Iğdır merkezli 12 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 15 gözaltı | Telegram tuzağı bozuldu
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Telegram üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MASAK incelemelerinde şüphelilere ait hesaplarda 60 bin 904 işlemde yaklaşık 162 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edilirken, operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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- Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Telegram üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik Konya, Karabük, Şanlıurfa, Kocaeli, Bursa, Adana, Mardin, Ağrı, Antalya, Ordu, İstanbul ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- MASAK raporlarında şüphelilere ait banka hesaplarında 60 bin 904 işlemde toplam 162 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.
- Operasyonda 18 adrese yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Şüpheliler mağdur Mehmet Arif Okan'ı Telegram üzerinden sahte ilanlarla kandırarak 10 ayrı işlemde 5 farklı hesaba toplam 330 bin 504 TL göndermesini sağladı.
- Operasyonda 16 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 4 flash bellek ele geçirildi.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Iğdır merkezli 12 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu
MASAK incelemelerinde şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 162 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edilirken, operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/5133 sayılı soruşturması kapsamında, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü.
TELEGRAM ÜZERİNDEN YÜKSEK KAZANÇ VAADİ
Soruşturma kapsamında müşteki Mehmet Arif Okan'ın, sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden kendisine gönderilen sahte ilan bağlantıları aracılığıyla yüksek kazanç elde etme vaadiyle kandırıldığı belirlendi.
Şüphelilerin, mağduru verilen görevleri tamamlaması halinde gelir elde edeceği yönünde yönlendirdiği, bu yöntemle 10 ayrı işlemde 5 farklı banka hesabına toplam 330 bin 504 TL göndermesini sağladığı tespit edildi.
BANKA HESAPLARI VE IP KAYITLARI İNCELENDİ
Yürütülen soruşturma sürecinde gerçekleştirilen saha çalışmaları ile banka ve GSM operatörlerinden temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda şüphelilerin kullandıkları banka hesapları, ATM işlem görüntüleri ile IP ve port kayıtları tespit edildi.
MASAK RAPORLARINDA 162 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan ham veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 60 bin 904 işlemde yaklaşık 162 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi bulunduğu belirlendi.
12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen deliller doğrultusunda kimlikleri tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 16 Haziran 2026 tarihinde Iğdır merkezli olmak üzere 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Konya, Karabük, Şanlıurfa, Kocaeli, Bursa, Adana, Mardin, Ağrı, Antalya, Ordu, İstanbul ve Mersin illerinde toplam 18 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlar; 15 Emniyet ve 3 Jandarma biriminin koordinasyonunda icra edildi.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilere ait adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinde;
- 16 adet cep telefonu,
- 16 adet SIM kart,
- 3 adet dizüstü bilgisayar,
- 1 adet tablet,
- 4 adet flash bellek
- ele geçirildi.
Soruşturmanın, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.