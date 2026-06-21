Aysel Yıldırım dosyasında yeni gelişme: Kamera kayıtları cinayeti ortaya çıkardı | 4 gözaltı

Kamera kayıtlarında Aykut Aslan'ın gece saatlerinde ticari bir araçla apartmana gelerek bazı eşyaları yükledikten sonra ayrıldığı görüldü.

PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ

Bankalar Birliği üzerinden yapılan incelemelerde kayıp gününde Aysel YILDIRIM ile Aykut ASLAN arasında, ayrıca taksi şoförü ile para transferleri bulunduğu belirlendi. Ancak kaybolduğu tarihten sonra Aysel Yıldırım'a ait herhangi bir hesap hareketine rastlanmadı.

SOSYAL MEDYA İZLERİ ARAŞTIRILDI

Kayıp başvurusunun ardından bazı kişilerin Aysel Yıldırım ile sosyal medya üzerinden görüştüklerini ileri sürmesi üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ayrıca ilgili sosyal medya platformunun sunucularının bulunduğu ülkeye adli yardım talebi gönderildi. Söz konusu yazışmalara ilişkin yanıtın henüz ulaşmadığı öğrenildi.