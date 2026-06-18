CHP'li Tanju Özcan ve şoförü "cinsel saldırı" suçundan tutuklandı: Kamu görevini sapıklığı için kullandı

Tanju Özcan

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasında müşteki Öznur Çağalı'nın, eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför Suat Çelikcan'dan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Özcan hakkında, aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verilmişti.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin tarafından işe aldırıldığını söyleyen Öznur Çağalı, Tanju Özcan'ın makam odasında kendisiyle yakınlaşmak istediğini zorla temas ettiğini ifade ederek şunları söylemişti:



"Tanju Özcan gitmeyeceksin, Suat bizi izleyecek dedi ve Suat'ı odaya çağırdı. Ben istemedim ama beni dinlemedi. Cani değişik fanteziler yapmak istiyormuş. Bana bu şekilde söyledi. Suat bizi izlerken benimle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı, ben bağırdım. Onun cinsel organı benim cinsel organıma girdi."