Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 3. dalga 'ANSET' operasyonu: 10 gözaltı | Tutuklu Tuncer’in eşi ve kayınvalidesi de gözaltında

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet güçleri tarafından yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'li Muhittin Böcek, 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlamalarıyla Temmuz 2025'ten beri tutuklu bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, Böcek hakkında geçici tedbir kararı uygulayarak onu görevinden uzaklaştırdı.

Muhittin Böcek, söz konusu dosya kapsamında itirafçı oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET üzerinden yürütülen ve milyonlarca liralık kamu zararının saptandığı rüşvet soruşturmasında çember giderek daralıyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında harekete geçen emniyet güçleri, daha önce tutuklanan genel sekreterin aile üyelerinin aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 gözaltı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 25 gözaltı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "suçtan elde edilen gelirin aklanması" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlamalarıyla yeni operasyon düzenledi.

KAYNANA DA ŞEBEKEDE Operasyonda, belediyede genel sekreter olarak görev yaparken aynı dosya kapsamında tutuklanan Cansel Çevikol Tuncer'in eşi V. Tuncer ile kayınvalidesi N. Tuncer yakalandı. Ekipler ayrıca belediye ve iştirak şirketlerinde görevli B.A, D.A, E.B, M.Ş, N.I, R.S.Ö, S.Ü. ve Ş.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Antalyadaki rüşvet çarkı genişliyor... Altın Portakal’ı yutan 113 milyon liralık vurgun | Festival tehlikede