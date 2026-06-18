"HAYALLERİMDEN BİLE DAHA GÜZEL OLMUŞ" Görüntülerde yer alan hak sahibi Adile Ayyıldız, "Murat oğlum söz verdi. Hızlıca burayı yaptı, biz de hızlıca içine gireceğiz. Sağ salim kazasız belasız eve girdirmeye nasip etsin Allah'ım. Hayallerimden bile daha güzel olmuş. Zor zamanımızda bizi yalnız bırakmadılar. Çok büyük bir devletmiş ben burada gördüm" dedi.

Adile Yıldız Çalışmaların hızlı yapıldığını dile getiren Emine Parlak ise "Bakan sözünü tuttu, kısa zamanda yaptılar. Ben bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Allah devletimize, milletimize güç, kuvvet, sağlık, sıhhat versin. Beklediğimizden daha güzel, çok şükür. Buraya geldim evi beğendim. Bir iki aya kadar girilir evlere" diye konuştu.

Emine Parlak Ali Aygün de "Allah devlete zeval vermesin, kolay değil bu işler. Sadece Sındırgı değil Türkiye'nin her tarafında deprem oluyor, 11 vilayet yıkıldı. Yine de yaptılar çok şükür. Cenab-ı Allah inşallah nasip eder gireriz" dedi.