CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: İskan vurgunu ortaya çıktı | 27 şüpheli adliyeye sevk edildi
CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bilirkişi raporlarında, aynı şirket tarafından yapılan 4 farklı projede imar mevzuatına ve ruhsat projelerine aykırı değişiklikler yapıldığı, buna rağmen yapılara iskan verildiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan'ın da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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- İstanbul Beylikdüzü'nde imar mevzuatına aykırı projelere iskan verildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bilirkişi raporlarında İmamoğlu İnşaat'ın müteahhitliğini üstlendiği 4 farklı parselde imar mevzuatına aykırılıklar tespit edildi.
- Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan, belediye personeli, mühendisler ve yapı denetim firma ortakları bulunuyor.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli operasyon düzenlendi.
- Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İstanbul'da imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen projelere iskan verildiği iddiasıyla CHP'li Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.
BEYLİKDÜZÜ'NDE İMAR VURGUNU
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce hazırlanan bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada ve parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskan) düzenlendiğinin tespit edildiği belirtilmişti.
27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda aralarında CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı T.D.'nin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Operasyonda yakalanan şüphelilerin isimleri şu şekilde:
|1
|Tuncay DEMİRCAN
|Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
|Başkan Yardımcısı
|2
|Abdulkerim YÜCEL
|Beylikdüzü Belediyesi Personel AŞ
|Metal İşleri Öğretmeni
|3
|Ali KOÇALİ
|Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
|Makine Mühendisi
|4
|Ali SOYYİĞİT
|Coşar Yapı Denetim Ltd. Şti.
|Mimar / Avukat
|5
|Anıl Sarıcan DELİBAY
|Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
|Şehir Plancısı
|6
|Doğukan PELEN
|İmamoğlu İnşaat Tic. ve San. AŞ
|Şantiye Şefi
|7
|Erkan ARSLAN
|İmamoğlu İnşaat Tic. ve San. AŞ
|Şantiye Şefi
|8
|Ertan KARA
|Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
|Mühendis
|9
|Fatih MEŞE
|Beylikdüzü Belediyesi Personel AŞ
|Harita Mühendisi
|10
|Hakan SAÇIK
|Lotus Şehircilik İnşaat Ltd. Şti.
|Şirket Ortağı
|11
|Hasan Bülent ÇETİN
|Tasfiye Halindeki USB Mimarlık Mühendislik Ltd. Şti.
|Ortak
|12
|Kübra DUYAR
|Beylikdüzü Belediyesi Personel AŞ
|Mimar
|13
|Leyla MUTUŞ
|Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
|Mimar
|14
|Mehmet Mete EVİN
|MME Mimarlık Yapı Taahhüt İnşaat Ltd. Şti.
|Ortak
|15
|Muhammet ERDEM
|Neon Yapı Enerji AŞ
|İnşaat Mühendisi
|16
|Muhammet Tevfik ŞAHİN
|İstanbul MTM Yapı Denetim
|Firma Ortağı
|17
|Mustafa ALTINTAŞ
|Altıntaş Şehircilik Mimarlık Ltd. Şti.
|Ortak
|18
|Samet YILDIRIM
|Atabey Yapı Denetim
|Firma Ortağı
|19
|Selma BULUT
|Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
|Mimar
|20
|Serdar KOCA
|Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
|Şehir Plancısı
|21
|Sevilay KOCA (ÖZDEMİR)
|Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
|Mimar
|22
|Şennur BAKLAN
|Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
|Mimar
|23
|Zafer Serkan KILIÇASLAN
|Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
|Mühendis
|24
|Zühal KADIOĞLU
|Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
|İnşaat Mühendisi
|25
|Eda GÜVEN
|Beylikdüzü Belediyesi Personel AŞ
|Makine Mühendisi
|26
|Esat AYDIN
|Uska İnşaat Ltd. Şti.
|İnşaat Mühendisi
|27
|Mustafa Cemil ÖZTÜRK
|Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.
|Aktif Tek Ortağı
|28
|Uğur DOĞAN
|İmamoğlu İnşaat Tic. ve San. AŞ
|Şantiye Şefi (Firari)
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