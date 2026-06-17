24 ilde organize suç örgütlerine dev operasyon: 313 gözaltı

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK AĞI ÇÖKERTİLDİ Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekeleri çökertildi. Şüphelilerin sahte kazanç vaatleriyle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirlendi.

UYUŞTURUCU VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI Antalya ve Konya'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüten suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da ise göçmen kaçakçılığı yapan yapılar deşifre edildi. Bu örgütlerin yasa dışı geçişleri organize ederek finansal kazanç sağladığı ortaya çıkarıldı.

TEHDİT, BASKI VE DEVLET KURUMLARINA YÖNELİK SUÇLAR Mersin'de bazı işletmelere baskı, darp ve tehdit yoluyla maddi menfaat sağlamaya çalışan örgütlerin faaliyetleri sonlandırıldı. Elazığ'da ise kamu kurumlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyen yapılar deşifre edildi.

Osmaniye'de tütün kaçakçılığı yapan şebekeler, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de ise tefecilik faaliyetleri yürüten organize suç grupları operasyon kapsamına alındı.