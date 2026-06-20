Volkan Ayvazlı'ya işkence yalanında gerçek ortaya çıktı! Mahkumların kavgası üzerinden kirli algı operasyonu çöktü
Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam adlı internet sitesinde "İşte işkence görüntüsü" başlığıyla yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Mahkum Volkan Ayvazlı'nın koğuş arkadaşı Kenan Paçincioğlu'na asma kilitten yaptığı delici aletle saldırdığı belirlendi. Suçunu itiraf eden Ayvazlı, ne yaptığını bilmediğini ve memurlara saldırdığını belirterek, "Amacım kesinlikle memurlara zarar vermek değildir." ifadelerini kullandı.
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- Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 7 Şubat 2025'te yaşanan olayda infaz koruma memurları hakkında 20 Mart 2025'te kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
- Hükümlü Volkan Ayvazlı, koğuş arkadaşı Kenan Paçincioğlu'na asma kilitten yaptığı delici aletle saldırdı ve müdahale eden memurlara karşı da saldırgan tavır sergiledi.
- Volkan Ayvazlı ifadesinde kimseden şikayetçi olmadığını, işkence görmediğini ve memurlara karşı yanlış hareket yaptığı için pişman olduğunu belirtti.
- Yetkililer, bir internet sitesinde yayımlanan işkence iddialarının asılsız olduğunu ve koğuş içi ile koridor kameralarına ait tüm görüntülerin eksiksiz şekilde savcılığa teslim edildiğini açıkladı.
- Kurum Disiplin Amirliği'nin 19 Mart 2025 tarihli raporunda görevli personelin olayda herhangi bir kasıt, kusur veya ihmali bulunmadığı belirlendi.
Bölücü terör örgütüne müzahir yayın politikasıyla bilinen Yeni Yaşam adlı internet sitesinde 20 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan "İşte işkence görüntüsü" başlıklı haberde, Manisa Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü Volkan Ayvazlı'nın infaz koruma memurları tarafından işkenceye maruz kaldığı yönünde iddialara yer verildi.
İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Adli kaynaklar, söz konusu iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtti. Mağdur gibi gösterilmeye çalışılan şahsın uyuşturucu madde ticareti, silahla yağma, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit ve çok sayıda kasten yaralama gibi ağır suçlardan hükümlü olduğu bildirildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Açıklamaya göre olay, 7 Şubat 2025 tarihinde kurumun A-23 koğuşunda hükümlüler arasında çıkan kavga sırasında meydana geldi. Hükümlü Volkan Ayvazlı'nın, kendi beyanına göre asma kilitten yaptığı delici bir aletle aynı koğuşta bulunan hükümlü Kenan Paçincioğlu'na saldırdığı belirtildi. Saldırıya uğrayan hükümlünün yardım talebinde bulunması üzerine infaz koruma memurlarının olaya müdahale ettiği aktarıldı.
GÖREVLİLER YASAL YETKİLERİ ÇERÇEVESİNDE MÜDAHALE ETTİ
Kavgayı sonlandırmak amacıyla koğuşa giren personelin, tarafları güvenlik gerekçesiyle koğuş dışına çıkarmak istediği, ancak Volkan Ayvazlı'nın saldırgan tavrını sürdürerek görevlilere de yöneldiği kaydedildi. Açıklamada, infaz koruma memurlarının yasal yetkileri kapsamında hükümlüyü etkisiz hale getirerek herhangi bir yaralanmaya neden olmadan koğuş dışına çıkardığı vurgulandı.
Olayın ardından kavgaya karışan hükümlülerin önce kurum revirine, daha sonra hastaneye sevk edilerek gerekli sağlık kontrollerinden geçirildiği bildirildi.
Yaşanan olaya ilişkin daha önce ifade veren Volkan Ayvazlı, kimseden şikayetçi olmadığını ve işkence görmediğini belirtti. Ayvazlı ifadesinde şunları söyledi:
"Yukarıda yazılı kimlik bilgileri bana aittir. Olaydan bir gün önce Kenan Paçincioğlu benim yatığımın önünde yatarken ayakkabılarımı uygunsuz bir şekilde itekledi. Ben de neden öyle yapıyorsun diyerek kızdım. O da söylenerek aşağı indi. Ben de ne diye söylemiyorsun dedim. Ertesi gün koğuşta yine insanlara beni şikayet edeceğini söylemiş. Gün içerisinde kursa çıktı. Geri geldiğinde ben ne oldu şikayet ettin mi dedim. Akabinde sinirle vurmaya başladım. Bir defa da emanetle vurdum. Kenan Paçincioğlu da alt kata kaçarak kapıya vurdu. Daha sonra memurlar geldiler ve koğuştan aldılar. Ben o sırada sinirden ne yaptığımı hatırlamıyorum. Memurlara karşı yanlış hareket yapmışım. Pişmanım. Emaneti kendim yaptım. Asma kilidin demirinden yaptım. Amacım kesinlikle memurlara zarar vermek değildir. Kimseden şikayetçi değilim."
KAMERA KAYITLARININ GİZLENDİĞİ İDDİASI REDDEDİLDİ
Yetkililer, haberde yer alan "kamera kayıtlarının gizlendiği", "görüntülerin eksik olduğu" ve "kameraların kapatıldığı" yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Olaya ilişkin koğuş içi ve koridor kameralarına ait tüm görüntülerin eksiksiz şekilde Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiği ifade edildi.
SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen inceleme sonucunda, cezaevi personelinin herhangi bir yaralama veya kötü muamele eyleminde bulunmadığının tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda savcılık tarafından 20 Mart 2025 tarihinde, 2025/1631 karar numarasıyla görevliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Öte yandan Kurum Disiplin Amirliği tarafından hazırlanan 19 Mart 2025 tarihli raporda da görevli personelin olayda herhangi bir kasıt, kusur veya ihmali bulunmadığının belirlendiği kaydedildi.
DİSİPLİN VE ADLİ SÜREÇLER DEVAM EDİYOR
Kavgaya karışan hükümlüler hakkında disiplin işlemlerinin uygulandığı belirtilirken, olayla ilgili olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.
"SIFIR TOLERANS" VURGUSU
Açıklamanın sonunda, ceza infaz kurumlarını ve görev yapan personeli hedef alan sistematik dezenformasyon faaliyetlerine karşı kamuoyunun dikkatli olması gerektiği ifade edildi. Ceza infaz kurumlarında işkence ve kötü muameleye karşı "sıfır tolerans" politikasının kararlılıkla uygulandığı belirtilirken, tüm iş ve işlemlerin hukuka, insan haklarına ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü vurgulandı.