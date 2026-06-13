FETÖ’nün güncel eğitim yapılanmasına 41 tutuklama | 22 hücre evi deşifre | Gezi maskesiyle örgütsel kamp

İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon, FETÖ şebekesinin karanlık yüzünü ve güncel yapılanma çabalarını bir kez daha gözler önüne sererken yargılamada yeni gelişme yaşandı.

Adli kontrol şartıyla 23 kişi olmak üzere toplam 38 şüpheli serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU

İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon, FETÖ terör örgütünün güncel eğitim ve finans yapılanmasını deşifre etmişti. Soruşturma kapsamında, üniversite öğrencilerini hedef alan 22 yeni gizli hücre evi ile bu Işık Evlerini yöneten ve kod isim kullanan çok sayıda şüpheli belirlenmişti.

Örgütün takibi engellemek amacıyla AVM emanet dolapları üzerinden gizli para transferleri yaptığı ve üyelerini Balkan ülkelerindeki gizli kamplara gönderdiği saptanmıştı.

Terör örgütü FETÖ’nün üniversite öğrencilerini ağına düşürmek için kurduğu 22 yeni gizli hücre evi deşifre edildi.

Aralarında çok sayıda kadın ve öğrencinin bulunduğu 78 kişi hakkında gözaltı kararı verilerek şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti.