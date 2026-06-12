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"Hain Kemal"in faturası: Başarır CHP'den ihraca itiraz bile edemeyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, parti içindeki arınma sürecini hızlandırarak aralarında Veli Ağbaba ile Ali Mahir Başarır’ın bulunduğu 9 milletvekili hakkında kesin ihraç kararı aldı. Merkez Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle alınan karar vekillere tebliğ edildi. Disiplin sürecinde vekillere 3 günlük itiraz süresi tanınırken Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaretamiz tutumuyla sivrilen Başarır’a bu hakkın verilmemesi dikkat çekti. Genel merkezin devri sürecinde Kılıçdaroğlu’na beddua eden Ali Mahir Başarır, TBMM’deki “Hain Kemal” sloganlarına da destek vermişti.

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"Hain Kemal"in faturası: Başarır CHP'den ihraca itiraz bile edemeyecek
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  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etti.
  • Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır başta olmak üzere ihraç edilen vekillere parti tüzüğünün 63, 64 ve 68. maddeleri uyarınca tedbir kararı uygulandı.
  • Ali Mahir Başarır'a diğer vekillerden farklı olarak 3 günlük itiraz hakkı tanınmadı.
  • İhraç kararları Merkez Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle alındı.
  • Başarır, TBMM'deki korsan grup toplantısında 'Hain Kemal' sloganlarına başını sallayarak eşlik etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisinde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etti. İhracı istenen vekillere kararlar tebliğ edildi. Tebligatta CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a itiraz hakkı tanınmaması dikkat çekti.

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'BİZİMLE DEĞİLSİNİZ' TEBLİĞİ

İhraç metninde, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır gibi isimlerin parti disiplinine aykırı davranışları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildikleri belirtildi.

Kararlar uyarınca, adı geçen isimler mevcut görevlerinden uzaklaştırıldı ve haklarında tedbir kararı uygulandı.

İhraç kararların parti tüzüğünün ilgili maddelerine dayandırılarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle alındığı kaydedildi.

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Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ile Genel Sekreter Rıfat Turuntay Nalbantoğlu'nun imzasını taşıyan tebligatta Veli Ağbaba ve diğer vekillerin parti tüzüğünün 63, 64 ve 68. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle disipline sevk edildiği bildirildi.

İhraç belgesinde vekillere yönelik, "Bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde, Yüksek Disiplin Kuruluna tedbirin kaldırılması isteği ile başvurabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

"Hain Kemal"in faturası: Başarır CHP'den ihraca itiraz bile edemeyecek-1

HERKESE VAR ALİ MAHİR'E YOK

MYK kararıyla Ali Mahir Başarır hakkında hazırlanan tebligatta ise 3 günlük itiraz hakkının tanınmaması dikkat çekti.

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