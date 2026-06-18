İstanbul'da imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen projelere iskan verildiği iddiasıyla CHP'li Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE İMAR VURGUNU

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce hazırlanan bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada ve parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskan) düzenlendiğinin tespit edildiği belirtilmişti.