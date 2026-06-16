Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 3. dalga 'ANSET' operasyonu: 10 gözaltı | Tutuklu Tuncer’in eşi ve kayınvalidesi de gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında çember daralıyor. Mülkiye başmüfettişi raporlarıyla 113 milyon 426 bin 440 lira kamu zararı tespit edilen dosyada 10 kişi daha gözaltına alındı. Yeni gözaltına alınanlar arasında, daha önce tutuklanan genel sekreter Cansel Çevikol Tuncer’in eşi ve kayınvalidesi bulunuyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar düzenlenen iki operasyonda çok sayıda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. ANSET’in organizesinde gerçekleşen Altın Portakal Film Festivali’nin geleceği tartışma konusu oldu.
Hızlı Özet Göster
- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.
- Emniyet güçleri tarafından yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
- CHP'li Muhittin Böcek, 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlamalarıyla Temmuz 2025'ten beri tutuklu bulunuyor.
- İçişleri Bakanlığı, Böcek hakkında geçici tedbir kararı uygulayarak onu görevinden uzaklaştırdı.
- Muhittin Böcek, söz konusu dosya kapsamında itirafçı oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET üzerinden yürütülen ve milyonlarca liralık kamu zararının saptandığı rüşvet soruşturmasında çember giderek daralıyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında harekete geçen emniyet güçleri, daha önce tutuklanan genel sekreterin aile üyelerinin aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "suçtan elde edilen gelirin aklanması" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlamalarıyla yeni operasyon düzenledi.
KAYNANA DA ŞEBEKEDE
Operasyonda, belediyede genel sekreter olarak görev yaparken aynı dosya kapsamında tutuklanan Cansel Çevikol Tuncer'in eşi V. Tuncer ile kayınvalidesi N. Tuncer yakalandı.
Ekipler ayrıca belediye ve iştirak şirketlerinde görevli B.A, D.A, E.B, M.Ş, N.I, R.S.Ö, S.Ü. ve Ş.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.
113 MİLYONLUK KAMU ZARARI
Soruşturma dosyasında yer alan mülkiye başmüfettişi raporu ve bilirkişi incelemeleri, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerdeki usulsüzlükleri gözler önüne serdi.
Emniyet birimlerinin teknik ve fiziki araştırmaları sonucunda kamu ihalelerine müdahale edildiği belirlendi. Şüphelilerin haksız menfaat temin ettiği ve elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle akladığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.
Yapılan incelemelerde 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğu tespit edildi.
İKİ DALGA DAHA
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Nisan tarihinde Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.
İlk dalgada 29 zanlı gözaltına alınırken, sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.
Ameliyat geçirdiği için ilk aşamada gözaltı kararı uygulanamayan genel sekreter Cansel Çevikol Tuncer, hastaneden taburcu edildikten sonra yakalanarak tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 13 Mayıs tarihinde düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arama çalışmaları sürüyor.
ALTIN PORTAKAL'A ŞAİBE KARIŞTI
Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları, Altın Portakal Film Festivali'nin geleceğini karanlığa gömdü. Yörük, Gastronomi ve Altın Portakal festivallerini kapsayan organizasyonlarda 113 milyon lirayı aşan kamu zararının tespit edilmesi. organizasyonları düzenleyen ANSET üzerinden gerçekleştirilen vurgunu gözler önüne serdi.
ANSET'te kültürel etkinlikler adı altında milyonlarca liranın buharlaşması, gözleri 63'üncü kez yapılması planlanan Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilip edilmeyeceğine çevirdi.
CHP'Lİ BÖCEK 1 YILDIR TUTUKLU
Gözaltı kararlarının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklu yargılandığı dosya kapsamında alındığı tespit edildi. Böcek "rüşvet" ile "irtikap" suçlamalarıyla Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçmişti. Bakanlık geçici tedbir kararı uygulayarak Böcek'i görevinden uzaklaştırmıştı.
Muhittin Böcek dosya kapsamına itirafçı olmuştu.
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