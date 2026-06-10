Soruşturma kapsamında Bülent Gündüz'ün bir dönem Kar kardeşlere ait şirkette sigortalı olarak çalıştığı, tarafların uzaktan akraba oldukları ve ortak arazilerinin bulunduğu da tespit edildi.

Operasyonda üç şüpheli gözaltına alınırken, Yüksel Kar'ın ABD'de olduğu belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, İstanbulkart kayıtları ve HTS incelemelerini kullanarak şüpheli Bülent Gündüz'ü tespit etti.

Gündüz, olay yerinden ayrıldıktan sonra Rumelihisarı'ndaki çalıştığı restorana gittiğini, birkaç gün sonra da cinayette kullandığı silahı Emirgan-Kanlıca hattında çalışan bir tekneden denize attığını söyledi.

"DİĞER ŞÜPHELİLERİN DAHİLİ YOK"

Bülent Gündüz ifadesinde, Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar'ın cinayetin işlenmesinde herhangi bir baskı, yönlendirme veya azmettirmesinin bulunmadığını öne sürdü.

Şüpheli, "Benim olayı gerçekleştirmemde Fazlı, Serdar ya da Yüksel Kar'ın baskısı ya da azmettirmesi söz konusu değildir" diyerek diğer şüphelilerin suça iştirak etmediğini savundu.

Böylece 10 yıldır faili meçhul olarak kalan Aynur Kanbur cinayeti, yürütülen yeni soruşturma ve elde edilen dijital deliller sayesinde aydınlatılmış oldu.

Takvim.com.tr, 10 yıl sonra çözülen Aynur Kanbur cinayetine ilişkin soruşturma dosyası ve şüpheli Bülent Gündüz'ün ifadesine ulaştı. İfadede cinayetin planlanma sürecinden olay gününe, silahın nasıl kullanıldığından şüphelilerle ilişkilerine kadar dikkat çeken detaylar yer aldı. İşte Bülent Gündüz'ün soruşturma dosyasına giren ifadeleri ve yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar...