MİT'ten DEAŞ'ın medya yapılanmasına operasyon: Ahmet Kazancı tutuklandı

Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ'a katıldığı ve örgüte ait kamplarda aktif görev yaptığı tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ terör örgütünün Horasan Vilayeti'nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı'yı yakaladı. MİT tarafından yakalanan Ahmet Kazancı'nın, DEAŞ'ın Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun'un yerine geçen isim olduğu ortaya çıktı.

Görseldeki şahıs Ahmet Kazancı'nın yerine geçtiği Özgür Altun (Haberde yer alan görsel Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

MİT'TEN TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE

MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ'ın Horasan Vilayeti'ne (ISKP) katıldığı tespit edildi.

Kazancı'nın örgüte ait kamplarda aktif görev yaptığı belirlendi.

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Yapılan çalışmalarda, Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü saptandı.

Ayrıca Kazancı'nın, Özgür Altun'un yakalanmasının ardından onun yerine geçerek örgütsel faaliyetlerini devraldığı da tespit edildi.