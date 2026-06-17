İZSU kazdı CHP'li belediye unuttu sokaklara halı serildi | İzmirlinin toz çilesi
İzmir’de su borusu yenileme çalışmaları sonrası aylardır asfaltlanmayan yollar vatandaşları isyan noktasına getirdi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin kazdığı sokaklar, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kapatılmayınca mahalle toz bulutuna teslim oldu. Yaz sıcağında kapı ve pencerelerini açamayan, evlerinde hapis hayatı yaşayan İzmirliler, araçların geçişiyle kalkan tozu engellemek amacıyla sokaklara halı sererek kendi çözümlerini üretti.
Hızlı Özet Göster
- İzmir'de İZSU ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi arasındaki koordinasyon eksikliği nedeniyle altyapı çalışmaları uzun süredir tamamlanamıyor.
- Yaklaşık 5 ay önce kazılan yollar asfaltlanmadığı için toz bulutları oluşuyor ve mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.
- Vatandaşlar, yaz sıcağında evlerinde adeta hapis hayatı yaşarken, sokakları halılarla kapatarak geçici çözüm üretmeye çalışıyor.
- İZSU ekipleri tarafından kazılan yollar Fen İşleri Dairesi tarafından asfaltlanmadığı için bozuk görünüme büründü.
- Çevre kirliliği ve toz problemi İzmirlilerin en büyük sorunu haline geldi.
İzmir'de bitmeyen altyapı çalışmaları ve aylardır asfaltlanmayan yollar, toz bulutları içinde kalan vatandaşları sokaklara halı sermek zorunda bırakıyor.
Kentin çeşitli noktalarında içme suyu borusu yenileme çalışmaları yürüten İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı arasındaki koordinasyon eksikliği mağduriyetlere yol açtı. Yeni Asır gazetesinin haberine göre, İZSU ekipleri tarafından yaklaşık 5 ay önce kazılan yollar, Fen İşleri Dairesi asfaltlama çalışması yapmadığı için bozuk görünüme büründü.
TOZ ÇİLESİ
Üzeri toprakla kapatılmış yollardan geçen araçlar gün boyunca sokakları toz içinde bıraktı.
Boru çalışmaları bitmesine rağmen uzun süredir asfaltlanmayan sokaklar, mahalle sakinleri ile esnafın günlük hayatını olumsuz etkiledi.
CHP'Lİ BELEDİYENİN UÇAN HALISI
Yaz sıcağında pencerelerini açamayan, balkona çıkıp oturamayan mahalle halkı evlerinde adeta hapis hayatı yaşamaya başladı.
Çevreyi kirleten toz problemine çözüm arayan İzmirliler, kazılan yerleri halılarla kapatarak geçici tedbir geliştirdi.
BAŞKA ŞEHRE BENZEMEZ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Burası İzmir başka şehre benzemez" yazılı pankartını akıllara getiren olay kentte hiciv konusu oldu. "İzmir o kadar temiz ki sokakları bile halı kaplı" şeklinde ironik yorumlar yapıldı.