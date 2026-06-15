SUÇ ŞEBEKELERİNE GEÇİT YOK

Yetkililer, vatandaşların huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Güvenlik güçlerinin çalışmaları ve vatandaşların desteğiyle suç ve suçlulara yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.

Operasyon detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca, 34 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel