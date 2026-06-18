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CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: İskan vurgunu ortaya çıktı | 27 şüpheli adliyeye sevk edildi

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bilirkişi raporlarında, aynı şirket tarafından yapılan 4 farklı projede imar mevzuatına ve ruhsat projelerine aykırı değişiklikler yapıldığı, buna rağmen yapılara iskan verildiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan'ın da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: İskan vurgunu ortaya çıktı | 27 şüpheli adliyeye sevk edildi
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  • İstanbul Beylikdüzü'nde imar mevzuatına aykırı projelere iskan verildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.
  • İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bilirkişi raporlarında İmamoğlu İnşaat'ın müteahhitliğini üstlendiği 4 farklı parselde imar mevzuatına aykırılıklar tespit edildi.
  • Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan, belediye personeli, mühendisler ve yapı denetim firma ortakları bulunuyor.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli operasyon düzenlendi.
  • Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul'da imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen projelere iskan verildiği iddiasıyla CHP'li Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE İMAR VURGUNU
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce hazırlanan bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada ve parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskan) düzenlendiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu (Haberin fotoğrafları DHA, AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)Suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu (Haberin fotoğrafları DHA, AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda aralarında CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı T.D.'nin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin isimleri şu şekilde:

1Tuncay DEMİRCANBeylikdüzü Belediye BaşkanlığıBaşkan Yardımcısı
2Abdulkerim YÜCELBeylikdüzü Belediyesi Personel AŞMetal İşleri Öğretmeni
3Ali KOÇALİBeylikdüzü Belediye BaşkanlığıMakine Mühendisi
4Ali SOYYİĞİTCoşar Yapı Denetim Ltd. Şti.Mimar / Avukat
5Anıl Sarıcan DELİBAYBeylikdüzü Belediye BaşkanlığıŞehir Plancısı
6Doğukan PELENİmamoğlu İnşaat Tic. ve San. AŞŞantiye Şefi
7Erkan ARSLANİmamoğlu İnşaat Tic. ve San. AŞŞantiye Şefi
8Ertan KARABeylikdüzü Belediye BaşkanlığıMühendis
9Fatih MEŞEBeylikdüzü Belediyesi Personel AŞHarita Mühendisi
10Hakan SAÇIKLotus Şehircilik İnşaat Ltd. Şti.Şirket Ortağı
11Hasan Bülent ÇETİNTasfiye Halindeki USB Mimarlık Mühendislik Ltd. Şti.Ortak
12Kübra DUYARBeylikdüzü Belediyesi Personel AŞMimar
13Leyla MUTUŞBeylikdüzü Belediye BaşkanlığıMimar
14Mehmet Mete EVİNMME Mimarlık Yapı Taahhüt İnşaat Ltd. Şti.Ortak
15Muhammet ERDEMNeon Yapı Enerji AŞİnşaat Mühendisi
16Muhammet Tevfik ŞAHİNİstanbul MTM Yapı DenetimFirma Ortağı
17Mustafa ALTINTAŞAltıntaş Şehircilik Mimarlık Ltd. Şti.Ortak
18Samet YILDIRIMAtabey Yapı DenetimFirma Ortağı
19Selma BULUTBeylikdüzü Belediye BaşkanlığıMimar
20Serdar KOCABeylikdüzü Belediye BaşkanlığıŞehir Plancısı
21Sevilay KOCA (ÖZDEMİR)Beylikdüzü Belediye BaşkanlığıMimar
22Şennur BAKLANBeylikdüzü Belediye BaşkanlığıMimar
23Zafer Serkan KILIÇASLANBeylikdüzü Belediye BaşkanlığıMühendis
24Zühal KADIOĞLUBeylikdüzü Belediye Başkanlığıİnşaat Mühendisi
25Eda GÜVENBeylikdüzü Belediyesi Personel AŞMakine Mühendisi
26Esat AYDINUska İnşaat Ltd. Şti.İnşaat Mühendisi
27Mustafa Cemil ÖZTÜRKBeyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.Aktif Tek Ortağı
28Uğur DOĞANİmamoğlu İnşaat Tic. ve San. AŞŞantiye Şefi (Firari)

İmamoğlu İnşaat ve CHPli Beylikdüzü Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 3 ilde 27 şüpheli gözaltına alındı | Denetim tezgahı bilirkişi raporundaİmamoğlu İnşaat ve CHPli Beylikdüzü Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 3 ilde 27 şüpheli gözaltına alındı | Denetim tezgahı bilirkişi raporunda

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CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: İskan vurgunu ortaya çıktı | 27 şüpheli adliyeye sevk edildi-3 CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: İskan vurgunu ortaya çıktı | 27 şüpheli adliyeye sevk edildi-4 CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: İskan vurgunu ortaya çıktı | 27 şüpheli adliyeye sevk edildi-5

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