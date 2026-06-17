MİT'in yakaladığı DAEŞ'ın sözde sorumlusu Konya’ya getirildi

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 19:04

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonların ardından sıcak bir gelişme yaşandı. Sınır bölgesinde kıskıvrak yakalanan örgütün sözde sorumlusu Ahmet Kazancı, yasal işlemleri için Konya'ya getirildi.

DEAŞ Medya Yapılanmasına Konya'da Sıkı Takip

Edinilen bilgiye göre operasyon, DEAŞ terör örgütünün küresel çapta faaliyet yürüten "Horasan Vilayeti" medya yapılanmasına yönelik düzenlendi. Örgüt içerisinde deşifre olmamak adına farklı kod adları kullandığı belirlenen terörist Ahmet Kazancı'nın her adımı MİT tarafından sınır ötesinde anbean takip edildi. Sınırda paketlenen hain, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Terör Kamplarında Aktif Görev Almış

MİT'in derinlemesine yürüttüğü istihbari çalışmalar, terörist Kazancı'nın kirli geçmişini de gözler önüne serdi. Türkiye'den illegal yollarla Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek terör örgütüne katıldığı saptanan Kazancı'nın, buradaki hain kamplarda aktif olarak silahlı faaliyetler yürüttüğü öğrenildi.

Paketlenen Eski Sorumlunun Yerine Geçmiş

Hain örgütün hiyerarşisinde hızla yükselen Kazancı'nın, DEAŞ'ın daha önce yakalanan eski Türkiye medya sorumlusu "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun'un yerine getirildiği saptandı. Altun'un yakalanıp etkisiz kılınmasının ardından tüm medya ve propaganda yönetimini devralan Kazancı'nın, sınır hattında sızma girişimindeyken yakalandığı belirtildi.

İtiraf Etti: Emniyette Sorgusu Başladı

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen teröristin ilk sorgusunda çözüldüğü bildirildi. DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve ideolojik eğitimleri tek tek anlatan Kazancı'nın, örgüt adına yürüttüğü medya ile kara propaganda faaliyetlerini de itiraf ettiği öğrenildi. Hainin emniyetteki işlemleri geniş güvenlik önlemleri altında devam ediyor.