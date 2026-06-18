“Firari patronlar” mesajı aldı kanalı açtı: Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu ambargosu kalktı | Halk TV sırada

HALK TV SIRADA... "BEN DE KEMALCİYİM"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'ye gelemeyen TV patronları" ifadesiyle hedef aldığı bir diğer firari Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun da geri adım attığı iddia edildi.

Muhalif gazeteci Enver Aysever, Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu ile görüşmek için aracı koyduğunu gündeme getirdi. Mahiroğlu'nun, "Ben aslında öteden beri Kemal Bey'i destekliyorum" mesajı gönderdiği kaydedildi.

Halk TV'nin Kılıçdaroğlu saflarına geçmesinin an meselesi olduğunu belirten Aysever, "Halk TV ve Sözcü TV'nin CHP Genel Merkezi ile sözleşmesi var, parti bu kanallara hizmet alım bedeli ödüyor. Deniz Baykal döneminden bu yana CHP kanallardan hizmet alımı yapar." diyerek fonlu medya gerçeğini de afişe etti.

CHP yandaşı Enver Aysever, Youtube yayınında şunları söyledi:

"Halk TV'ye gelir mi Kemal Kılıçdaroğlu? Halk TV'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na gelme koşulu belli. Halk TV'nin aldığı parayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi veriyor. O paranın devamı açısından gelecektir de bu konuşmalar da yapılmıştır. Ben size söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Cafer Mahiroğlu konuşur mu bilmiyorum ama Cafer Mahiroğlu'nun Kemal Bey'le konuşmak için aracılar koyduğu, MYK'sındaki isimlerle konuştuğu ve 'ben aslında öteden beri sizi çok seviyorum, ben öteden beri Kemal Bey'in her zaman yanındayım, zaten bu kanalı almamın sebebi de Kemal Bey idi, Kemal Bey bana kanalı almamı söyledi' dediğini biliyorum.

Yani Halk TV'nin yakında arınarak Kemal Kılıçdaroğlu saflarına geçmesi an meselesi. Sözcü TV ne kadar alıyor bilmiyorum onu öğreneceğiz. Bu para alma meselesi illegal bir mesele değil. Bütün kanallar sözleşme yaparlar siyasi partilerle. Hizmet alım sözleşmesidir bunun adı. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kadar baskı yaptığı bir dönemde Cumhuriyet Halk Partililer ta Deniz Baykal döneminde grup toplantılarını kitlelere ulaştırabilmek için televizyonlardan hizmet alımı yaptılar."