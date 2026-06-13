İhraç geldi dil çözüldü | Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Yalancı, inkarcı, proje

Taht ve baht kavgalarında kılıçların çekildiği CHP'de kapalı kapılar ardında süren gerilim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesiyle kamuoyu önüne taşındı

Bölünmenin eşiğine gelen partide Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu cephesi karpuz gibi ikiye bölünmüş durumda.

Bu cepheleşmede Kılıçdaroğlu'nun karşısında yer alan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partiden ihraç edilmesinin ardından iyice hırçınlaştı.

Ali Mahir Başarır, katıldığı Youtube programında Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ağır suçlamalarda bulundu.

'PROJE KEMAL'

Eski liderini "proje" olarak tanımlayan Başarır, kaset kumpasıyla başlayan siyasi sürecin nihai hedefinin CHP'yi kurumsal anlamda uydu haline getirmek olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun partiye ve muhalefete yönelik "görevinin" henüz bitmediğini savunan Başarır, eski genel başkana karşı hiçbir saygı veya duygu beslemediğini söyledi.

Kendi siyasi geçmişini Deniz Baykal ve Erdal İnönü gibi isimlerle olan tanışıklığı üzerinden örneklendiren Başarır, Kılıçdaroğlu ile çok geç tanıştığını belirtti.

Partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir yayında eski genel başkanına yönelik ağır ithamlarda bulundu.

6 YIL ÖNCE 'BU YALANCI' DEMİŞTİM

Başarır, 2020 yılında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile aralarında geçen bir diyaloğu aktararak, Kılıçdaroğlu için henüz o dönemde "Bize doğruları söylemiyor, çok yalan söylüyor ve inkar ediyor" tespitinde bulunduğunu öne sürdü.

Ali Mahir Başarır, katıldığı çevrimiçi programda şu ifadeleri kullandı:

"Demek ki görevi daha bitmemiş bu ülke için, partisi için, muhalefet için. Ya da bitmeyecek, bizim bir çilemiz varmış. Öyle algılıyorum.

(Siz gerçekten bir görevi olduğunu düşünüyorsunuz.) Bu dakikadan sonra kesinlikle onun bir görevi var. Ve varmış. Bir görev varmış. Kasetle başlayan bu süreç buraya kadar geldi. En son yapması gereken şey Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurumsal olarak da Saray'ın bir uydusu yapmak istemesi. Bu kadar basit.

Şimdi ben bu adamdan ne bekleyebilirim bu dakikadan sonra? Bana diyorlar ki 'saygı göster'. Benim ona saygı göstermemin hiçbir önemi yok. Saygı zorla gösterilmez. Saygı milyonların, insanların gösterebileceği, hissedebileceği bir duygu. Bende ona bir duygu da kalmadı yani.

Ve hakaret de etmiyorum. Kemal Bey maalesef ki çok kötü bir projeymiş.

Deniz Bey'le mesela ben 91 kurultayında, herhalde sadece Star TV, Magic Box'tı o zaman hatırlarsanız. 1991, 15 yaşındayım. Kurultayda Deniz Bey'in arkasında görüntülerim var, SHP kurultayında. Tanıyorum Deniz Bey'i çünkü.

Erdal Bey'i tanıyorum ben. Ama dediğim gibi Kemal Bey'le benim bir kez milletvekili olmadan önce görüşme imkanım oldu. Orada tanıdım.

Ve 2020'de Veli Ağbaba'ya söylediğim bir cümle var. 2020'de... 'Abi' dedim 'Bu acayip bir adam, doğruları söylemiyor bize. Çok yalan söylüyor.' 'Boşver' dedi, 'Şey yapma' dedi, 'tanımıyorsun' dedi.

'Tanımıyorum ama' dedim 'yalan söylüyor'.

Niye?

İnkar ediyor adam…"