Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan Erhan Karaal'ın yanında silahla beklerken yakalanan şüphelinin olayın tetikçisi olarak görevlendirildiği öğrenildi. Daha önceden başta uyuşturucu suçları olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 27 yaşındaki Yusuf A.'ya şüpheliler tarafından 'Öldür' talimatı verildiği belirlendi.

Şüpheli Yusuf A. (Fotoğraf DHA'dan servis edilmiştir.)

Şüphelilerin Yusuf A.'ya "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan servis edilmiştir.