Dinar'da 'belediye başkanına suikast' iddiası yalan çıktı | Olayın aslı işten çıkarma kavgası

Kamuoyunda yayılan 'suikast' iddialarının asılsız olduğu ve olayın işten çıkarılan personelin öfke kontrolünü kaybetmesinden ibaret olduğu belirlendi.

Dinar Belediyesi önünde işten çıkarılma öfkesiyle başlayan tartışma, kamuoyuna suikast girişimi söylentileriyle yansırken, olayın telefon kılıfına saklanmış jiletle yapılan tehdit vakası olduğu ortaya çıktı.

TELEFON KILIFINDA JİLETLİ TEHDİT

Fonlu medyada "Dinar Belediye Başkanına suikast", "CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanına neşterli saldırı girişimi iddiası" gibi başlıklarla servis edilen haberlerin asılsız olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre, 15 Haziran 2026 tarihinde saat 17.13 sıralarında "Dinar Belediyesi önünde tartışma" ihbarı üzerine emniyet güçleri hızla bölgeye intikal etti.

Yapılan ilk incelemelerde, belediyede işçi statüsünde çalışan şüpheli Kemal Ergüç'ün 6 aylık çalışma süresini doldurması sebebiyle iş akdinin feshedildiği anlaşıldı.

İşten çıkarılmaya tepki gösteren Ergüç, belediye binası önünde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir ile sözlü tartışmaya girdi.

Tartışma sırasında telefon kılıfı içerisindeki jileti gösteren şüpheli, tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulundu.

CHP'den AK Parti'ye geçmişti: Belediye başkanına neşterli saldırı girişimi