Mısır'da: Kahire'de kritik zirve! Libya ve bölgesel gelişmeler masada
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Mısır’ın başkenti Kahire’de, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bir araya gelerek Libya başta olmak üzere kritik bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
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- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD Başkanı Trump'ın Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bir araya geldi.
- Toplantıda Libya dahil olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.
- Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
- Dörtlü bakanlar toplantısının El Alamein kentinde yapılması ve ardından genişletilmiş görüşme oturumu ile basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır'da, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı toplantıya katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye resmi ziyaret düzenledi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bir araya geldi.
Taraflar arasında gerçekleştirilen toplantıda Libya dahil olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.
TÜRKİYE- MISIR- PAKİSTAN- SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları'nın yarın Mısır'ın El Alamein kentinde Abdelatty ile bir araya geleceğini duyurmuştu.
Açıklamada, "Abdelatty, Pazar günü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile dörtlü bir görüşme gerçekleştirecek" denilmişti.
oplantının ardından genişletilmiş bir görüşme oturumu ve ardından bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.