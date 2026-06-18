CHP'de "bölünmeyelim" tedbiri! Kılıçdaroğlu YDK'sından "Gökhan Günaydın" kararı | Karayalçın formülü mü?
CHP'de Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, partinin YDK toplantısında kaldırıldı. Böylelikle Günaydın, Grup Başkanvekilliği görevine devam edecek. Gökhan Günaydın'la ilgili verilen "tedbiri kaldırma" kararının arka planında parti içi sulh arayışlarının olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun uzattığı "zeytin dalı" olarak yorumlanıyor. Nitekim Murat Karayalçın da Özel ve Kılıçdaroğlu'na “Partimiz içinde arınılması gereken isimler varsa açıklanmalı. Arınma da kurultay da olabilir” diyerek "birlik olun" mesajı vermişti.
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün saat 11.00'de Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 9 milletvekilinin tedbir kararına yaptığı itirazları görüşmek üzere toplandı.
Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, partinin YDK toplantısında kaldırıldı.
Böylelikle Günaydın, Grup Başkanvekilliği görevine devam edecek.
Öte yandan 8 milletvekilinin başvurusu reddedildi.
Başvurusu reddedilip ihracı istenen isimler şu şekilde:
▫️Ali Mahir Başarır
▫️Umut Akdoğan
▫️Veli Ağbaba
▫️Burhanettin Bulut
▫️Nurhayat Altaca Kayışoğlu
▫️Ensar Aytekin
▫️Özgür Karabat
▫️Turan Taşkın Özer
KARARIN ARKA PLANI
Gökhan Günaydın'la ilgili verilen "tedbiri kaldırma" kararının arka planında parti içi sulh arayışlarının olduğu konuşuluyor.
Özgür Özel ve ekibinin yeni parti arayışlarına karşın Kılıçdaroğlu'nun uzattığı "zeytin dalı" olarak yorumlanıyor.
Bölünmenin önüne geçmek için yapılan bir hamle değerlendirmesi yapılıyor.
KARAYALÇIN FORMÜLÜ MÜ?
Hatırlanacağı üzere CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın önceki günlerde "Partimiz içinde arınılması gereken isimler varsa açıklanmalı. Arınma da kurultay da olabilir" diyerek Özel ve Kılıçdaroğlu'na birlik olun çağrısı yapmıştı.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel