Başkan Erdoğan imzaladı: Sivas’ta tarla içi geliştirme Bitlis ve Muş’ta yeni il sınırı
Sivas tarımında verimliliği artıracak arazi toplulaştırma hamlesi ile Bitlis ve Muş illerini kapsayan sınır düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar gereği Sivas’ın merkezinde 12, Yıldızeli ilçesinde 23 köyde tarla içi geliştirme çalışmaları başlatılacak. Eş zamanlı olarak Bitlis’in Güroymak ilçesi Günkırı Belediyesi ile Muş’un Hasköy ilçesi Büvetli köyü arasındaki il sınırı yeniden şekillendirildi.
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- Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin idari haritasında Bitlis ve Muş şehirlerinin sınırları yeniden düzenlendi.
- Bitlis'in Güroymak ilçesi Günkırı Belediyesi'nin hudutları değiştirildi.
- Muş'un Hasköy ilçesi Büvetli köyü arasındaki il sınırı güncellendi.
- Sivas'ın merkez ilçesinde 12 köyde ve Yıldızeli ilçesinde 23 köyde arazi toplulaştırma hizmetleri yapılacak.
- Tarla içi geliştirme çalışmalarının bölgede kısa sürede başlaması planlandı.
Türkiye'nin idari haritasını güncelleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
BİTLİS-MUŞ SINIRINA RÖTUŞ
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bitlis ile Muş şehirlerindeki iki noktada sınırlar yeniden belirlendi.
Bitlis'in Güroymak ilçesi Günkırı Belediyesi'nin hududu yeniden çizildi.
Muş'un Hasköy ilçesi Büvetli köyü arasındaki il sınırı da yeni düzenlemeyle değişti.
SİVAS İÇİN TOPLULAŞTIRMA KARARI
Sivas'ın tarımsal altyapısını güçlendirecek adımlar da kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda Sivas'ın merkez ilçesinde 12 köyde, Yıldızeli ilçesinde 23 köyde arazi toplulaştırma hizmetleri gerçekleştirileceği bildirildi.
Tarla içi geliştirme çalışmalarının bölgede kısa sürede başlaması planlandı.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel