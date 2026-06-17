24 ilde organize suç örgütlerine dev operasyon: 313 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 313 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda silah kaçakçılığından yasa dışı bahise, göçmen kaçakçılığından dolandırıcılığa kadar çok sayıda suç ağı çökertildi.
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- İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 24 ilde eş zamanlı operasyonlarla 32 organize suç örgütü çökertildi, 313 şüpheli gözaltına alındı ve 197'si tutuklandı.
- MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında toplam 21 milyar 944 milyon TL'lik şüpheli para hareketliliği tespit edildi.
- Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan şebekeler çökertildi.
- Erzurum ve Manisa'da silah kaçakçılığı, Antalya ve Konya'da uyuşturucu ticareti, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yapan örgütlere operasyon düzenlendi.
- Sakarya ve Sinop'ta yasa dışı bahis organizasyonları, Mersin'de işletmelere baskı ve tehdit uygulayan gruplar, Elazığ'da kamu kurumlarını dolandıran yapılar deşifre edildi.
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda 24 ilde organize suç çetelerine eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen operasyonlarda 32 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda toplam 313 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 197'si tutuklanırken, 114 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli süreçlerin sürdüğü bildirildi.
SİLAH KAÇAKÇILIĞI VE YASA DIŞI YAPILANMALAR DEŞİFRE EDİLDİ
Soruşturma kapsamında Erzurum ve Manisa'da faaliyet gösteren şüphelilerin silah kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, örgütlerin yasa dışı silah temini ve dağıtımı üzerinden gelir elde ettiğini belirledi.
Sakarya ve Sinop'ta ise internet siteleri üzerinden yürütülen yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin para transferlerine aracılık ederek geniş bir finansal ağ oluşturduğu tespit edildi.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK AĞI ÇÖKERTİLDİ
Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekeleri çökertildi. Şüphelilerin sahte kazanç vaatleriyle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirlendi.
UYUŞTURUCU VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI
Antalya ve Konya'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüten suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da ise göçmen kaçakçılığı yapan yapılar deşifre edildi. Bu örgütlerin yasa dışı geçişleri organize ederek finansal kazanç sağladığı ortaya çıkarıldı.
TEHDİT, BASKI VE DEVLET KURUMLARINA YÖNELİK SUÇLAR
Mersin'de bazı işletmelere baskı, darp ve tehdit yoluyla maddi menfaat sağlamaya çalışan örgütlerin faaliyetleri sonlandırıldı. Elazığ'da ise kamu kurumlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyen yapılar deşifre edildi.
Osmaniye'de tütün kaçakçılığı yapan şebekeler, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de ise tefecilik faaliyetleri yürüten organize suç grupları operasyon kapsamına alındı.
21,9 MİLYAR TL'LİK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 21 milyar 944 milyon TL'lik şüpheli para hareketliliği tespit edildi.
"MÜCADELE TAVİZSİZ SÜRECEK"
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, "Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.