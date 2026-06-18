“Firari patronlar” mesajı aldı kanalı açtı: Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu ambargosu kalktı | Halk TV sırada
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi kliklere ve muhalif medyaya ağırlığını koymaya başladı. Kılıçdaroğlu’nun sert sözlerle eleştirdiği firari televizyon patronları geri adım kuyruğuna girdi. Kılıçdaroğlu’na yönelik süren ekran ambargosu Sözcü TV tarafından sonlandırıldı. “Bey Kemal” Cuma günü Sözcü TV’nin canlı yayınında parti tabanına seslenecek. Muhalif gazeteci Enver Aysever’in aktardığına göre bir diğer firari Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu da Kılıçdaroğlu’na aracı göndererek desteğini beyan etti.
Hızlı Özet Göster
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Kurultay'daki delege seçim tartışmalarının ardından parti içi dengeleri yeniden şekillendiriyor.
- Sözcü TV sahibi Burak Akbay, CHP'ye yönelik medya ambargosu sonlandırarak yarın Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında ağırlayacak.
- Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun da Kılıçdaroğlu ile yakınlaşma sürecine girdiği ve kanalın CHP saflarına geçeceği iddia edildi.
- Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'deki 2 saatlik programda parti içi sorunları ve geleceğe dair planlarını anlatması bekleniyor.
- CHP'nin medya kuruluşlarından hizmet alımının yaygın olduğu ve bunun yasal bir uygulama olduğu belirtildi.
CHP'lilerin 38. Kurultay'a yönelik "parayla delege satın alma" şikayetleriyle başlayan davada istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu parti kliklerine ağırlığını koyuyor.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın" sözleriyle işaret ettiği firari patronlardan Sözcü TV sahibi Burak Akbay yeni yönetime uyguladığı ambargoyu sonlandırdı.
Sözcü TV'nin aylar sonra Kılıçdaroğlu'nu ekrana çıkaracağı açıklandı.
CHP'nin fonladığı medya kuruluşları arasında işaret edilen Sözcü TV, yarın saat 20'de Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında ağırlayarak parti tabanına hitap etmesini sağlayacak.
İLK GEDİK
Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nun ağırlanacağı programın tanıtım videosunda, CHP içindeki mutlak butlan tartışmaları, Özel ve İmamoğlu cephesine yöneltilen suçlamalar, ihraçlar, görevden almalar ve yeni parti kurma iddiaları gibi konular vurgulandı.
Kılıçdaroğlu'nun partiyi yeniden bir kurultaya götürüp götürmeyeceği, sokağın beklentilerine nasıl cevap vereceği ve CHP içindeki krizin nasıl çözüleceğine ışık tutulacağı belirtildi.
Yayının 2 saat süreceği ilan edildi.
39 saniyelik jeneriğin hiçbir yerinde Sözcü TV logosuna yer verilmemesi ise dikkat çekti.
Sözcü TV'nin bu yayınıyla birlikte fonlu medyadan Kılıçdaroğlu cephesine uyguladığı ağır ambargo ilk kez Sözcü TV'de delinmiş olacak.
HALK TV SIRADA... "BEN DE KEMALCİYİM"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'ye gelemeyen TV patronları" ifadesiyle hedef aldığı bir diğer firari Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun da geri adım attığı iddia edildi.
Muhalif gazeteci Enver Aysever, Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu ile görüşmek için aracı koyduğunu gündeme getirdi. Mahiroğlu'nun, "Ben aslında öteden beri Kemal Bey'i destekliyorum" mesajı gönderdiği kaydedildi.
Halk TV'nin Kılıçdaroğlu saflarına geçmesinin an meselesi olduğunu belirten Aysever, "Halk TV ve Sözcü TV'nin CHP Genel Merkezi ile sözleşmesi var, parti bu kanallara hizmet alım bedeli ödüyor. Deniz Baykal döneminden bu yana CHP kanallardan hizmet alımı yapar." diyerek fonlu medya gerçeğini de afişe etti.
CHP yandaşı Enver Aysever, Youtube yayınında şunları söyledi:
"Halk TV'ye gelir mi Kemal Kılıçdaroğlu? Halk TV'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na gelme koşulu belli. Halk TV'nin aldığı parayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi veriyor. O paranın devamı açısından gelecektir de bu konuşmalar da yapılmıştır. Ben size söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Cafer Mahiroğlu konuşur mu bilmiyorum ama Cafer Mahiroğlu'nun Kemal Bey'le konuşmak için aracılar koyduğu, MYK'sındaki isimlerle konuştuğu ve 'ben aslında öteden beri sizi çok seviyorum, ben öteden beri Kemal Bey'in her zaman yanındayım, zaten bu kanalı almamın sebebi de Kemal Bey idi, Kemal Bey bana kanalı almamı söyledi' dediğini biliyorum.
Yani Halk TV'nin yakında arınarak Kemal Kılıçdaroğlu saflarına geçmesi an meselesi. Sözcü TV ne kadar alıyor bilmiyorum onu öğreneceğiz. Bu para alma meselesi illegal bir mesele değil. Bütün kanallar sözleşme yaparlar siyasi partilerle. Hizmet alım sözleşmesidir bunun adı. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kadar baskı yaptığı bir dönemde Cumhuriyet Halk Partililer ta Deniz Baykal döneminde grup toplantılarını kitlelere ulaştırabilmek için televizyonlardan hizmet alımı yaptılar."
18 araç trafikten men edildi
CHP'li Beylikdüzü Belediyesi için hesap vakti