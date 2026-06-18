CHP'de "bölünmeyelim" tedbiri! Kılıçdaroğlu YDK'sından "Gökhan Günaydın" kararı | Karayalçın formülü mü?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün saat 11.00'de Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 9 milletvekilinin tedbir kararına yaptığı itirazları görüşmek üzere toplandı. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, partinin YDK toplantısında kaldırıldı. Böylelikle Günaydın, Grup Başkanvekilliği görevine devam edecek.

Gökhan Günaydın'la ilgili verilenkararının arka planında parti içi sulh arayışlarının olduğu konuşuluyor.Özgür Özel ve ekibinin yeni parti arayışlarına karşın Kılıçdaroğlu'nun uzattığıolarak yorumlanıyor.Bölünmenin önüne geçmek için yapılan bir hamle değerlendirmesi yapılıyor.