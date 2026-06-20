Bakan Fidan Mısır'da: Kahire'de kritik zirve! Libya ve bölgesel gelişmeler masada

Dörtlü bakanlar toplantısının El Alamein kentinde yapılması ve ardından genişletilmiş görüşme oturumu ile basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Toplantıda Libya dahil olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD Başkanı Trump'ın Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır'da, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye resmi ziyaret düzenledi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bir araya geldi.

Taraflar arasında gerçekleştirilen toplantıda Libya dahil olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.