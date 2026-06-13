Yayman duyurdu: Terörsüz Türkiye için yeni düzenlemeler yolda | "Yavaş ama emin adımlarla devam"

Türkiye'nin küresel krizlerde model ülke konumuna geldiğini ve dünyada gıpta edilen bir ülke haline geldiğini ifade eden Yayman, aydınların AK Parti'yi anlayamadığını savundu.

AK Parti'nin kendi rekorlarıyla yarıştığını ve 2001 programını hayata geçirdiğini söyleyen Yayman, partisinin rakibinin kendisi olduğunu belirtti.

YENİ DÜZENLEMELER YAKINDA

İstanbul Suriçi Grubu Derneği tarafından Fatih'teki bir otelde 314'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara hitap eden Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet ve millet politikası olduğunu vurguladı.

Sürece takoz koyma girişimlerine dikkat çeken Yayman, "Engel olmak isteyenler, bu sürece karşı çıkanlar, silahların bırakılmasını istemeyenler var. Çatışmaların devam etmesini isteyenler ile içerden ve dışarıdan bu sürece engel olmak isteyenlere rağmen Terörsüz Türkiye süreci 1,5 yıldır yavaş ama emin adımlarla ilerlemektedir. Yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemdedir." dedi.

İstanbul Suriçi Grubu Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin 25 yıllık siyasi yolculuğunu değerlendirdi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır)