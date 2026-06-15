34 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 159 tutuklama | 4,8 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi
Jandarma ekiplerinin 34 il merkezli olarak "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, hesaplarında 4,8 milyar liralık para hareketliliği tespit edilen 293 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 159'u tutuklanırken, 94'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suç gelirlerinin transferine aracılık ettikleri ve sosyal medya üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.
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- Jandarma Genel Komutanlığı, 34 il merkezli düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarından 293 şüpheli yakaladı.
- Operasyonda şüphelilerin hesaplarında toplam 4,8 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi.
- Yakalanan şüphelilerden 159'u tutuklandı, 94 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.
- Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suç gelirlerinin nakline aracılık ettikleri ve sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.
- Operasyon Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirildi.
Yurt genelinde suç ve suçlulara yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri, 34 il merkezli olarak "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında hesaplarda toplam 4,8 milyar liralık para hareketliliği tespit edilirken, 293 şüpheli yakalandı.
ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
- Nitelikli dolandırıcılık,
- Yasa dışı bahis faaliyetleri yürütmek,
- Suç gelirlerinin transferine aracılık etmek,
- Sahte ilanlarla vatandaşları dolandırmak.
4,8 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİLİĞİ
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca 34 il merkezli operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda, şüphelilerin hesaplarında toplam 4,8 milyar liralık hareketlilik bulunduğu belirlendi.
293 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonlarda 293 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 159'u tutuklanırken, 94 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilere ilişkin işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.
YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK
Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.
SUÇ ŞEBEKELERİNE GEÇİT YOK
Yetkililer, vatandaşların huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Güvenlik güçlerinin çalışmaları ve vatandaşların desteğiyle suç ve suçlulara yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.
Operasyon detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca, 34 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.