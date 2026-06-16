Operasyonda 18 adrese yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MASAK raporlarında şüphelilere ait banka hesaplarında 60 bin 904 işlemde toplam 162 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.

Şüphelilerin, mağduru verilen görevleri tamamlaması halinde gelir elde edeceği yönünde yönlendirdiği, bu yöntemle 10 ayrı işlemde 5 farklı banka hesabına toplam 330 bin 504 TL göndermesini sağladığı tespit edildi.

15 şüpheli yakalandı

BANKA HESAPLARI VE IP KAYITLARI İNCELENDİ

Yürütülen soruşturma sürecinde gerçekleştirilen saha çalışmaları ile banka ve GSM operatörlerinden temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda şüphelilerin kullandıkları banka hesapları, ATM işlem görüntüleri ile IP ve port kayıtları tespit edildi.

MASAK RAPORLARINDA 162 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan ham veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 60 bin 904 işlemde yaklaşık 162 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi bulunduğu belirlendi.