İhraç geldi dil çözüldü | Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Yalancı, inkarcı, proje
CHP’de ihraç kararıyla disipline sevk edilerek itiraz yolu kapatılan Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'na savaş açtı. Katıldığı Youtube yayınında eski liderini hedef alan Başarır, Kılıçdaroğlu'nun “proje” olduğunu savundu. Başarır, Kılıçdaroğlu'nun doğruları söylemediğini, sürekli inkar ettiğini öne sürerek 6 yıl önce Veli Ağbaba’ya Kılıçdaroğlu için “yalancı” dediğini anlattı.
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- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu cephesi arasında derin bir gerilim yaşanıyor.
- Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partiden ihraç edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu hakkında ağır suçlamalarda bulundu.
- Başarır, Kılıçdaroğlu'nu 'proje' olarak nitelendirerek CHP'yi kurumsal anlamda 'Saray'ın uydusu' yapmak istediğini iddia etti.
- CHP yönetimi, Ali Mahir Başarır dahil 9 milletvekilini disipline sevk ederek ihraç istemiyle işlem başlattı.
- Başarır, Kılıçdaroğlu'na karşı herhangi bir saygı veya duygu beslemediğini açıkça ifade etti.
Taht ve baht kavgalarında kılıçların çekildiği CHP'de kapalı kapılar ardında süren gerilim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesiyle kamuoyu önüne taşındı
Bölünmenin eşiğine gelen partide Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu cephesi karpuz gibi ikiye bölünmüş durumda.
Bu cepheleşmede Kılıçdaroğlu'nun karşısında yer alan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partiden ihraç edilmesinin ardından iyice hırçınlaştı.
Ali Mahir Başarır, katıldığı Youtube programında Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ağır suçlamalarda bulundu.
'PROJE KEMAL'
Eski liderini "proje" olarak tanımlayan Başarır, kaset kumpasıyla başlayan siyasi sürecin nihai hedefinin CHP'yi kurumsal anlamda uydu haline getirmek olduğunu iddia etti.
Kılıçdaroğlu'nun partiye ve muhalefete yönelik "görevinin" henüz bitmediğini savunan Başarır, eski genel başkana karşı hiçbir saygı veya duygu beslemediğini söyledi.
Kendi siyasi geçmişini Deniz Baykal ve Erdal İnönü gibi isimlerle olan tanışıklığı üzerinden örneklendiren Başarır, Kılıçdaroğlu ile çok geç tanıştığını belirtti.
6 YIL ÖNCE 'BU YALANCI' DEMİŞTİM
Başarır, 2020 yılında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile aralarında geçen bir diyaloğu aktararak, Kılıçdaroğlu için henüz o dönemde "Bize doğruları söylemiyor, çok yalan söylüyor ve inkar ediyor" tespitinde bulunduğunu öne sürdü.
Ali Mahir Başarır, katıldığı çevrimiçi programda şu ifadeleri kullandı:
"Demek ki görevi daha bitmemiş bu ülke için, partisi için, muhalefet için. Ya da bitmeyecek, bizim bir çilemiz varmış. Öyle algılıyorum.
(Siz gerçekten bir görevi olduğunu düşünüyorsunuz.) Bu dakikadan sonra kesinlikle onun bir görevi var. Ve varmış. Bir görev varmış. Kasetle başlayan bu süreç buraya kadar geldi. En son yapması gereken şey Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurumsal olarak da Saray'ın bir uydusu yapmak istemesi. Bu kadar basit.
Şimdi ben bu adamdan ne bekleyebilirim bu dakikadan sonra? Bana diyorlar ki 'saygı göster'. Benim ona saygı göstermemin hiçbir önemi yok. Saygı zorla gösterilmez. Saygı milyonların, insanların gösterebileceği, hissedebileceği bir duygu. Bende ona bir duygu da kalmadı yani.
Ve hakaret de etmiyorum. Kemal Bey maalesef ki çok kötü bir projeymiş.
Deniz Bey'le mesela ben 91 kurultayında, herhalde sadece Star TV, Magic Box'tı o zaman hatırlarsanız. 1991, 15 yaşındayım. Kurultayda Deniz Bey'in arkasında görüntülerim var, SHP kurultayında. Tanıyorum Deniz Bey'i çünkü.
Erdal Bey'i tanıyorum ben. Ama dediğim gibi Kemal Bey'le benim bir kez milletvekili olmadan önce görüşme imkanım oldu. Orada tanıdım.
Ve 2020'de Veli Ağbaba'ya söylediğim bir cümle var. 2020'de... 'Abi' dedim 'Bu acayip bir adam, doğruları söylemiyor bize. Çok yalan söylüyor.' 'Boşver' dedi, 'Şey yapma' dedi, 'tanımıyorsun' dedi.
'Tanımıyorum ama' dedim 'yalan söylüyor'.
Niye?
İnkar ediyor adam…"
NE OLMUŞTU
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Ali Mahir Başarır'ın da yer aldığı 9 milletvekilini tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk etmişti.
Diğer vekillere karara itiraz hakkı tanınırken Başarır'a itiraz yolu kapanmıştı.
CHP'lilerin şikayetleriyle başlayan şaibeli kurultay davasında mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na beddua eden Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'ndaki korsan grup konuşması sırasında ise "Hain Kemal" sloganlarına başıyla eşlik etmişti.