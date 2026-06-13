Mansur Yavaş İYİ Parti etkinliğinde | Dervişoğlu kapıya kadar uğurladı
CHP’deki iç savaşta doğrudan taraf olmamayı tercih eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye yanaştı. CHP’li Yavaş, İYİ Parti’nin başkentteki etkinliğine katıldı. Program sonrası İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Mansur Yavaş'ı aracına kadar uğurlarken aralarında “kıdem” sohbeti yaşandı.
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- Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin Ankara'daki 'İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı' etkinliğine katıldı.
- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mansur Yavaş'a makam aracına kadar eşlik etti.
- Gürsel Tekin, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adaylığı için işaret etti.
- Dervişoğlu, belediye başkanlarının operasyonlara maruz kalmasını eleştirdi.
- Yavaş'ın CHP genel merkezindeki tahliye olayları sırasında belediye araçlarını yığmama kararı iddia edildi.
CHP'yi çatırdatan Kılıçdaroğlu-Özel kavgasında doğrudan taraf olmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin etkinliğinde boy gösterdi.
ARABAYA KADAR EŞLİK
İYİ Parti tarafından Ankara'da düzenlenen "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı" isimli etkinliğe katılan CHP'li Mansur Yavaş, program boyunca İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile yakın görüntü sergiledi.
Çalıştayın ardından siyasi kulisleri hareketlendiren anlar yaşandı.
İYİ Parti lideri Dervişoğlu, etkinliğe katılarak kendisine destek veren Mansur Yavaş'a makam aracına kadar eşlik etti.
İkili arasında makam aracının önünde geçen diyalog kameralara yansıdı.
Dervişoğlu'nun "Geliyorum abi ben." sözlerine Yavaş, "Zahmet etmeyin lütfen." diyerek karşılık verdi. Dervişoğlu'nun ısrarla "Abi lütfen ya." demesi üzerine Yavaş gülümseyerek, "Beni yaşlı yaptınız." ifadelerini kullandı. Dervişoğlu bu sözleri, "Onunla alakası yok, kıdem abi." şeklinde cevapladı.
İMAMOĞLU'NA SİLİVRİ SİNYALİ
Etkinlikte kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet zanlısı belediye başkanlarına arka çıktı.
İfade özgürlüğü anayasal güvence altındayken gazetecilerin yargılandığını öne süren Dervişoğlu, "Belediye başkanları sabah operasyonlarında, ensesinden bastırılarak tutuklanıyorsa, orada hukuk devleti yoktur." dedi.
ADAY YAVAŞ OLABİLİR
Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin açık açık "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmayacak" demişti. Tekin, Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ı işaret edip "Başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'da havalimanında karşılayan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın burada AK Partili milletvekillerine, CHP genel merkezinde tahliye olaylarının yaşandığı 24 Mayıs'ta kendisinden belediyeye ait araçları CHP binası önüne yığmasının istendiğini fakat bu teklife karşı çıktığını söylediği iddia edilmişti.