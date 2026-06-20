Volkan Ayvazlı'ya işkence yalanında gerçek ortaya çıktı! Mahkumların kavgası üzerinden kirli algı operasyonu çöktü

Kurum Disiplin Amirliği'nin 19 Mart 2025 tarihli raporunda görevli personelin olayda herhangi bir kasıt, kusur veya ihmali bulunmadığı belirlendi.

Yetkililer, bir internet sitesinde yayımlanan işkence iddialarının asılsız olduğunu ve koğuş içi ile koridor kameralarına ait tüm görüntülerin eksiksiz şekilde savcılığa teslim edildiğini açıkladı.

Volkan Ayvazlı ifadesinde kimseden şikayetçi olmadığını, işkence görmediğini ve memurlara karşı yanlış hareket yaptığı için pişman olduğunu belirtti.

Hükümlü Volkan Ayvazlı, koğuş arkadaşı Kenan Paçincioğlu'na asma kilitten yaptığı delici aletle saldırdı ve müdahale eden memurlara karşı da saldırgan tavır sergiledi.

Soruşturma dosyasına giren görüntüler (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR Adli kaynaklar, söz konusu iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtti. Mağdur gibi gösterilmeye çalışılan şahsın uyuşturucu madde ticareti, silahla yağma, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit ve çok sayıda kasten yaralama gibi ağır suçlardan hükümlü olduğu bildirildi.

Volkan Ayvazlı için yapılan yalan haber

OLAYIN GEÇMİŞİ

Açıklamaya göre olay, 7 Şubat 2025 tarihinde kurumun A-23 koğuşunda hükümlüler arasında çıkan kavga sırasında meydana geldi. Hükümlü Volkan Ayvazlı'nın, kendi beyanına göre asma kilitten yaptığı delici bir aletle aynı koğuşta bulunan hükümlü Kenan Paçincioğlu'na saldırdığı belirtildi. Saldırıya uğrayan hükümlünün yardım talebinde bulunması üzerine infaz koruma memurlarının olaya müdahale ettiği aktarıldı.

GÖREVLİLER YASAL YETKİLERİ ÇERÇEVESİNDE MÜDAHALE ETTİ

Kavgayı sonlandırmak amacıyla koğuşa giren personelin, tarafları güvenlik gerekçesiyle koğuş dışına çıkarmak istediği, ancak Volkan Ayvazlı'nın saldırgan tavrını sürdürerek görevlilere de yöneldiği kaydedildi. Açıklamada, infaz koruma memurlarının yasal yetkileri kapsamında hükümlüyü etkisiz hale getirerek herhangi bir yaralanmaya neden olmadan koğuş dışına çıkardığı vurgulandı.

Olayın ardından kavgaya karışan hükümlülerin önce kurum revirine, daha sonra hastaneye sevk edilerek gerekli sağlık kontrollerinden geçirildiği bildirildi.