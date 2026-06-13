Akın Gürlek’ten AP’ye sert tepki: Türk yargısına vesayet kurulamaz

Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye açısından asıl olanın aziz milletin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararları olduğunu söyledi. Gürlek, dışarıdan ya da içeriden yürütülen siyasi baskı kampanyalarının Türkiye'nin hukuk düzenini hedef alamayacağını vurguladı.

ASIL OLAN MİLLETİN VİCDANI VE BAĞIMSIZ MAHKEMELERDİR

Bakan Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun bazı çevrelerince körüklenen siyasi içerikli yaklaşımın, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelediğini ifade etti.

Gürlek, Avrupa Parlamentosu raporlarının tavsiye niteliğinde siyasi metinler olduğunu vurguladı. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarının hedef alınmasının, milli iradeye ve devletin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çaba olduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, açıklamasında Avrupa Parlamentosu içindeki bazı isimlerin kendi siyasi geçmişlerine bakması gerektiğini belirtti. Gürlek, belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlamentosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakmasının yerinde olacağını ifade etti.

PREBİLİč KİMDİR?

Vladimir Prebilič, Slovenyalı politikacı, Avrupa Parlamentosu üyesi ve Prerod isimli siyasi partinin başkanıdır. Prebilič, 2010 yılında bağımsız aday olarak Kočevje Belediye Başkanı seçildi.

2024 yılına kadar bu görevi tekrar seçilerek sürdürdü.

2024 yılında Yeşiller grubundan aday gösterilerek Avrupa Parlamentosu'na seçildi.

2025 yılında ise Prerod isimli siyasi partiyi kurarak partinin başına geçti.

YOLSUZLUK KARŞITI SÖYLEM, TARTIŞMALI GEÇMİŞ

Prebilič'in mevcut siyasi duruşunu "yolsuzluk karşıtı" söylem üzerine inşa etmesine rağmen, kendi seçim kampanyası ve siyasi kariyeri boyunca içinde olduğu skandallar dikkat çekiyor.

Seçim kampanyası denetimleri, belediye başkanlığı dönemindeki harcama tercihleri, Avrupa Parlamentosu danışmanlarının rolü ve Romanlara yönelik açıklamaları Prebilič'in siyasi sicilindeki en tartışmalı başlıklar arasında yer alıyor.

Prebilič'in Türkiye'de devam eden kritik bir yolsuzluk dosyasını izlemek için Silivri'ye gelmesi, bu tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

MELAMİN FABRİKASINDA PATLAMA: 7 KİŞİ ÖLDÜ

Prebilič'in belediye başkanı olduğu Kočevje'de 2022 yılında Melamin Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Slovenya'nın yakın tarihindeki en ölümcül endüstriyel kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.

İNSAN HATASI VE GÜVENLİK İHMALİ TESPİTİ

Melamin Fabrikası'ndaki patlamanın insan hatası ve yanlış kimyasalların karıştırılması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Şirketin güvenlik önlemlerindeki ihmaller de kazanın nedenleri arasında gösterildi. Facia, Prebilič'in belediye başkanlığı döneminde yaşanması nedeniyle Slovenya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

PREBİLİč'TEN TARTIŞMALI AÇIKLAMA

Prebilič, olaydan kısa süre sonra yaptığı açıklamada fabrikanın durumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Prebilič, "Melamin'de her şey kitabına uygun değildi. Şirketin başka bir yere taşınması gerekebilir" dedi.

Bu sözler, belediye başkanlığı döneminde kentte faaliyet gösteren fabrika üzerindeki denetim ve sorumluluk tartışmalarını büyüttü.

SEÇİM KAMPANYASINA SAYIŞTAY DENETİMİ

Prebilič'in 2022 başkanlık kampanyası, 2023 yılının Temmuz ayında Slovenya Sayıştayı tarafından denetlendi. Denetimde Prebilič'e "şartlı" görüş verildi. Sayıştay, hem seçim kampanyasındaki işlemlerin doğruluğu hem de raporlanışı açısından olumsuz değerlendirme yaptı.

TEK OLUMSUZ DEĞERLENDİRME ALAN ADAY

Prebilič, seçim kampanyasında anlatısını "yolsuzluk ve usulsüzlük karşıtlığı" üzerine kurdu. Kampanya sürecinde "çok az yardım toplama" söylemini de öne çıkardı. Buna rağmen Sayıştay denetiminde olumsuz değerlendirme alan tek aday olması dikkat çekti.

ŞİRKETTEN NAKİT BAĞIŞ USULSÜZ BULUNDU

Sayıştay raporunda Prebilič'in kampanyasına ilişkin usulsüzlükler tek tek sıralandı. Raporda, Arhiteza d.o.o. adlı şirketten nakit bağış kabul edildiği belirtildi. Slovenya seçim yasasına göre özel şirketlerin kampanya finanse etmesi yasak olduğu için bu bağış usulsüz kabul edildi.

PARA 30 GÜN İÇİNDE YATIRILMADI

Sayıştay raporunda, söz konusu paranın 30 gün içinde insani yardım kuruluşuna yatırılmadığı belirtildi. Bu para, raporun ardından insani yardım kuruluşuna yatırılmak zorunda kaldı. Bu başlık, Prebilič'in şeffaflık ve hesap verebilirlik söylemiyle çelişen en dikkat çekici dosyalardan biri oldu.

KAMPANYA DIŞI HARCAMA TESPİTİ

Sayıştay raporunda kampanya dönemi dışında yapılan harcamalar da usulsüzlük başlığına girdi. Kampanya dönemi bittikten sonra yapılan restoran faturası ve PR hizmeti harcaması, kampanya dışı harcama olarak değerlendirildi. Raporda gelir ve giderlerin yanlış beyan edildiği de tespit edildi.

"BİR RESTORAN FATURASI" DİYEREK KÜÇÜMSEDİ

Prebilič, Sayıştay raporundaki usulsüzlükleri "bir restoran faturası yüzünden" diyerek küçümsemeye çalıştı. Ancak kamuoyunda bu savunma yeterli bulunmadı. Hem tek olumsuz değerlendirme alan aday olması hem de düşük bağış bütçesi üzerine kurduğu anlatıyı doğru şekilde yönetememesi eleştirildi.

65 BİN AVROLUK LÜKS MAKAM ARACI KRİZİ

Prebilič, 2022-2023 yılları arasında bu kez lüks makam aracı tartışmasıyla gündeme geldi. Kočevje Belediyesinin yönetim kurallarına göre hizmet araçlarının azami değeri 30 bin avro ile sınırlıydı. Buna rağmen Prebilič için 65 bin avroya limuzin satın alındı.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ" SAVUNMASI TEPKİYİ DİNDİRMEDİ

Prebilič, aracın elektrikli olduğunu ve uzun vadede tasarruf sağlayacağını savundu. Ancak muhalif basın, bu alımın hem belediye kurallarına aykırı olduğunu hem de Prebilič'in siyasi anlatısıyla çeliştiğini yazdı. Lüks makam aracı tartışması, Prebilič'in kamu kaynaklarının kullanımı konusundaki tutumunu yeniden tartışmaya açtı.

YENİ BAŞKAN ARACI YARI FİYATINA SATTI

Prebilič'ten sonra göreve gelen belediye başkanı, söz konusu makam aracının çok maliyetli olduğunu açıkladı. Yeni yönetim, aracı yarı fiyatına sattıklarını duyurdu. Bu gelişme, Prebilič dönemindeki araç alımına yönelik eleştirileri daha da artırdı.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA SIRPÇA KRİZİ

Prebilič, 2024 yılının Aralık ayında Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmayla da tepki çekti. Sırbistan'daki protestolarla ilgili konuşmasına Sırpça başladı. Ancak Sırpça, Avrupa Birliği'nin resmi dilleri arasında yer almıyordu.

KONUŞMASINA İNGİLİZCE DEVAM ETMEK ZORUNDA KALDI

Prebilič, gelen tepkiler üzerine konuşmasına İngilizce devam etmek zorunda kaldı. Bu çıkış yalnızca Slovenya'da değil, Hırvatistan ve Sırbistan'da da geniş yankı uyandırdı. Avrupa Parlamentosu çatısı altında yaşanan bu kriz, Prebilič'in temsil sorumluluğu ve siyasi çizgisi üzerinden tartışıldı.

BRÜKSEL MAAŞI ALIRKEN SEÇİM KAMPANYASI

Prebilič, 2025 yılının sonunda ve 2026 yılının başında yeni tartışmalarla gündeme geldi. Avrupa Parlamentosu'ndaki görevi devam ederken ve kendisine maaş ödenirken, Mart 2026'da yapılacak genel seçimlere yönelik kampanya düzenlemesi büyük eleştiri topladı. Kampanya dönemi boyunca Parlamento'daki toplantılara katılmaması da tepkilere neden oldu.

DANIŞMANLARIN ÇİFT ROLÜ TARTIŞMA YARATTI

Prebilič'in Brüksel'de parlamenter danışmanı olarak atadığı Marika Grubar ve Jelena Štrbac'ın aynı zamanda kendi siyasi partisinde görev alması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Avrupa Parlamentosu kuralları, parlamenter danışmanlarının ulusal kampanyalarda kullanılmasını yasaklıyor.

Prebilič ise "Onlar Avrupa'ya odaklanmış durumda, kampanyaya katılmıyorlar" savunmasını yaptı.

AYNI E-POSTA ADRESLERİ ORTAYA ÇIKTI

Prebilič'in savunmasına rağmen danışmanlarının Prerod ve Avrupa Parlamentosu için aynı e-posta adreslerini kullandıkları ortaya çıktı. Danışmanların fiilen iki görevi de sürdürdükleri yönündeki tablo, Avrupa Parlamentosu kaynaklarının ulusal siyasi faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığı tartışmasını büyüttü.

ROMANLARA YÖNELİK SERT SÖZLER KRİZ ÇIKARDI

Prebilič'in Romanlara yönelik açıklamaları da Yeşiller içinde tartışma yarattı. Vesna Partisi içinde yaşanan ayrılıkta, Prebilič'in Avrupa Parlamentosu'na seçildikten sonra partiyle yollarını ayırdığı ve verdiği sözleri unuttuğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Özellikle Romanlar konusundaki sert açıklamaları parti üyeleri arasında rahatsızlık oluşturdu.

AF, MAĞDURLAR VE KIRMIZI ÇİZGİLER TARTIŞMASI

Prebilič'in küçük suçlara uygulanan af, mağdurların sindirilmesi ve "kırmızı çizgiler" vurgusu eleştiri konusu oldu.

Bazı Sloven kaynaklarda, Prebilič'in seçildiği dönemde Vesna'nın daha yumuşak ve sol çizgisine uygun durduğu, sonrasında Kočevje'deki Roman sorununu çok daha sert bir üslupla ele aldığı değerlendirildi. Bu durum, Prebilič'in seçildikten sonra Vesna'dan uzaklaştığı ve kendi siyasi yolunu çizdiği şeklinde yorumlandı.

KENDİ ADALETİNİ SAĞLAMA ÇIKIŞI ELEŞTİRİLDİ

Prebilič'in Romanlara ilişkin açıklamalarında, cezaların etkisizliği nedeniyle insanların kendi adaletlerini gerçekleştirmeye yöneldiği yönündeki ifadeleri de tepki çekti. Bu sözler, Yeşiller içinde Prebilič'e yönelik eleştirileri artırdı. Prebilič'in daha sonra Prerod Partisi'ni kurması da Vesna çizgisinden kopuşun siyasi sonucu olarak değerlendirildi.

AĞIR SUÇ İDDİASI YOK AMA ETİK TARTIŞMALAR BİTMEDİ

Vladimir Prebilič, bugüne kadar Sloven siyasetinde önemli bir yolsuzluk veya ağır suç iddiasıyla karşı karşıya kalmadı. Ancak siyasi kariyeri boyunca kuralları esnetme, kanuna aykırı ya da etik dışı faaliyetleri küçümseme eğilimiyle eleştirildi. Bu nedenle Prebilič'in "yolsuzluk karşıtı ve şeffaflık" söylemi, kendi geçmişindeki tartışmalar nedeniyle yeniden sorgulanıyor.

SAYIŞTAY RAPORU, LÜKS ARAÇ VE DANIŞMAN KRİZİ

Prebilič'in 2022 başkanlık kampanyasındaki Sayıştay raporu, Kočevje dönemindeki lüks hizmet aracı alımı, ulusal seçim kampanyası sırasında Brüksel asistanlarının çift rolleri ve siyasi teklif tartışmaları kamuoyuna yansıyan başlıklar arasında yer aldı. Bu dosyalar, Prebilič'in Silivri'deki duruşma takibiyle birlikte yeniden gündeme geldi.

TÜRKİYE MÜCADELESİNDEN GERİ ADIM ATMAYACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Gürlek, bu mücadelenin içeriden ya da dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamayacağını kaydetti.

TÜRK YARGISINA BASKI HESABI BOŞA ÇIKAR

Bakan Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti yargısına yönelik baskı ve vesayet girişimlerine sert mesaj verdi.

"Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın" ifadelerini kullanan Gürlek, milletin huzuru, devletin bekası ve hukuk düzeninin korunması için görevlerini yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

EGEMENLİK HAKLARINA BEYHUDE MÜDAHALE

Bakan Gürlek'in açıklaması, Avrupa Parlamentosu çevrelerinden gelen siyasi nitelikli çıkışlara karşı yargı bağımsızlığı ve egemenlik vurgusu taşıdı.

Türkiye'nin yargı kurumlarını hedef alan girişimlerin, milli iradeye ve devletin egemenlik haklarına yönelen beyhude bir çaba olduğu mesajı verildi.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel