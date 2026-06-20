CANLI | Başkan Erdoğan'dan TÜRGEV'in kuruluş yıl dönümünde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

TÜRGEV'imizin 30'uncu kuruluş yıldönümü ülkemiz milletimiz ve sivil toplum camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde en güzel şekilde mükafatlandırsın. Son olarak birazdan TÜRGEV yetişen değerler ödüllerini tevdih edeceğimiz kardeşlerimizi kutluyorum.

Hiçbir netice tesüdüfler silsilesiniz ürünü değildir. Her kazanımının, aldığımız her mesafe, her nimetin gerisinde rabbimizin lütfu vardır.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel