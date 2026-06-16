Kamu borçlarına yeni düzenleme: Faiz indirildi, taksit sayısı 72'ye çıktı
Vergi borcu bulunan milyonlarca vatandaş için yeni yapılandırma fırsatı yürürlüğe girdi. Vergi, MTV, trafik cezası, öğrenim kredisi ve çeşitli kamu alacakları 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılacak, ilk taksit ise eylül ayında ödenecek.
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- Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borçları, MTV, trafik cezaları ve kamu alacakları için 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirdi.
- Yapılandırmadan gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, harçlar, trafik cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları yararlanabilecek.
- Taksitlendirmelerde tecil faizi yüzde 29'a düşürüldü ve 10 milyon liraya kadar teminatsız tecil uygulanacak.
- Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2026'ya kadar Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi, e-Devlet, vergi daireleri veya posta yoluyla yapılabilecek.
- Taksitlendirilen motorlu taşıt borçları araç muayenesinde engel oluşturmayacak ancak araç satışı için borçların tamamının ödenmesi gerekecek.
Vergi dairelerine borcu bulunan vatandaşlar için uzun vadeli ödeme dönemi başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte vergi borçları, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezaları ve çeşitli kamu alacakları için 72 aya kadar taksitlendirme yolu açıldı.
Düzenleme kapsamında vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 ve öncesine ait olan alacaklar yapılandırılabilecek.
HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?
Düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerince takip edilen borçları kapsıyor. Bu kapsamda yapılandırmadan;
- Gelir vergisi
- Kurumlar vergisi
- Katma Değer Vergisi (KDV)
- Harçlar
- Trafik idari para cezaları
- Ecrimisil borçları
- Adli para cezaları
- Öğrenim kredisi borçları
yararlanabilecek.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), geçici vergi ve bunlara bağlı alacaklar ise kapsam dışında bırakıldı.
FAİZ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ
Taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi yıllık yüzde 29 olarak belirlendi. Böylece mevcut yüzde 39'luk tecil faiz oranına göre 10 puanlık avantaj sağlandı.
Borçlular normal şartlarda borçlarını 36 taksitte ödeyebilecek. Mali durumun zor olması halinde taksit sayısı 48'e, çok zor durumda olanlar için ise 72 aya kadar çıkarılabilecek.
KDV ve Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) borçlarının ise en fazla 12 taksitte ödenmesi gerekecek.
10 MİLYON LİRAYA KADAR TEMİNAT ŞARTI ARANMAYACAK
Cumhurbaşkanı Kararı ile teminatsız tecil uygulaması için üst sınır 10 milyon lira olarak belirlendi.
Buna göre vergi borçlularının büyük bölümü herhangi bir teminat göstermeden taksitlendirmeden yararlanabilecek. Borcun 10 milyon lirayı aşması halinde ise aşan kısmın yarısı kadar teminat verilmesi gerekecek.
BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'A KADAR
Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.
Başvurular;
- Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi,
- Dijital Vergi Dairesi,
- e-Devlet,
- Vergi daireleri,
- Posta yolu
üzerinden yapılabilecek.
İLK TAKSİT EYLÜL AYINDA
Taksitlendirilen borçların ilk ödemesi eylül ayında yapılacak. Sonraki taksitler ise aylık periyotlarla devam edecek.
İKİ TAKSİTE TOLERANS TANINACAK
Bir takvim yılı içinde en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, belirlenen şartların yerine getirilmesi halinde hak kaybına yol açmayacak. Ancak iki ihlalin aşılması durumunda yapılandırma bozulacak.
ARAÇ SATIŞINDA KRİTİK ŞART
Motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş borçlar, yapılandırma devam ettiği sürece araç muayenesinde engel oluşturmayacak.
Ancak araçların satış ve devrinin yapılabilmesi için taksitlendirilen borçların tamamının ödenmiş olması gerekecek.
Öte yandan yapılandırılan borcun en az yüzde 10'unun ödenmesi halinde, borç durumunu gösteren belgelerde bu borçlar yer almayacak.