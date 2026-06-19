MİT'ten DEAŞ'ın medya yapılanmasına operasyon: Ahmet Kazancı tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın DEAŞ'ın Horasan Vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda, örgütün Türk medya sorumlusu Özgür Altun'un yerine geçtiği belirlenen Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı yakalanarak tutuklandı. Afganistan-Pakistan hattında örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen Kazancı'nın, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaparak çalışmalarını sürdürmeyi planladığı belirlendi. İfadesinde örgüt içindeki görevlerini ve bağlantılarını itiraf eden Kazancı'nın yakalanmasıyla DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlarının deşifre edildiği ve yeni unsur kazanım faaliyetlerinin engellendiği bildirildi.
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- MİT, DEAŞ'ın Horasan Vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonda Abu Ubeyde/Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı.
- Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ'a katıldığı ve örgüte ait kamplarda aktif görev yaptığı tespit edildi.
- Ahmet Kazancı, Pakistan'da yakalanan DEAŞ Türk Medya Sorumlusu Özgür Altun'un yerine geçerek örgütsel faaliyetlerini devraldı.
- Kazancı'nın Pakistan'daki hava saldırılarından kurtularak illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapıp faaliyetlerini sürdürmeyi planladığı belirlendi.
- Operasyonla DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratıldığı ve örgütün unsur kazanım faaliyetlerinin deşifre edildiği bildirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ terör örgütünün Horasan Vilayeti'nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı'yı yakaladı. MİT tarafından yakalanan Ahmet Kazancı'nın, DEAŞ'ın Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun'un yerine geçen isim olduğu ortaya çıktı.
MİT'TEN TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE
MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ'ın Horasan Vilayeti'ne (ISKP) katıldığı tespit edildi.
Kazancı'nın örgüte ait kamplarda aktif görev yaptığı belirlendi.Türkiye'ye sızacaktı! MİT o teröristi sınırda paketledi
Yapılan çalışmalarda, Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü saptandı.
Ayrıca Kazancı'nın, Özgür Altun'un yakalanmasının ardından onun yerine geçerek örgütsel faaliyetlerini devraldığı da tespit edildi.
TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ
MİT tarafından sürdürülen hassas çalışmalar neticesinde Ahmet Kazancı'nın, Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu belirlendi.
Kazancı'nın Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimler ve yürüttüğü örgütsel faaliyetlerin ardından illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaparak çalışmalarını sürdürmeyi planladığı tespit edildi.
Bunun üzerine MİT, Kazancı'nın yakalanması için operasyon başlattı. Sürdürülen çalışmalar sonucunda örgütsel faaliyetleri takip edilen Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİNİ İTİRAF ETTİ
MİT operasyonuyla yakalanan Ahmet Kazancı'nın ifadesinde, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile ilişkisini anlattığı öğrenildi.MİT'in yakaladığı DAEŞ'ın sözde sorumlusu Konya’ya getirildi
Kazancı'nın ayrıca DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini eğitimleri, örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetleri kapsamındaki görevlerini de itiraf ederek detaylı bilgi verdiği belirtildi.
EYLEM PLANLARI AKAMETE UĞRATILDI
Örgüt Adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti.
MİT'in operasyonu ile yakalanan Ahmet Kazancı, ifadesinde;
- Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod Özgür Altun ile ilişkisini,
- DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimleri,
- DEAŞ adına yürüttüğü medya/propaganda faaliyetleri kapsamındaki görevlerini,
itiraf ederek, detaylarını aktardı.
Gerçekleştirilen operasyonla DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratıldığı, örgütün unsur kazanım faaliyetlerinin deşifre edildiği ve eylem planlamalarına ilişkin önemli bilgilere ulaşıldığı bildirildi.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kazancı, tutuklandı.
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