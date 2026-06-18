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OLTALAMA TUZAĞINA DİKKAT

DMM ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Kamu kurumlarının isim, logo ve kurumsal kimlik unsurlarını taklit ederek gönderilen bu iletiler tamamen oltalama (phishing) amaçlı birer dolandırıcılık tuzağıdır. Herhangi bir resmi kamu kurumunun, NATO Zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kurumsal çalışanlardan şüpheli bağlantılar üzerinden "güvenlik doğrulaması" talep eden bir uygulaması kesinlikle bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve kurum çalışanlarının siber dolandırıcılık mağduru olmaması adına, resmi kanallar dışındaki hiçbir iddia ve talebe itibar etmemesi önemle rica olunur. Hiçbir resmi kurum, kullanıcı adı ve şifre gibi kritik bilgilerinizi doğrulama adı altında şüpheli bağlantılar (linkler) vasıtasıyla talep etmez.

Sahte form veya sitelere kişisel, finansal ya da kurumsal bilgilerinizi asla girmemesi gerektiğini vurgulayan DMM, "Kaynağından, göndericisinden ve internet adresinin (URL) doğruluğundan emin olmadığınız e-posta veya mesajlardaki linklere kesinlikle tıklamayınız. Bu tür sahte form veya sitelere kişisel, finansal ya da kurumsal bilgilerinizi asla girmeyiniz. Kurumsal hesaplarınızı ve kişisel verilerinizi riske atabilecek bu tarz şüpheli içerikleri vakit kaybetmeden kurumunuzun ilgili siber güvenlik birimlerine bildiriniz." Uyarısında bulundu.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel