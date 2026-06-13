FETÖ’nün güncel eğitim yapılanmasına 41 tutuklama | 22 hücre evi deşifre | Gezi maskesiyle örgütsel kamp
Hain terör örgütü FETÖ’nün üniversite öğrencilerini ağına düşürmek için kurduğu 22 yeni gizli hücre evi deşifre edildi. Kamuoyunda “Işık Evi” olarak bilinen bu mekanları yöneten ve kod isim kullanan şüphelilerin, gizlilik kurallarına uyarak öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşıladığı belirlendi. Yurt dışına gezi görünümü altında örgütsel eğitim kampı düzenleyen yapıya yönelik 9 Haziran tarihinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda yakalanan 80 kişiden 41’i tutuklandı, firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Hızlı Özet Göster
- İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı.
- Operasyonda 41 şüpheli tutuklanırken, 38 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- FETÖ'nün AVM emanet dolapları üzerinden gizli para transferi yaptığı tespit edildi.
- Operasyon kapsamında 22 yeni gizli hücre evi ve kod isimli şüpheliler belirlendi.
- Firari 1 FETÖ zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon, FETÖ şebekesinin karanlık yüzünü ve güncel yapılanma çabalarını bir kez daha gözler önüne sererken yargılamada yeni gelişme yaşandı.
41'İ CEZAEVİNE 38'İ SERBEST
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 9 Haziran tarihinde Manisa, Denizli, Niğde, Balıkesir, Aydın, Adana, Bilecik, Kütahya, Düzce, Uşak ve Isparta illerinde eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı.
Adli kontrol şartıyla 23 kişi olmak üzere toplam 38 şüpheli serbest bırakıldı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ceza infaz kurumuna sevk edildi.
Firari 1 FETÖ zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor.
NE OLMUŞTU
İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon, FETÖ terör örgütünün güncel eğitim ve finans yapılanmasını deşifre etmişti. Soruşturma kapsamında, üniversite öğrencilerini hedef alan 22 yeni gizli hücre evi ile bu Işık Evlerini yöneten ve kod isim kullanan çok sayıda şüpheli belirlenmişti.
Örgütün takibi engellemek amacıyla AVM emanet dolapları üzerinden gizli para transferleri yaptığı ve üyelerini Balkan ülkelerindeki gizli kamplara gönderdiği saptanmıştı.
Aralarında çok sayıda kadın ve öğrencinin bulunduğu 78 kişi hakkında gözaltı kararı verilerek şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti.
Operasyonla birlikte, FETÖ'nün özellikle adli kaydı bulunmayan gençleri kullanarak yeniden yapılanma stratejisini ve kullanılan sıradışı finans yöntemleri gün yüzüne çıkarmıştı.