CHP'li Tanju Özcan ve şoförü "cinsel saldırı" suçundan tutuklandı: Kamu görevini sapıklığı için kullandı
CHP'li Tanju Özcan, "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının ardından "cinsel saldırı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Özcan'ın şoförü Suat Çelikcan'ın da tutuklandığı bildirildi. Çağalı ifadesinde, Özcan'ın makam odasında kendisiyle yakınlaşmak istediğini, zorla temas ettiğini ve elini tutmaya çalıştığını belirtmişti.
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- CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Öznur Çağalı'nın cinsel saldırı şikayeti üzerine açılan soruşturma kapsamında şoförü Suat Çelikcan ile birlikte tutuklandı.
- Özcan daha önce 2 Mart'ta icbar suretiyle irtikap, 4 Nisan'da ise nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklanmış ve 3 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
- Öznur Çağalı, Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki şantaj davasının müştekilerinden olup Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu.
- Çağalı ifadesinde, Özcan'ın makam odasında kendisiyle yakınlaşmak istediğini, zorla temas ettiğini ve elini tutmaya çalıştığını belirtmişti.
- Bolu Belediyesine 28 Şubat'ta operasyon düzenlenmiş ve Özcan gözaltına alınmıştı.
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Tanju Özcan, "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının ardından "cinsel saldırı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklandı.
HER ŞEY ŞANTAJ DAVASIYLA BAŞLADI: "TANJU ÖZCAN TARAFINDAN CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM"
Özcan'ın müşteki-sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Öznur Çağalı'nın, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan açılan soruşturmada tutuklama kararları çıktı.
ÖZCAN VE ÇELİKCAN TUTUKLANDI
Dosyayı inceleyen nöbetçi sulh ceza hakimliği, Özcan ve şoförü Suat Çelikcan'ın tutuklanmasına hükmetti.
Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasında müşteki Öznur Çağalı'nın, eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför Suat Çelikcan'dan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Özcan hakkında, aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verilmişti.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin tarafından işe aldırıldığını söyleyen Öznur Çağalı, Tanju Özcan'ın makam odasında kendisiyle yakınlaşmak istediğini zorla temas ettiğini ifade ederek şunları söylemişti:
"Tanju Özcan gitmeyeceksin, Suat bizi izleyecek dedi ve Suat'ı odaya çağırdı. Ben istemedim ama beni dinlemedi. Cani değişik fanteziler yapmak istiyormuş. Bana bu şekilde söyledi. Suat bizi izlerken benimle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı, ben bağırdım. Onun cinsel organı benim cinsel organıma girdi."