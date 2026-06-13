Mansur Yavaş İYİ Parti etkinliğinde | Dervişoğlu kapıya kadar uğurladı

Gürsel Tekin, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adaylığı için işaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mansur Yavaş'a makam aracına kadar eşlik etti.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu , etkinliğe katılarak kendisine destek veren Mansur Yavaş'a makam aracına kadar eşlik etti.

İYİ Parti tarafından Ankara'da düzenlenen "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı" isimli etkinliğe katılan CHP'li Mansur Yavaş, program boyunca İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile yakın görüntü sergiledi.

Dervişoğlu'nun "Geliyorum abi ben." sözlerine Yavaş, "Zahmet etmeyin lütfen." diyerek karşılık verdi. Dervişoğlu'nun ısrarla "Abi lütfen ya." demesi üzerine Yavaş gülümseyerek, "Beni yaşlı yaptınız." ifadelerini kullandı. Dervişoğlu bu sözleri, "Onunla alakası yok, kıdem abi." şeklinde cevapladı.

İMAMOĞLU'NA SİLİVRİ SİNYALİ

Etkinlikte kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet zanlısı belediye başkanlarına arka çıktı.

İfade özgürlüğü anayasal güvence altındayken gazetecilerin yargılandığını öne süren Dervişoğlu, "Belediye başkanları sabah operasyonlarında, ensesinden bastırılarak tutuklanıyorsa, orada hukuk devleti yoktur." dedi.

ADAY YAVAŞ OLABİLİR

Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin açık açık "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmayacak" demişti. Tekin, Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ı işaret edip "Başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'dan Mansur Yavaş’a sürpriz "Adaylık" teklifi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'da havalimanında karşılayan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın burada AK Partili milletvekillerine, CHP genel merkezinde tahliye olaylarının yaşandığı 24 Mayıs'ta kendisinden belediyeye ait araçları CHP binası önüne yığmasının istendiğini fakat bu teklife karşı çıktığını söylediği iddia edilmişti.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel