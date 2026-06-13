Yayman duyurdu: Terörsüz Türkiye için yeni düzenlemeler yolda | "Yavaş ama emin adımlarla devam"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İstanbul'da katıldığı programda Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Sürecin yavaş ama emin adımlarla ilerlediğini belirten Yayman, yakında yeni hukuki düzenlemelerin hayata geçirileceğini duyurdu. Yayman sivil anayasa ihtiyacının altını çizerek, Türkiye'nin yeni anayasaya ekmek ve su kadar muhtaç olduğunu söyledi. Yayman, darbe anayasasının ruhunun kalkmasına rağmen medeni anayasa yapmanın elzem olduğunu dile getirdi. Yayman, İHA ve SİHA üretimindeki başarıların tam bağımsızlık yolunda kritik olduğunu belirterek, Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki belirleyici rolüne ve gücüne vurgu yaptı.
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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İstanbul'da 'Siyaset, Ekonomi, Medeniyet Buluşmaları' programında Terörsüz Türkiye sürecinin devam ettiğini açıkladı.
- Yayman, Türkiye'nin sivil anayasaya acil ihtiyacı olduğunu ve darbe anayasasından kurtulması gerektiğini vurguladı.
- AK Parti'nin kendi rekorlarıyla yarıştığını ve 2001 programını hayata geçirdiğini söyleyen Yayman, partisinin rakibinin kendisi olduğunu belirtti.
- Türkiye'nin küresel krizlerde model ülke konumuna geldiğini ve dünyada gıpta edilen bir ülke haline geldiğini ifade eden Yayman, aydınların AK Parti'yi anlayamadığını savundu.
- Etkinliğe AK Parti'li yöneticiler, akademisyenler ve iş insanları katıldı.
İstanbul'da İstanbul Suriçi Grubu Derneği tarafından Fatih ilçesinde düzenlenen "Siyaset, Ekonomi, Medeniyet Buluşmaları" programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Terörsüz Türkiye hedefinden sivil anayasa çalışmalarına kadar kritik başlıkta önemli mesajlar paylaştı.
YENİ DÜZENLEMELER YAKINDA
İstanbul Suriçi Grubu Derneği tarafından Fatih'teki bir otelde 314'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara hitap eden Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet ve millet politikası olduğunu vurguladı.
Sürece takoz koyma girişimlerine dikkat çeken Yayman, "Engel olmak isteyenler, bu sürece karşı çıkanlar, silahların bırakılmasını istemeyenler var. Çatışmaların devam etmesini isteyenler ile içerden ve dışarıdan bu sürece engel olmak isteyenlere rağmen Terörsüz Türkiye süreci 1,5 yıldır yavaş ama emin adımlarla ilerlemektedir. Yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemdedir." dedi.
SİVİL ANAYASAYA İHTİYAÇ SU GİBİ
Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğinin altını çizen Yayman, sivil anayasa tartışmalarını değerlendirdi.
Toplumun beklentilerini dile getiren Yayman, "Milletimiz yeni bir anayasa istemektedir. Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi hemen şimdi sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır. Çünkü bu darbe anayasası, önemli ölçüde değişmiştir ama Türkiye'nin artık medeni bir anayasa yapma ihtiyacı elzemdir. Mesele Türkiye'nin kardeşliği meselesidir." diye konuştu.
AK PARTİ'NİN RAKİBİ KENDİSİ
AK Parti'nin ağustos ayında 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını hatırlatan Yayman, partisinin siyasi vizyonunu anlattı.
İktidarın kendi rekorlarıyla yarıştığını aktaran Yayman, "AK Parti'nin rakibi Cumhuriyet Halk Partisi değil, muhalefet değil. AK Parti'nin rakibi AK Parti'dir. Açıp baksınlar, 2001 programımızı hayata geçirdik. Biz kendimizle yarışıyoruz. Milletimiz geleceğini AK Parti'de görüyor. Şimdi bizim yeni bir hikaye önermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE MODEL ÜLKE OLDU AYDINLAR ANLAYAMADI
Türkiye'nin geçmişte yaşadığı siyasi istikrarsızlıklardan kurtularak model ülke konumuna yükseldiğini bildiren Yayman, entelektüel kesime yönelik eleştirilerini paylaştı.
Yayman, "Aydınlar, AK Parti olayını anlamadılar. Geçen 25 yıla bakıldığında samimi bir anlama çabası da göremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin İHA ve SİHA üretiminde dünyada ikinci sırada yer aldığını belirten Yayman, tam bağımsızlığın yolunun yerli savunma sistemlerinden geçtiğini ortaya koydu.
Küresel krizlerde Türkiye'nin duruşuna işaret eden Yayman, "Bugün ister Rusya-Ukrayna savaşında, ister katil İsrail'in İran'a saldırması meselesinde, ister Suriye'deki gelişmelerde herkes 'Türkiye ne diyecek, Tayyip Erdoğan ne diyecek?' diye bakıyor. Türkiye uzun süreli siyasal istikrarsızlardan, iç savaşın yaşandığı, kardeş kavgalarının yaşandığı dönemden bugün artık dünyada gıpta edilen, model ülkelerden birisi haline geldi." sözlerini sarf etti.
Programa AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Şeyhmus Dinçel, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Türkmen, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti Hatay İl Koordinatörü Rasim Erdoğmuş, İstanbul Suriçi Grubu Derneği Genel Başkanı Nedim Abi, akademisyenler ve işadamları katıldı.