Özgür Özel cephesi CHP'de ilk Parti Meclisi'ni bölüyor! 28 üyeden toplu istifa kararı
CHP içinde sular durulmazken görevden uzaklaştırılan Özgür Özel cephesi partiyi bölme girişimlerine hız verdi. Özel’e destek veren 28 Parti Meclisi üyesi toplu istifa kararı alarak olağanüstü kurultay sürecini başlatmayı hedefliyor. Parti tüzüğü gereği 60 kişilik mecliste üye sayısının 40’ın altına düşmesi durumunda genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplaması gerekiyor. Böylelikle CHP PM’deki 57 üyeden 28’i istifa etmiş oldu.
Hızlı Özet Göster
- Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel cephesi, 28 Parti Meclisi üyesiyle toplu istifa kararı aldı.
- Özel'in yönlendirmesiyle hareket eden ekip, parti yönetimini düşürerek 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesini hedefliyor.
- CHP tüzüğünün 24/3 maddesine göre, Parti Meclisi üye sayısı 40'ın altına düşerse olağanüstü kurultay süreci başlayacak.
- İstifa kararının Zeynel Emre tarafından kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.
- Yaşanan gelişmeler, CHP içindeki bölünmüşlüğü bir kez daha gözler önüne serdi.
Cumhuriyet Halk Partisi koridorları partiyi derinden sarsacak yeni bir krizle çalkalanıyor. 38. Olağan Kurultay sürecinde yaşanan gerilimlerin ardından görevden uzaklaştırılan Özgür Özel cephesi partiyi bölme girişimlerine hız verdi.
Özel'e destek veren 28 Parti Meclisi üyesi CHP'nin en üst yönetim organını işlevsiz bırakmak amacıyla toplu istifa kararı aldı.
CHP PM'deki 57 üyeden 28'i istifa etmiş oldu.
PARÇALAMAK İÇİN İLK HAMLE
Özgür Özel'in yönlendirmesiyle hareket eden ekibin Parti Meclisi organından çekilme kararı alması CHP'yi bölmenin ilk hamlesi olarak değerlendirildi.
Alınan bu kararın temel amacının yönetimi düşürerek 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesini sağlamak olduğu öğrenildi.
TÜZÜK BAHANESİ
Özel cephesinin istifa stratejisi doğrudan parti tüzüğündeki boşlukları kullanmaya dayanıyor.
CHP tüzüğünün 24/3 maddesinde yer alan "Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır" ifadeleri bu planın dayanağını oluşturuyor.
Mevcut tabloya göre 60 kişilik PM'de üye sayısının 40'ın altına düşmesi olağanüstü kurultay sürecini başlatmak için yeterli olduğu savunuluyor.
'KILIÇDAROĞLU SADECE KURULTAY KARARI ALABİLİR'
Partiyi olağanüstü kurultaya sürüklemeyi hedefleyen istifa kararı CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Kaduk Özgür Özel yönetiminin CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 28 PM üyesinin noter aracılığıyla istifa ettiğini duyurdu. Parti tüzüğünün 24'üncü maddesini hatırlatan Emre, üye tam sayısının altına düşüldüğü için 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin kanuni zorunluluk olduğunu, aksi takdirde mevcut yönetimin usulsüz görev üstlenme suçu işleyeceğini savundu.
Koltuk sevdası yüzünden partinin geleceğinin tehlikeye atıldığını söyleyen Emre, Yargıtay cephesine sürecin hızlandırılması yönünde çağrı yaptı.
"KURULTAYIN TOPLANMAMASI SUÇ"
Zeynel Emre, "Göreve getirilen başkanımızla birlikte, 'Amaç çoğunluk biziz, gidelim' yaklaşımı ortaya kondu. Hem önceki genel başkana hem de milyonlarca CHP'linin olası sonuçlarına ilişkin süreçler yaşandı. Biliyorsunuz, 9 arkadaşımızın yetkisiz bir şekilde disiplin kuruluna sevk edildiğiyle ilgili bir açıklama oldu. Hiçbirini kabul etmiyorlar. Kafalarına göre giden bir açıklama var." ifadelerini kullandı.
Tüzük gereği kurultayın kaçınılmaz olduğunun altını çizen Emre, parti meclisindeki üye sayısının düşüşüne işaret etti. Tüzüğün 24'üncü maddesini okuyan Emre, "Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırır." dedi.
Mevcut yönetimin koltuk hırsıyla hareket ettiğini öne süren Emre, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar. Bu saatten sonra hiçbir işlem yapamazlar. Düşmüştür çünkü çok açık. Bu yanlıştan dönün." diye konuştu.
TEDBİR VAR 40'IN ALTINA DÜŞÜLSE DE YOLA DEVAM
PM istifalarının CHP Genel Merkezi'nde karşılık bulmadığı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu cephesi, istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararını işaret ederek partinin üzerinde "tedbir" kararı olduğunun altını çiziyor.
CHP'deki tedbir sürecinde Parti Meclisi üye sayısı 40'ın altına düşmüş olsa dahi mevcut PM parti sayısı yola devam edileceği vurgulanıyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 13.00'te PM'yi toplantıya çağırmıştı. PM toplantısı sonrası konuya ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor.
İçişleri'nden 100 günde 50 bin operasyon
Siyonist şeytanın ham hayalleri!