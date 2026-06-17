İZSU kazdı CHP'li belediye unuttu sokaklara halı serildi | İzmirlinin toz çilesi

Çevre kirliliği ve toz problemi İzmirlilerin en büyük sorunu haline geldi.

İZSU ekipleri tarafından kazılan yollar Fen İşleri Dairesi tarafından asfaltlanmadığı için bozuk görünüme büründü.

Yaklaşık 5 ay önce kazılan yollar asfaltlanmadığı için toz bulutları oluşuyor ve mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Kentin çeşitli noktalarında içme suyu borusu yenileme çalışmaları yürüten İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı arasındaki koordinasyon eksikliği mağduriyetlere yol açtı. Yeni Asır gazetesinin haberine göre, İZSU ekipleri tarafından yaklaşık 5 ay önce kazılan yollar, Fen İşleri Dairesi asfaltlama çalışması yapmadığı için bozuk görünüme büründü.

Yaklaşık 5 ay önce kazılan ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince asfaltlanmayan sokaklar, esnaf ve mahalle sakinlerine zor günler yaşatıyor.