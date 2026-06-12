"Gelinen aşamada diğer partilerin bir kısmının ortaya koydukları politik tavır "selin önünden kütük kapma" siyasetidir. Kendilerinin içerisinde bulundukları varoluş kaygıları fırsatçı bir tavır ile meseleye yaklaşmaları neticesini vermektedir. Söz konusu partilerin çoğu zaten bir mefkûreden yoksun ve sadece konjonktürel bir varoluşa sahiptirler. Bu anlayış kıtlığı ve mefkûre yoksunluğu ile konjonktürel olmaktan öteye geçip kitle partyisi olmaları zor, mevzileri geçicidir. Bunların değişen şartlara değişmeyen tepkiler vermekle malul oldukları açıktır. Onlar egoları için fanatik, zihinleri için dogmatik, faydaları için eyyamcıdırlar. Toplumsal sorunların idrakinden ve çözüm önerisi üretme becerisinden yoksun olduklarından dolayı bir sağa bir sola savrulmaktadırlar."

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na özeleştiri çağrısında bulunan Bahçeli, "Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir özeleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşanılanlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Bu nedenle her türlü aymazlığa mahkûm olmasalar da mecbur oldukları ve hatta buna gönüllü bulundukları kesindir. Dolayısıyla biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu oportünist siyasetin de karşısındayız. " dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR EŞİKTİR"

Röportajda devlet politikası haline gelen "Terörsüz Türkiye" hedefine geniş yer ayıran Devlet Bahçeli, bu mücadelenin iç barış ve kardeşlik hukukunun teminatı olduğunu vurguladı. Terörün dış güçlerin bir maşası olduğunu belirten Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu:

"Terörsüz Türkiye politikasındaki kararlılığımızın herhangi dış bir etkiye bağlı olarak değişim göstermesi söz konusu olamaz. Bizim önceliğimiz birlik ve kardeşliğimizi teminat altına alacak terörsüz Türkiye hedefimizi başarıya ulaştırmaktır. Etrafımızdaki ateş çemberinden daha güçlü çıkmak, yeniden dünyaya nizam veren bir devlet ve millet haline gelmek için terörsüz Türkiye önemli bir eşiktir. Bizim terörsüz Türkiye'den emelimiz içerideki barış ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmektir. Son dönemdeki gelişmeler terör belasının vatanımızda Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu hepimize göstermiştir. Terör, emperyalizmin maşasıdır. Biz terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgâr olmaktadır. Coğrafyamızda Türk'ün ve Kürt'ün birlikteliğine karşı olanlar müstevlilerin uşağı olmayı arzulayanlardır."

"NE TÜRK'ÜN DÜŞMANI KÜRT, NE DE ALEVİ'NİN DÜŞMANI SÜNNİ'DİR"

Gelecek asrın "Türk ve Türkiye Yüzyılı" olacağının altını çizen MHP Lideri, toplumsal bütünleşme mesajı vererek kararlılık vurgusunu şu sözlerle tamamladı:

""Türk ve Türkiye Yüzyıl'ının" yapısal sütunlarını oluşturmanın ve bölgesel huzurun en önemli adımının "Terörsüz Türkiye" olduğu gerçeğinin her daim altını çizeceğiz. Amacımız; "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın" dayanaklarını oluşturmak, tarihsel birikim ve deneyimlenmiş geçmişi referans alıp günün gerçekleriyle sentezleyerek bir dünya inşa etmektir. Terörsüz Türkiye yol haritamızı bu doğrultuda hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde belirleyip iyi niyetle uyguluyoruz. Çatışmayı değil uzlaşmayı, ayrıştırmayı değil bütünleşmeyi, kavgayı değil barışı savunuyor, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine güveniyoruz. Terörsüz Türkiye'nin, ortak aklı ve toplumsal mutabakatı önceleyen, dürüst ve samimi adımlarla dış dayatmalara kapalı, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirecek gelecek inşasının teminatı olduğuna inanıyoruz. Hayatının sebep-sonuç ilişkisini karıştırmış, şaşırmış, enerjisini içeride sonu olmayan mücadelelere harcayan bir toplum olmayı asla kabul etmeyeceğiz. Varsa bir hastalığımız teşhisini biz koyacak ve tedavisini biz yapacağız. Kısır döngü içine hapsedilmiş bir Türkiye özlemi duyanlara sesleniyorum; buna izin vermeyeceğiz. Ne Türk'ün düşmanı Kürt, ne de Alevi'nin düşmanı Sünni'dir, olmamalıdır ve olmayacaktır. Hep söylediğim gibi biz hep beraber Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz."

Röportajın diğer bölümlerinde küresel ve bölgesel gelişmelere değinen Bahçeli, Türk dünyası vizyonu ve iç cephenin tahkim edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

MHP Lideri, ayrıca 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek, futbolun kolektif bilincin ve ortak varoluşun bir tecellisi olduğunu belirtti.

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel