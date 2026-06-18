DMM'den NATO Zirvesi öncesi siber dolandırıcılık uyarısı: Güvenlik doğrulama mesajlarına dikkat
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi bahane edilerek vatandaşlar ve kamu çalışanlarını hedef alan organize siber dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiğini duyurdu. DMM, e-posta, SMS ve sosyal medya üzerinden gönderilen "Hesabınız askıya alınacak" ve "24 saat içinde güvenlik doğrulaması yapın" içerikli mesajların oltalama amaçlı olduğunu belirterek, kamu kurumlarının hiçbir koşulda şüpheli bağlantılar üzerinden kullanıcı adı, şifre ve kişisel bilgi talep etmeyeceğini vurguladı.
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- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek vatandaşlara ve kamu çalışanlarına yönelik organize siber dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiğini duyurdu.
- Dolandırıcılar e-posta, SMS ve sosyal medya platformları üzerinden kamu kurumlarının isim ve logolarını taklit ederek oltalama saldırıları gerçekleştiriyor.
- DMM, resmi kamu kurumlarının NATO Zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan şüpheli bağlantılar üzerinden güvenlik doğrulaması talep eden uygulamasının bulunmadığını belirtti.
- Dolandırıcılar hesabınız askıya alınacak ve 24 saat içinde güvenlik doğrulaması yapın gibi panik oluşturmayı amaçlayan içeriklerle kullanıcıları hedef alıyor.
- DMM, vatandaşları kaynağından emin olmadıkları e-posta veya mesajlardaki linklere tıklamamaya ve kişisel bilgilerini sahte form veya sitelere girmemeye çağırdı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek vatandaşlar ve kamu kurumlarında görev yapan personele yönelik organize siber dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiğini duyurdu.
DMM'DEN UYARI
DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamu kurumlarının isim ve logoları kullanılarak gerçekleştirilen oltalama (phishing) saldırılarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
NATO ZİRVESİ UYARISI
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan DMM, "Son günlerde, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde ülkemizde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek vatandaşlarımıza ve kamu kurumu çalışanlarına yönelik organize siber dolandırıcılık girişimlerinin olduğu tespit edilmiştir." İfadelerini kullandı.
E-POSTA VE SMS ÜZERİNDEN SALDIRI
Söz konusu dolandırıcılık girişimleri; e-posta, SMS ve sosyal medya platformları üzerinden harekete geçirdiğini vurgulayan DMM, "Hesabınız askıya alınacak", "24 saat içinde güvenlik doğrulaması yapın" gibi asılsız ve panik oluşturmayı amaçlayan içeriklerle kullanıcıları hedef almaktadır." dedi.
OLTALAMA TUZAĞINA DİKKAT
DMM ayrıca şu ifadelere yer verdi:
Kamu kurumlarının isim, logo ve kurumsal kimlik unsurlarını taklit ederek gönderilen bu iletiler tamamen oltalama (phishing) amaçlı birer dolandırıcılık tuzağıdır. Herhangi bir resmi kamu kurumunun, NATO Zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kurumsal çalışanlardan şüpheli bağlantılar üzerinden "güvenlik doğrulaması" talep eden bir uygulaması kesinlikle bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve kurum çalışanlarının siber dolandırıcılık mağduru olmaması adına, resmi kanallar dışındaki hiçbir iddia ve talebe itibar etmemesi önemle rica olunur. Hiçbir resmi kurum, kullanıcı adı ve şifre gibi kritik bilgilerinizi doğrulama adı altında şüpheli bağlantılar (linkler) vasıtasıyla talep etmez.
Sahte form veya sitelere kişisel, finansal ya da kurumsal bilgilerinizi asla girmemesi gerektiğini vurgulayan DMM, "Kaynağından, göndericisinden ve internet adresinin (URL) doğruluğundan emin olmadığınız e-posta veya mesajlardaki linklere kesinlikle tıklamayınız. Bu tür sahte form veya sitelere kişisel, finansal ya da kurumsal bilgilerinizi asla girmeyiniz. Kurumsal hesaplarınızı ve kişisel verilerinizi riske atabilecek bu tarz şüpheli içerikleri vakit kaybetmeden kurumunuzun ilgili siber güvenlik birimlerine bildiriniz." Uyarısında bulundu.