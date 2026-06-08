İmralı'dan DEM'e mektup! Elebaşı Öcalan "sürecin şah damarı" dedi, ne çıktı? | Yine aynı talep: Yerel özerklik

Terörsüz Türkiye sürecini sabotajlara rağmen nihayete erdirmek için çalışmalar sürüyor.



TBMM'nin 15 Temmuz'da başlayacak tatili öncesinde, "terörün tamamen bitirilmesini" hedefleyen hukuki altyapının hızla tamamlanması planlanıyor.



Bir yandan da İmralı - DEM hattında peşi sıra gelişmeler yaşanıyor.



İMRALI'DA 14. GÖRÜŞME



MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" statüsü verilmesi önerisi sonrası DEM Parti Heyeti, İmralı'ya gitti. 24 Mayıs'ta DEM Parti İmralı Heyeti, 24 Mayıs'ta 14. kez PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.





ÖCALAN'DAN DEM'E YENİ MEKTUP



Bu görüşme sonrası Öcalan, DEM Parti Yerel Yönetimler Konferansı'nda okunmak üzere bir mektup kaleme aldı. Bahse konu mektup DEM Parti'nin bugünkü etkinliğinde okundu.



"ÖZERKLİK" TARTIŞMALARINA KAPI AÇAN AÇIKLAMA



PKK'nın kurucu elebaşı Öcalan, Avrupa'daki "'Yerel Yönetimler Özerklik Şartı"nı örnek gösterip "yerel demokrasi" açıklaması yaptı.



Merkeziyetçiliğin azaltılmasını talep ederek "özerklik" tartışmalarına kapı açacak birtakım talepler dile getirdi.



İmralı'daki elebaşı şu ifadeleri kullandı: Türkiye'nin rolünün başat olduğu Ortadoğu'da yerel ve bölgesel olana demokratik ifade şansı tanınırsa, sorunların büyük bir kısmı daha kolay aşılacaktır. Özellikle yerel demokrasi üzerindeki çekincenin kaldırılması, Türkiye'yi ikinci yüzyılda bölgede güçlü kılabilir. Demokratik çözüme duyarlı; hem toplumlar hem de devletler için yeniden yapılanma şarttır. Çağın genel akışı da ihtiyacı da merkeziyetçiliği azaltmak, yereli çoğaltmak yönündedir. Akıntıya karşı kürek çekmek, direnmek var olan siyasi, ekonomik, ekolojik krizi daha da derinleştirmektir. Nitekim bir asır böyle heba olmuştur ve herkese kaybettirmiştir.

"MERKEZİYETÇİLİK AZALTILMALI, YEREL ÇOĞALTILMALI"



Öcalan, merkeziyetçiliği azaltıp yereli çoğaltmanın "çözümün formülü" olduğunu iddia etti.

Öcalan, merkeziyetçiliği azaltıp yereli çoğaltmanın "çözümün formülü" olduğunu iddia etti.