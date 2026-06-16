Dinar'da 'belediye başkanına suikast' iddiası yalan çıktı | Olayın aslı işten çıkarma kavgası
Afyonkarahisar Dinar Belediyesi önünde yaşanan gerginliğin ardından ortaya atılan “Belediye Başkanına suikast” iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirlendi. 6 aylık çalışma süresini doldurarak işten çıkarılan Kemal Ergüç isimli şahsın, telefon kılıfına sakladığı jiletle AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’ya yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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- Dinar Belediyesi'nde işten çıkarılan Kemal Ergüç, belediye binası önünde AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir ile sözlü tartışmaya girdi.
- Şüpheli Ergüç, telefon kılıfındaki jileti göstererek tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulundu.
- Ergüç, aynı gün Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun makamına çıkarak ağır tehdit ve hakaretler savurdu.
- Kamuoyunda yayılan 'suikast' iddialarının asılsız olduğu ve olayın işten çıkarılan personelin öfke kontrolünü kaybetmesinden ibaret olduğu belirlendi.
- Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı'nın şikayeti üzerine Kemal Ergüç hakkında soruşturma başlattı ve şüpheli gözaltına alındı.
Dinar Belediyesi önünde işten çıkarılma öfkesiyle başlayan tartışma, kamuoyuna suikast girişimi söylentileriyle yansırken, olayın telefon kılıfına saklanmış jiletle yapılan tehdit vakası olduğu ortaya çıktı.
TELEFON KILIFINDA JİLETLİ TEHDİT
Fonlu medyada "Dinar Belediye Başkanına suikast", "CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanına neşterli saldırı girişimi iddiası" gibi başlıklarla servis edilen haberlerin asılsız olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre, 15 Haziran 2026 tarihinde saat 17.13 sıralarında "Dinar Belediyesi önünde tartışma" ihbarı üzerine emniyet güçleri hızla bölgeye intikal etti.
Yapılan ilk incelemelerde, belediyede işçi statüsünde çalışan şüpheli Kemal Ergüç'ün 6 aylık çalışma süresini doldurması sebebiyle iş akdinin feshedildiği anlaşıldı.
İşten çıkarılmaya tepki gösteren Ergüç, belediye binası önünde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir ile sözlü tartışmaya girdi.
Tartışma sırasında telefon kılıfı içerisindeki jileti gösteren şüpheli, tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulundu.
MAKAM ODASINDA HAKARET
Hızını alamayan zanlı, aynı gün Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun makamına çıktı.
İşten çıkarılması gerekçesiyle Başkan Topçu'ya yönelik ağır tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi.
SUİKAST İDDİALARI ASILSIZ
Kamuoyunda yayılan "suikast" iddialarına dair hiçbir bulguya rastlanmadı.
Olayın yalnızca işten çıkarılan personelin öfke kontrolünü kaybederek gerçekleştirdiği tehdit eyleminden ibaret olduğu kaydedildi.
Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun avukatı aracılığıyla sunduğu şikayet dilekçesi üzerine Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Tehdit ve hakaret suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Kemal Ergüç, 15 Haziran 2026 tarihinde gözaltına alındı.
Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
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