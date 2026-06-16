Taksitlendirilen motorlu taşıt borçları araç muayenesinde engel oluşturmayacak ancak araç satışı için borçların tamamının ödenmesi gerekecek.

Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2026'ya kadar Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi, e-Devlet, vergi daireleri veya posta yoluyla yapılabilecek.

Taksitlendirmelerde tecil faizi yüzde 29'a düşürüldü ve 10 milyon liraya kadar teminatsız tecil uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borçları, MTV, trafik cezaları ve kamu alacakları için 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirdi.

Vergi dairelerine borcu bulunan vatandaşlar için uzun vadeli ödeme dönemi başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte vergi borçları, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezaları ve çeşitli kamu alacakları için 72 aya kadar taksitlendirme yolu açıldı.

Düzenleme kapsamında vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 ve öncesine ait olan alacaklar yapılandırılabilecek.