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CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ı kaçıranlardan kanlı talimat: "Fidye alamazsak öldür"

İstanbul Maltepe'de kaçırıldıktan sonra polis operasyonuyla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Operasyonda Karaal'ın başında silahla yakalanan şüphelinin tetikçi olarak görevlendirildiği belirlenirken olayla bağlantılı 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Soruşturmada fidyenin ödenmemesi halinde Karaal'ın öldürülmesinin planlandığına ilişkin ifadeler tespit edildi.

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CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ı kaçıranlardan kanlı talimat: "Fidye alamazsak öldür"
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  • İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında gözaltı sayısı 10'a yükseldi.
  • Operasyon sırasında Erhan Karaal'ın başında silahla beklerken yakalanan Yusuf A.'nın tetikçi olarak görevlendirildiği belirlendi.
  • Şüphelilerin Yusuf A.'ya fidye verilmemesi halinde Karaal'ı öldürmesi talimatı verdiği ortaya çıktı.
  • Dün gece gözaltına alınan 2 kişinin şüphelileri Fatih ve farklı adreslere götüren korsan taksiciler olduğu tespit edildi.
  • Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba akşamı Maltepe'de evinin önünde kaçırılmış ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarılmıştı.

Maltepe'de operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alınırken gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Operasyon sırasında Erhan Karaal'ın başında silahla beklerken yakalanan şüpheli Yusuf A.'nın tetikçilikle görevlendirildiği ortaya çıktı.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında gözaltı sayısı 10'a yükseldi. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve Takvim arşiv'e aittir)İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında gözaltı sayısı 10'a yükseldi. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve Takvim arşiv'e aittir)

"KAFASINA SIKAR ÖLDÜRÜRSÜN"

Şüphelilerin Yusuf A.'ya "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkar öldürürsün" talimatı verdiği ortaya çıktı.

Maltepe'de, 17 Haziran Çarşamba akşam saat: 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Operasyon sırasında Erhan Karaal'ın başında silahla beklerken yakalanan Yusuf A.'nın tetikçi olarak görevlendirildiği belirlendi. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve Takvim arşiv'e aittir)Operasyon sırasında Erhan Karaal'ın başında silahla beklerken yakalanan Yusuf A.'nın tetikçi olarak görevlendirildiği belirlendi. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve Takvim arşiv'e aittir)

ŞÜPHELİLERİN KAÇMASINA YARDIM ETMİŞLER

Dün gece ekipler tarafından gözaltına alınan 2 kişinin, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği belirlenen korsan taksiciler olduğu öğrenildi. Soruşturmayı sürdüren Gasp Büro Amirliği ekipleri, Korsan taksicilerin şüphelileri önce Fatih'e, ardından farklı adreslere götürdüklerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğünde olayla ilgili gözaltında tutulan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Şüphelilerin Yusuf A.'ya fidye verilmemesi halinde Karaal'ı öldürmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve Takvim arşiv'e aittir)Şüphelilerin Yusuf A.'ya fidye verilmemesi halinde Karaal'ı öldürmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve Takvim arşiv'e aittir)

"CESEDİ 45 GÜN SONRA ZOR BULURLAR"

Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan Erhan Karaal'ın yanında silahla beklerken yakalanan şüphelinin olayın tetikçisi olarak görevlendirildiği öğrenildi. Daha önceden başta uyuşturucu suçları olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 27 yaşındaki Yusuf A.'ya şüpheliler tarafından 'Öldür' talimatı verildiği belirlendi.

Şüpheli Yusuf A. (Fotoğraf DHA'dan servis edilmiştir.)Şüpheli Yusuf A. (Fotoğraf DHA'dan servis edilmiştir.)

Şüphelilerin Yusuf A.'ya "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan servis edilmiştir.

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