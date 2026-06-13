16 yıllık düğümü topuk kanı çözdü: Çöp konteynerinde cesedi bulunan bebeğin annesi gözaltında! | "Biri sahiplensin diye bıraktım"
Manisa'da 2010 yılında çöplükte cansız bedeni bulunan faili meçhul kız bebeğin katil zanlıları, 16 yıl sonra "topuk kanı" veri tabanı üzerinden yapılan çapraz sorgulamayla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yeniden açılan dosyada, adli tıp raporundaki kafatası kırığı ve travma bulgularının ardından yapılan geriye dönük incelemeler neticesinde, bebeğin öz annesi Berin Dikbaş ve ona yardım ettiği belirlenen teyzesi Gurbet Çınar "altsoyu kasten öldürme" suçundan gözaltına alındı. Berin Dikbaş, ifadesinde evlilik dışı ilişkisinden doğan bebeğini "orda biri bulup sahiplensin diye" çöp konteynerinin kenarına bıraktığını iddia etti.
Hızlı Özet Göster
- Manisa'da 2010 yılında çöplükte bulunan kız bebeğin katil zanlıları, Sağlık Bakanlığı'nın topuk kanı veri tabanı üzerinden 16 yıl sonra yakalandı.
- Bebeğin öz annesi Berin Dikbaş ve teyzesi Gurbet Çınar, bebeği doğurduktan sonra çöp konteynerine bırakmakla suçlanıyor.
- Adli Tıp raporuna göre bebek, kafatası kırığı ve travma sonucu hayatını kaybetti.
- Anne Berin Dikbaş, ifadesinde bebeği birinin sahiplenmesi için bıraktığını ve öldürmediğini iddia etti.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların üzerindeki sis perdesini kaldırmaya devam edeceklerini söyledi.
Manisa'da 2010 yılında çöplükte bir poşet içinde cansız bedeni bulunan kız bebeğin katil zanlıları, 16 yıl sonra Sağlık Bakanlığı'nın "topuk kanı" veri tabanı üzerinden yapılan çapraz sorgulamayla yakalandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yeniden açılan dosyada; bebeğin öz annesi Berin Dikbaş ve ona yardım eden teyzesi Gurbet Çınar "altsoyu kasten öldürme" suçundan gözaltına aldı.
BEBEK ÇÖPTE BULUNDU
Olay, 03 Nisan 2010 günü Turgut Özal Mahallesi'ndeki Manisa çöplüğünde meydana geldi. Çöpten hurda toplayan bir vatandaş, çöp poşeti içerisinde üzerinde kıyafetleri ve yanında birtakım eşyaları olan kimliği belirsiz bir kız bebek cesedi buldu. O dönem yürütülen soruşturmada bebeğin ya da annesinin kimliğine ulaşılamadı ve dosya "faili meçhul" olarak rafa kaldırıldı.
Çöplükte bulunan bebeğin sırrı 16 yıl sonra çözüldü
ADLİ TIP RAPORU: "KAFATASI KIRIĞI VE TRAVMA"
Olayın ardından hazırlanan 21 Mayıs 2010 tarihli otopsi raporu, vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Raporda, talihsiz bebeğin ölüm sebebinin kafa ve beden travmasına bağlı kafatası kemikleri kırığı, karaciğer laserasyonu ve kanama sonucu meydana geldiği bildirildi. Bebeğin göbeğinde göbek bağı mandalı ve topuğunda topuk kanı alındığına dair yara izi tespit edilmesi, doğumun bir hastanede gerçekleştiğini kesinleştirdi.
16 YIL SONRA GELEN ÇAPRAZ SORGU KIRILMA NOKTASI OLDU
Mayıs 2026 tarihinde faili meçhul cinayetlerin tekrardan araştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden ele aldı. Soruşturma kapsamında, olay tarihlerinde topuk kanı alınan bütün bebeklerin kayıtları Sağlık Bakanlığı veri tabanından geriye dönük olarak incelendi. Şüpheli kayıtların takibi neticesinde; Manisa'da ikamet eden 1990 doğumlu Berin Dikbaş'ın olay tarihinde İzmir'de bir hastanede doğum yaptığı, ancak bu bebeğin nüfus kaydının bulunmadığı tespit edildi. 11 Haziran 2026'da İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan verilerle, 31 Mart 2010 günü bu bebekten topuk kanı alındığı sistem üzerinden kesinleşti.
ANNENİN İFADESİ: "BİRİ BULUP SAHİPLENSİN DİYE BIRAKTIM"
Emniyet birimlerince yakalanan anne Berin Dikbaş, ifadesinde suçlamaları reddederek evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğini ölüme terk etmediğini iddia etti.
Dikbaş ifadesinde şunları söyledi:
"2010 yılında Manisa ilinde Kocatepe Mahallesinde ikamet ediyordum. O tarihte eşimden yaklaşık 1,5 yıl önce ayrılmıştım. Yine o tarihlerde ben tarlalarda işçi olarak çalışıyordum. Sera işlerine giderdim. Biz 9 kardeşiz. Bir kısım kardeşimiz evli idi. Hatırladığım kadarı ile 3 kardeş, annem ve babam ile ikamet ediyorduk. Ben boşandıktan sonra ailemin ikametime döndüm. O tarihlerde evimizin yakın sayılabilecek bir yerde Orhan AKTAŞ isimli şahıs ile aramızda bir gönül ilişkisi oldu. 2009 yılında Orhan ile yaklaşık olarak 1 ay kadar sevgililik durumumuz oldu.
Orhan ile o dönemde cinsel ilişki yaşadık. Bu ilişkiyi Orhan' ın bir arkadaşının Karaköyde bulunan evinde yaşadık. Bu cinsel ilişki sonrası ben hamile kaldım. Hamile olduğumu yaklaşık olarak 3-4 hafta kadar sonra evde test yaparak öğrendim. O tarihlerde cep telefonu kullanıyordum. Telefon numarası hatırladığım kadarı ile benim adıma kayıtlıydı.
Bu telefon ile Orhan ille görüştüğünü anlatan Dikbaş, "Hamile olduğumu öğrendikten sonra Orhan' a Fatih parkında kendisine hamile olduğumu söyledi. Kendisi bana inanmadı. Bana sen yalan söylüyorsun, bir seferde nasıl olur dedi. Kabul etmedi. Sonrasında da yanımda ayrılıp gitti. Zaten o tarihte aranıyordu ve kaçıp gitti. Bir daha da kendisine ile iletişime geçmedim. Geçmekte istemedim. Benim o tarihte çocuğum yoktu. Çocuğu aldırmak istemedim. Doğurmak istedim. Hamilelik kontrolleri için herhangi bir hastaneye giderek takiplerini yaptırmadım. O dönemde çalışıp para biriktirdim." dedi.
Amacım çocuğu doğurup aynı bir eve çıkmak olduğunu öne süren Dikbaş ifadesini şöyle sürdürdü:
"Hamile olduğumu ne bir arkadaşıma nede aile bireylerine söylemedim. Kimsenin haberi yoktu. Ben hamilelik dönemini büyük kısmını ailemin evinde geçirdim. Bazen Kıbrıstaki abimin yanında geçirdim. Karnım fazla büyümediği için kimse hamile olduğumu anlamadı. Doğumum yaklaşınca ailemden çekindiğim için doğumu başka yerde yapmaya karar verdim. Manisa da bulunduğum bir gün Mart 2010 tarihinde doğum sancılarım başladı. Bunun üzerine taksiye binip İzmir iline gittim. Yanımda kimse yoktu. Ayrıca hiç eşyamda yoktu. Taksi ile Konak hastanesine gittim. Hastane görevlilerine kimliğimi vererek sancılarımın olduğunu söyledi, kayıt işlemlerim yapıldı ve doğum başladı. Birkaç saat sonra hatırladığım kadarıyla sabah 10 sıralarında doğum gerçekleşti. Kız bebeğim oldu. Doktorlar anne karnında iken pisliğini yuttuğunu söylediler. Bu nedenle bebeği küveze koydular."
3-4 gün hastanede kaldığını söyleyen Dikbaş annesinin kendisini aradığını belirterek, "Ben anneme "Anne İzmir araştırma hastanesindeyim, daha önce geldiğim bir doktor vardı, beni yatırdılar, 2-3 gün sonra geleceğim" dedim. Onlarda buna inandılar. Ben hastanede 3-4 gün kaldım. Bana hastanede bir tane mavi takım vermiştiler. Hatta üzülmüştüm. Kızım oldu kızıma kıyafet alamadım diye düşündüm. Bunun dışında bebek bezi, bir tane battaniye, doğarken bebeği sardıkları mavi bir bez parçası, çorap, şapka gibi eşyaları da verdiler. 3-4 gün sonra bebeğin sağlığı düzelince çıkış işlemleri yapıldı." dedi.
Dikbaş ifadesinin devamında bebeği birinin sahiplenmesi için çöp konteynerinin kenarına bıraktığını iddia ederek şunları söyledi:
"Hemşireden rica ettim ve taksi çağırdı. Taksiye binip Manisa iline geri geldim. O tarihte vakvak çeşmesi olarak bildiğim yerde taksiden indim. Bu çeşmenin yakınında medrese tarzı bir yer vardı. Bunun yakınında demir-metal büyük belediyeye ait olan bir çöp konteynırı vardı. Ben taksiden inmeden önce bebeği emzirmiştim. Bebek uyuyordu. İndiğim yerde bebeği, yanımdaki bebeğin kıyafetlerinin bulunduğu rengini hatırlamadığım poşete koydum ve bu poşeti konteynırın yaklaşık 1,5-2 metre yanında medresenin merdiveninin dibine koydum. Hatta tahta kapı vardı ve kapıda kilit vardı. Oraya koymamdaki amaç orda biri bulup sahiplensin diye. Hava soğuk olduğu için kıyafetleri üzerine sarmıştım. Ben bebeğe zarar vermedim. Bıraktığım zaman hayattaydı."
"YARALANMALAR NASIL OLDU BİLMİYORUM"
Bebeğin kafasındaki ve karaciğerindeki yaralanmasının nasıl olduğunu bilmediğini öne süren Dikbaş, "Bıraktıktan sonra bir daha oraya gitmedim. Bulunup bulunmadığından haberim olmadı. O tarihlerde çöplükte ölü bebek cesedi bulunduğundan haberim olmadı. Bebeğin öldüğünü sizden öğrendim. Bu olaydan sonra sürekli Çocuk esirge Kurumunun çevresinde dolayıp etrafı izliyordum. Çocuğun hayatta olduğunu düşünüyordum. Ben bebeği çöp kutusunun içine atmadım. Bebeği öldürmedim. Bu olaydan kimseye bahsetmedim. Bu bebeğin hayatta olup olmadığı hakkında araştırma yapamadım. Bebeğin göbeğinde beyaz bir mandal duruyordu. Bana göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki kıyafetleri hatırladım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bebeği oraya bırakmam konusunda bana birisi yardımcı olmadı. Bu olaydan ailemin ve Orhan' ın haberi yoktu. Bebek ile eve gidemezdim. Çocuğu sonradan bulur yanıma alırım diye düşündüm." ifadelerini kullandı.
BİYOLOJİK BABA O DÖNEM CEZAEVİNE GİRMEMİŞ
Bebeğin babası olduğu değerlendirilen Orhan Aktaş ise tanık olarak alınan ifadesinde, Berin Dikbaş ile kısa süreli bir ilişkisi olduğunu doğrulayarak şu beyanda bulundu:
"Berrin isimli şahsı hatırlıyorum. Kendisiyle çok kısa bir dönem sanırım yaklaşık bir aylık arkadaşlığımız oldu. Ancak tarihi tam olarak hatırlamıyorum. Bu bir ay süre içerisinde kendisiyle 7-8 kere cinsel ilişki yaşadık Bu ilişkileri ikimizin ortak arkadaşı olan Sıla Yaman ve Osman Kayalı'nın evlerinde yaşadık. Bir kısmını da pikniğe gittiğimiz ormanlık alanda yaşadık. Belki 5-6 kez ilişki yaşamız olabilir. Sayısını tam olarak hatırlamıyorum. Yine o tarihlerde bir gün Berin ile Berin'lerin evlerinin yakınlarında buluştuk. Berin bana "senden hamileyim" şeklinde söyledi. Ben kendisine "bu çocuğun benden olacağına ihtimal vermiyorum" dedim. Ancak Berin benden olduğunu söyledi. Berin benden önce Sabahattin Kart ya da Fadıl Kart isminde bir şahısla ilişki yaşamıştı. Ben bebeğin bundan olabileceğini söyledim.
"BENDENSE ALDIRMA DEDİM"
Sonrasında Berin bana "çocuğu aldıracağım" dedi. Ben de "child bendense aldırma" dedim. Bu ilişkimizi annesi biliyordu. Hatta ben onların evine gitmiştim. Sonrasında kendisiyle görüşmedim. Ancak bu olaydan birkaç gün sonra Berin'i annesi ve babasıyla birlikte eski devlet hastanesinin önünde gördüm. Sonradan bana arkadaşlar söyledi, sanırım bebeği aldırmış. Bebeğin kız mı erkek mi olduğunu bilmiyorum. Kaç aylıkken aldırdığını da bilmiyorum. Mahallede bu konuşuluyordu, oradan haberim oldu. Berin'in Gurbet isminde bir kardeşi vardı. O bana söylemişti. "ablam senden hamile bebeği aldıracak" şeklinde söylemişti.
Ben de "aldırmasın, çocuk bendense kabul ediyorum" dedim. Benim bildiğim kadarıyla çocuğum olmuyor. Tedavi de gördüm. Eğer bu çocuk bendense kabul ediyorum. Ben 2010 yılında cezaevine girdim. 2019 yılının 10. Ayına kadar cezaevinde kaldım. Ne ailemden ne de Berin'den bir haberim olmadı…"
Nazilli'de talimatla ifadeleri alınan anne ve baba ise kızlarının 2010 yılında hamile kaldığından ve doğum yaptığından haberdar olmadıklarını iddia etti.
KIZ KARDEŞ SUÇ ORTAĞI ÇIKTI
Annenin "Yalnızdım" savunmasını ise şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan kız kardeşi Gurbet Çınar çürüttü.
Çınar ifadesinde, ablasıyla birlikte hastaneye gittiklerini ve doğumdan sonra ablasının bebeği bir poşet içerisinde çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti.
Hakkında gözaltı kararı verilen anne Berin Dikbaş ve kız kardeşi Gurbet Çınar, emniyetteki işlemlerinin ardından "altsoyu kasten öldürme" suçlamasıyla mevcutlu olarak Manisa Cumhuriyet Başsavclığına sevk edilecek.
BAKAN GÜRLEK: "HER BİR DOSYANIN İZİNİ SABIRLA SÜRECEĞİZ"
Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kurulan özel daire başkanlığının geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle ele aldığını belirterek, Manisa'daki bebek ölümü hadisesinin aydınlatılmasında Sağlık Bakanlığı veri tabanının önemine dikkat çekti.
Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde, bebeğini dünyaya Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, göreve başladığı ilk günden itibaren geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle ele almaktadır. İlgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızla koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, vicdanları yaralayan bir olayın daha üzerindeki sis perdesi kaldırılmıştır.
2010 yılında Manisa'da yaşanan bebek ölümü hadisesi, bizzat öncelik verdiğimiz dosyalardan biri olmuştur. Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktasını oluşturmuştur.
Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Bu süreçte, İçişleri Bakanlığımızla kurduğumuz koordinasyon; adli birimlerimizin hukuki değerlendirmeleri, emniyet birimlerimizin saha araştırmaları ve ilgili bakanlıkların veri tabanlarından elde edilen verilerin analiziyle olay aydınlatılmış; şüpheliler hakkında "altsoyu kasten öldürme" suçu kapsamında işlem başlatılmıştır.
Hukuk devletinin vazifesi, mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Bu doğrultuda özveriyle çalışan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın değerli savcılarına ve olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum.
Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."