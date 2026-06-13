16 yıllık düğümü topuk kanı çözdü: Çöp konteynerinde cesedi bulunan bebeğin annesi gözaltında! | "Biri sahiplensin diye bıraktım"

Orhan ile o dönemde cinsel ilişki yaşadık. Bu ilişkiyi Orhan' ın bir arkadaşının Karaköyde bulunan evinde yaşadık. Bu cinsel ilişki sonrası ben hamile kaldım. Hamile olduğumu yaklaşık olarak 3-4 hafta kadar sonra evde test yaparak öğrendim. O tarihlerde cep telefonu kullanıyordum. Telefon numarası hatırladığım kadarı ile benim adıma kayıtlıydı. Bu telefon ile Orhan ille görüştüğünü anlatan Dikbaş, "Hamile olduğumu öğrendikten sonra Orhan' a Fatih parkında kendisine hamile olduğumu söyledi. Kendisi bana inanmadı. Bana sen yalan söylüyorsun, bir seferde nasıl olur dedi. Kabul etmedi. Sonrasında da yanımda ayrılıp gitti. Zaten o tarihte aranıyordu ve kaçıp gitti. Bir daha da kendisine ile iletişime geçmedim. Geçmekte istemedim. Benim o tarihte çocuğum yoktu. Çocuğu aldırmak istemedim. Doğurmak istedim. Hamilelik kontrolleri için herhangi bir hastaneye giderek takiplerini yaptırmadım. O dönemde çalışıp para biriktirdim." dedi. Amacım çocuğu doğurup aynı bir eve çıkmak olduğunu öne süren Dikbaş ifadesini şöyle sürdürdü: "Hamile olduğumu ne bir arkadaşıma nede aile bireylerine söylemedim. Kimsenin haberi yoktu. Ben hamilelik dönemini büyük kısmını ailemin evinde geçirdim. Bazen Kıbrıstaki abimin yanında geçirdim. Karnım fazla büyümediği için kimse hamile olduğumu anlamadı. Doğumum yaklaşınca ailemden çekindiğim için doğumu başka yerde yapmaya karar verdim. Manisa da bulunduğum bir gün Mart 2010 tarihinde doğum sancılarım başladı. Bunun üzerine taksiye binip İzmir iline gittim. Yanımda kimse yoktu. Ayrıca hiç eşyamda yoktu. Taksi ile Konak hastanesine gittim. Hastane görevlilerine kimliğimi vererek sancılarımın olduğunu söyledi, kayıt işlemlerim yapıldı ve doğum başladı. Birkaç saat sonra hatırladığım kadarıyla sabah 10 sıralarında doğum gerçekleşti. Kız bebeğim oldu. Doktorlar anne karnında iken pisliğini yuttuğunu söylediler. Bu nedenle bebeği küveze koydular." 3-4 gün hastanede kaldığını söyleyen Dikbaş annesinin kendisini aradığını belirterek, "Ben anneme "Anne İzmir araştırma hastanesindeyim, daha önce geldiğim bir doktor vardı, beni yatırdılar, 2-3 gün sonra geleceğim" dedim. Onlarda buna inandılar. Ben hastanede 3-4 gün kaldım. Bana hastanede bir tane mavi takım vermiştiler. Hatta üzülmüştüm. Kızım oldu kızıma kıyafet alamadım diye düşündüm. Bunun dışında bebek bezi, bir tane battaniye, doğarken bebeği sardıkları mavi bir bez parçası, çorap, şapka gibi eşyaları da verdiler. 3-4 gün sonra bebeğin sağlığı düzelince çıkış işlemleri yapıldı." dedi.

Dikbaş ifadesinin devamında bebeği birinin sahiplenmesi için çöp konteynerinin kenarına bıraktığını iddia ederek şunları söyledi: "Hemşireden rica ettim ve taksi çağırdı. Taksiye binip Manisa iline geri geldim. O tarihte vakvak çeşmesi olarak bildiğim yerde taksiden indim. Bu çeşmenin yakınında medrese tarzı bir yer vardı. Bunun yakınında demir-metal büyük belediyeye ait olan bir çöp konteynırı vardı. Ben taksiden inmeden önce bebeği emzirmiştim. Bebek uyuyordu. İndiğim yerde bebeği, yanımdaki bebeğin kıyafetlerinin bulunduğu rengini hatırlamadığım poşete koydum ve bu poşeti konteynırın yaklaşık 1,5-2 metre yanında medresenin merdiveninin dibine koydum. Hatta tahta kapı vardı ve kapıda kilit vardı. Oraya koymamdaki amaç orda biri bulup sahiplensin diye. Hava soğuk olduğu için kıyafetleri üzerine sarmıştım. Ben bebeğe zarar vermedim. Bıraktığım zaman hayattaydı."